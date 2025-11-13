La importancia del gol de Freddy Rincón a Alemania en la violencia de Colombia: “Hizo que el país se diera la mano”

El tanto de "El Coloso" hizo que Colombia avanzara a los octavos de final del mundial - crédito AFP

Tras pasar varias jornadas internado en un hospital de Cali, el 13 de abril de 2022 se registró el fallecimiento de Freddy Eusebio Rincón, una de las glorias más importantes del fútbol colombiano.

Desde entonces, excompañeros del mediocampista y otras personas ligadas al FPC han realizado diferentes homenajes para seguir recordando la vida de “El Coloso” de Buenaventura.

Como parte de un nuevo homenaje, el 26 de noviembre será estrenado el documental “El Coloso”, que fue dirigido por José Varón y busca contar por completo la vida de Freddy Rincón desde la voz de sus allegados.

“Este proyecto cinematográfico entrega una versión profunda de este ídolo, para entender al hombre, al hijo de Buenaventura, al símbolo de orgullo afrocolombiano que llevó consigo la fuerza del Pacífico a los estadios del mundo“, es parte de la descripción del audiovisual.

El documental será estrenado el 26 de noviembre en las salas de cine del país - crédito Telepacifico

En diálogo con W Radio el director José Varón habló de los aspectos más relevantes del documental, comenzando con revelar que fue un proyecto que le permitió conectar de nuevo con lo que vivió en su infancia.

“Es imposible no hacerlo. Me tocó ver el momento (mundial de 1990) con mi papá, que grababa los partidos, el de México, el de Italia, esos momentos impregnaron el ADN de una generación”.

Además de la carrera de Freddy Rincón, Varón indicó que el documental es un espacio para que los espectadores puedan conocer los aspectos más privados de la vida del oriundo de Buenaventura.

“Es una historia que cambió al país, como lo fue ese gol. Es una película de fútbol, pero que también habla sobre su vida afuera de las canchas”.

El documental hablará sobre los insultos racistas que recibió Rincón en España - crédito AFP

Varón agradeció la oportunidad que recibió de sumarse a un proyecto que comenzó un año después de que se registró el fallecimiento del mediocampista.

“Es la semilla de contar la vida de Freddy Rincón. Me convocan, soy un invitado y tengo el honor de participar. Tuvimos el honor de viajar a Brasil y España, es fascinante recorrer los pasos de Freddy Rincón”.

El director lamentó que en la grabación del documental fue testigo de que Rincón es más recordado por personas de Brasil o hinchas de los clubes en los que jugó en el exterior, que en algunas zonas de Colombia.

“En este proceso aprendí mucho de fútbol, pero es que es maravilloso porque es la cultura de un país, en Brasil lo sentimos, lo que buscamos es para hacer la contra de eso, de que olvidamos las figuras, pero en otros países los mantienen vivos”.

Freddy Rincón falleció el 13 de abril de 2022 - crédito Alcaldía de Cali

Es por ello que se tomó la decisión de no enfocar el estreno para que el audiovisual sea presentado únicamente en festivales de cine, sino que pueda ser visto por las nuevas generaciones que no vivieron los mejores momentos de la carrera de Rincón.

“Imágenes muchas, siendo capitán de Corinthians, de entrevistas en momentos duros donde el racismo se manifestaba, le tocó ponerle el cuero a eso. Es una película para el público, decidimos hacer estreno en salas de cine, los festivales están bien, pero el esfuerzo es para que cada colombiano la pueda ver”.

Sobre la importancia de Freddy Rincón para el país, Varón afirmó que se refleja en el gol que anotó ante Alemania en el mundial de Italia 1990, que describió como el momento que Colombia se alejó de la violencia del narcotráfico por unos minutos.

“Muy difícil, todos tenemos impacto de esa época. Lo que puedo ver como investigador es que pudo con su fútbol hacer un paréntesis, el gol ante Alemania en Italia hizo que el país se diera la mano, la violencia paro para abrazarse. El fútbol trascendió esas fronteras. Fue un momento en donde la violencia ceso”.