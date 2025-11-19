Deportes

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Medellín, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: el Tiburón se mide con el Poderoso

Abriendo el grupo B, los dirigidos por Alfredo Arias quieren demostrar que son candidatos al título contra el mejor equipo de la reclasificación y que posee el “punto invisible”

Junior de Barranquilla e Independiente
Junior de Barranquilla e Independiente Medellín abren la actividad del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Junior de Barranquilla y el Independiente Medellín, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la fecha 1 del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

20:09 hsHoy

Lista de convocados de Junior

Lista de convocados del Junior
Lista de convocados del Junior de Barranquilla, para enfrentar al Medellín por los cuadrangulares
20:09 hsHoy

Medellín presentó a sus convocados

Medellín presentó la lista de
Medellín presentó la lista de viajeros a Barranquilla, donde se verá con el Junior en el estadio Metropolitano
19:48 hsHoy

Grupos de los cuadrangulares

Grupo A

Independiente Medellín (punto invisible)

Atlético Nacional

Junior de Barranquilla

América de Cali

Grupo B

Deportes Tolima (punto invisible)

Atlético Bucaramanga

Fortaleza Ceif

Santa Fe

19:47 hsHoy

Programación fecha 1 de los cuadrangulares

Martes 18 de noviembre

  • Fortaleza 0-1 Tolima

Miércoles 19 de noviembre

  • Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe: 6:30 p. m.
  • Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín: 8:30 p. m.

Jueves 20 de noviembre

  • Atlético Nacional vs. América de Cali: 7:30 p. m.
19:46 hsHoy

Por su parte, Independiente Medellín arrancará las semifinales con mucho favoritismo, al ser líder de la reclasificación, finalista de la Copa Colombia y contando con la ventaja deportiva en el grupo por terminar primero, además de que no desea otro fracaso en una final.

19:45 hsHoy

Junior de Barranquilla quiere demostrar su nivel en los cuadrangulares, pues luego de una campaña en la que pasó de ser líder a pasar problemas en el Todos contra Todos, la ilusión es mejorar durante estas seis fechas de las semifinales y volver a pelear por un título después de dos años.

19:44 hsHoy

Comienza la acción del grupo A de los cuadrangulares, que es considerada la zona más competitiva y apretada en el fútbol colombiano por el nivel de las plantillas, su historia y que todos los encuentros serán clásicos, empezando con el que se jugará en el estadio Metropolitano.

