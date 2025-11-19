EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Medellín, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: el Tiburón se mide con el Poderoso

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Junior de Barranquilla y el Independiente Medellín, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la fecha 1 del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.
Grupo A
Independiente Medellín (punto invisible)
Atlético Nacional
Junior de Barranquilla
América de Cali
Grupo B
Deportes Tolima (punto invisible)
Atlético Bucaramanga
Fortaleza Ceif
Santa Fe
Por su parte, Independiente Medellín arrancará las semifinales con mucho favoritismo, al ser líder de la reclasificación, finalista de la Copa Colombia y contando con la ventaja deportiva en el grupo por terminar primero, además de que no desea otro fracaso en una final.
Junior de Barranquilla quiere demostrar su nivel en los cuadrangulares, pues luego de una campaña en la que pasó de ser líder a pasar problemas en el Todos contra Todos, la ilusión es mejorar durante estas seis fechas de las semifinales y volver a pelear por un título después de dos años.
Comienza la acción del grupo A de los cuadrangulares, que es considerada la zona más competitiva y apretada en el fútbol colombiano por el nivel de las plantillas, su historia y que todos los encuentros serán clásicos, empezando con el que se jugará en el estadio Metropolitano.