Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025

La selección Colombia disputará su último partido de 2025 en Estados Unidos, luego de enfrentar a Nueva Zelanda - crédito FCF

La selección Colombia está disputando sus últimos compromisos de 2025, un año en el que tuvo la alegría de clasificar a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, pasó por una crisis de resultados y cierra temporada con una serie de amistosos de preparación para el certamen internacional.

El combinado nacional ya tiene el rival y la fecha para su próximo encuentro, que será la despedida con los aficionados del año y a la espera de la nueva convocatoria para marzo de 2026, cuando ya tendrá dos nuevos encuentros y que serán determinantes porque se va terminando la preparación para el mundial.

Por otro lado, Colombia conocerá sus rivales en la Copa de la FIFA el viernes 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la fase de grupos en Washington con la mayoría de selecciones clasificadas, a la espera de cómo resultan los repechajes de Europa y el Torneo de Repesca.

Próximo rival de la selección Colombia

El combinado nacional tuvo un partido lleno de emociones en Fort Lauderdale, donde se vio con Nueva Zelanda en el Chase Stadium, y ahora saldrá del estado de la Florida para su segundo compromiso en noviembre, con el que finalizará la concentración y el trabajo del año.

La selección Colombia se enfrentará a Australia el martes 18 de noviembre, desde las 8:00 p. m., hora cafetera, siendo un duelo que llama la atención porque los socceroos aparecieron a última hora para el compromiso porque Nigeria, que era el rival inicial, afronta el repechaje africano de las eliminatorias.

Así fue el anuncio de la selección Colombia sobre su amistoso ante Australia en Nueva York - crédito FCF

El compromiso será en el estadio Citi Field de Nueva York, que normalmente es un campo de beisbol para el equipo de los Mets, pero que se adaptará para el fútbol y con el ingreso de 41.800 personas en las tribunas, aunque con algunas crítias porque no se apartó un escenario deportivo con mejores condiciones para el balompié.

De otra parte, el partido de Colombia y Australia se podrá ver por los canales nacionales de Caracol, además de su plataforma Ditu y en su canal de YouTube, así como por RCN y su portal Deportes RCN, para que todos los aficionados en el país sigan al combinado nacional.

La selección Colombia viene de superar a Nueva Zelanda por 2-1, con anotaciones de Gustavo Puerta, Johan Carbonero y el descuento de Ben Old - crédito FCF

Finalmente, la selección de Néstor Lorenzo terminará la concentración el miércoles 19 de noviembre, volviendo a encontrarse a mediados de marzo de 2026, para la nueva fecha FIFA y que serán dos de los últimos cuatro partidos antes de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Triunfo agónico en Fort Lauderdale

La Selección Colombia se impuso 2-1 frente a Nueva Zelanda en su penúltimo compromiso de 2025, con Gustavo Puerta y Carbonero como autores de los goles. El encuentro dejó a los dirigidos por Néstor Lorenzo con aspectos pendientes por mejorar, sobre todo en algunos suplentes.

El inicio del partido estuvo marcado por la rápida anotación de Gustavo Puerta a los 2 minutos, tras una jugada colectiva iniciada por James Rodríguez y continuada por Arias y Luis Díaz. Durante los primeros quince minutos, Colombia dominó el juego, aunque mostró dificultades en la definición y permitió algunas aproximaciones de Nueva Zelanda, que exigieron intervenciones de Montero.

El volante hizo su primer tanto en el cuadro mayor ante Nueva Zelanda, en partido amistoso en Fort Lauderdale - crédito Xsports

En la segunda mitad, Lorenzo realizó varios cambios, incluyendo el ingreso de Lucumí por Cuesta y la entrada de Asprilla, Carrascal y Castaño para reforzar la presión ofensiva. A pesar de la superioridad, la falta de eficacia en el área rival impidió ampliar la diferencia, y Carrascal estuvo cerca de marcar el tercer gol, pero el arquero Crocombe lo evitó.

Ben Old igualó el marcador a los 80 minutos tras una jugada por la banda derecha de Sarpreet Singh. El tanto decisivo llegó a los 88 minutos, cuando Johan Carbonero aprovechó un pase largo, ingresó al área y definió con precisión para sellar la victoria.

El atacante hizo el tanto de la victoria sobre Nueva Zelanda en un partido amistoso en Fort Lauderdale - crédito Xsports