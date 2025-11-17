Néiser Villarreal podría ser vendido por Cruzeiro sin haber disputado un solo minuto con el club brasileño: esto se sabe

Néiser Villarreal fue la gran figura de la Tricolor en el mundial sub-20 de Chile- crédito EFE

El futuro de Néiser Villarreal, delantero colombiano que brilló en el reciente mundial sub-20, ha dado un giro decisivo tras confirmarse su fichaje por Cruzeiro.

El club brasileño ha asegurado la incorporación del joven atacante con un contrato de cinco temporadas, que comenzará en diciembre de 2025, en un movimiento que ha captado la atención tanto por el potencial del jugador como por el contexto contractual que lo rodea.

Villarreal, que se destacó con la selección Colombia en la copa del mundo juvenil, llegará a Brasil tras un proceso de negociación que se concretó antes de su actuación en el torneo.

Cruzeiro logró cerrar el acuerdo meses atrás, anticipándose a la proyección internacional que el futbolista alcanzó en el certamen. El contrato, que lo vinculará al club por cinco años, marca un paso importante en la carrera del delantero, que hasta ahora pertenecía a Millonarios, equipo con el que disputó 15 partidos oficiales.

El camino hacia el acuerdo no estuvo exento de obstáculos. Joaquim Pinto, responsable del departamento de ojeadores de Cruzeiro, describió la negociación como un proceso arduo, con múltiples conversaciones y momentos de tensión.

Pinto relató que, en determinado punto, las conversaciones se suspendieron porque las exigencias económicas superaban las posibilidades del club brasileño. Solo en la fase final, ambas partes lograron acercar posiciones y concretar el traspaso.

“Fue un proceso que implicó muchas conversaciones; en cierto momento, dejamos de hablar porque nos dimos cuenta de que lo que pedían estaba fuera del alcance del Cruzeiro. Y luego, en la etapa final, logramos ficharlo. Estamos sumamente satisfechos”, expresó Pinto al portal Samuca TV.

Mientras tanto, la situación contractual de Villarreal con Millonarios se ha tornado compleja. Tras su participación en el mundial sub-20, el delantero no regresó a la disciplina del club bogotano, a pesar de que su contrato se mantiene vigente hasta finales de diciembre.

Ante esta ausencia, Millonarios inició un proceso administrativo en su contra, lo que añade un componente legal al traspaso. Durante su paso por el equipo colombiano, Villarreal acumuló 15 apariciones oficiales, aunque no logró anotar goles.

Desde la perspectiva de Cruzeiro, la llegada de Villarreal representa una apuesta estratégica. Pinto subrayó que el club ya percibe un valor de mercado en el jugador, incluso antes de que debute oficialmente.

“Ahora mismo, incluso sin jugar en Cruzeiro, ya podríamos vender a Néiser y ganar dinero. Muchos clubes en este mundial sub-20 no lo tenían tan bien identificado, o sí lo tenían, pero no querían arriesgarse. Ahora, quieren hacerlo, basándose en lo que demostró en el mundial”, señaló el directivo.

Además, Cruzeiro planea integrar al delantero de manera gradual, siguiendo el mismo proceso de adaptación que aplica con otros refuerzos jóvenes. “Siempre trabajamos con responsabilidad. Le daremos la bienvenida, lo integraremos. Es lo mismo que hacemos con otros jugadores que se van adaptando poco a poco al Cruzeiro”, añadió Pinto.

Con la mirada puesta en el futuro, el club brasileño confía en que Villarreal responderá a las expectativas generadas por su fichaje y aportará al proyecto deportivo de Cruzeiro en los próximos años.

Néiser Villarreal fue la gran figura de Colombia en el Mundial Sub-20

Néiser Villarreal fue una de las figuras más destacadas de Colombia en el mundial sub-20 de 2025. Tras recuperarse de una lesión que había puesto en duda su participación, el delantero se consolidó como referente ofensivo: marcó cinco goles durante el torneo, siendo clave especialmente en la fase de eliminación directa.

El momento más brillante de Villarreal llegó en los cuartos de final contra España, donde firmó un hat-trick, incluido el gol decisivo al minuto 89, que le dio a Colombia el pase a semifinales.

Gracias a su olfato goleador, físico potente y una gran determinación, Villarreal fue importante para que la Tricolor alcanzara uno de sus mejores desempeños históricos en la categoría.