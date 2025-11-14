Por críticas de técnico de Italia a las Eliminatorias Sudamericanas, recuerdan declaraciones del Dibu Martínez mencionando a la selección Colombia: “No puedes ni respirar”

Gennaro Gattuso en la previa del partido entre Italia y Moldavia, por la clasificación UEFA a la Copa del Mundo de 2026, se fue en contra de las Eliminatorias Sudamericanas - crédito Alessandro Garofalo / REUTERS

A un poco más de seis meses para que comience la edición número 23 de la Copa del Mundo, las selecciones comienzan a trabajar de cara a lo que será el certamen orbital de fútbol más importante del planeta, y que tendrá sede en Norteamérica.

Una de dichas selecciones que tiene la “obligación” para clasificar, y que siempre es favorita en el certamen es Italia, cuatro veces campeona del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), pero que desde Brasil 2014 no está en el Mundial.

Gennaro Gattuso se fue en contra del formato de las Eliminatorias, en especial en Sudamérica, donde clasifican seis equipos de forma directa, y el séptimo puede pelear el cupo a la Copa del Mundo por la vía del repechaje - crédito Matteo Ciambelli / REUTERS

Antes del partido que disputó la selección Italia ante Moldavia, el 13 de noviembre de 2025, el técnico Gattuso lanzó una dura crítica en el cómo se clasifican las selecciones de la Conmebol.

“Ya lo hemos hablado, pero los sudamericanos son diez equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía...mientras acá los grupos son tan cerrados. Esa es la decepción. El mayor arrepentimiento es ese. No clasificar directo. Definitivamente, necesitamos revisar los criterios", dijo.

Después de esa declaración del entrenador italiano, uno de los protagonistas que habló fue el portero Emiliano “Dibu” Martínez, que le lanzó una feroz crítica a Gattusso

El recordatorio de la crítica de Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia a las Eliminatorias Sudamericanas

Mbappé fue fuertemente criticado en su momento por las declaraciones que entregó sobre las Eliminatorias Sudamericanas - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Es por este motivo, que tras las declaraciones de Gattuso y la respuesta del portero de la selección Argentina, se recordó el momento cuando el francés Kylian Mbappé en diálogo con el canal TNT Sports Brasil lanzó una fuerte crítica sobre las Eliminatorias Sudamericanas.

"Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, expresó el campeón del mundo con la selección de Francia en 2018.

Tras la respuesta reciente de Gattuso y la respuesta del Dibu Martínez, la opinión pública en Sudamérica lanzó un mensaje duro en el 2022 a Mbappé, y haciendo una posible alusión a lo que dijo en su momento el portero del Aston Villa.

“Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar..., Ellos (Francia y los europeos) juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas a la selección son días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho”, dijo.

Así le respondió el portero campeón del mundo, y bicampeón de América al entrenador de la selección de Italia

Cuando juega la selección Colombia

Estos son los jugadores que estarán en la última doble fecha FIFA del 2025

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para lo que será la segunda doble fecha FIFA, de cara al Mundial de 2026, en donde jugará el 15 de noviembre de 2025, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Chase de Fort Lauderdale, Florida.

Para cerrar el 2025, luego jugará ante Australia, el 18 de noviembre, en el estadio Citi Field, de Nueva York, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y esperará por lo que será el sorteo del Mundial de 2026, que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, en el centro cultural y de entretenimiento Kennedy Center, ubicado en Washington, Estados Unidos.

Estos son los convocados de la selección Colombia:

Estos son los jugadores que estarán en la última doble fecha FIFA del 2025

Dentro de las principales novedades que hay, está la ausencia de Kevin Mier (portero de Cruz Azul), y que recientemente fue nominado a los premios The Best Fifa, el 6 de noviembre de 2025.

Esta es la lista de convocados:

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas de México)

David Ospina (Atlético Nacional de Colombia)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield de Argentina)

Defensores

Jhon Lucumí (Bolonia de Italia)

Daniel Muñoz (Crystal Palace de Inglaterra)

Carlos Cuesta (Vasco da Gama de Brasil)

Yerry Mina (Cagliari de Italia)

Davinson Sánchez (Galatasaray de Turquía)

Santiago Arias (Bahía de Brasil)

Johan Mojica (Mallorca de España)

Álvaro Angulo (Independiente de Argentina)

Mediocampistas

Kevin Castaño (River Plate de Argentina)

Jorge Carrascal (Flamengo de Brasil)

Gustavo Puerta (Racing de Santander de España)

James Rodríguez (León de México)

Richard Ríos (Benfica de Portugal)

Jefferson Lerma (Crystal Palace de Inglaterra)

Juan Camilo Portilla (Talleres de Argentina)

Jhon Arias (Wolverhampton de Inglaterra)

Yáser Asprilla (Girona de España)

Delanteros

Luis Díaz (Bayern Múnich de Alemania)

Luis Suárez (Sporting de Lisboa de Portugal)

Rafael Santos Borré (Inter de Brasil)

Jhon Córdoba (Krasnodar de Rusia)

Johan Carbonero (Inter de Brasil)

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama de Brasil)