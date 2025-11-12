Falcao García volverá a jugar en Colombia, pero no será con Millonarios: esta es la plantilla que espera al ‘Tigre’

Falcao regresará al fútbol colombiano, en el que cumplió su sueño de vestir la camiseta de Millonarios, el equipo del que es hincha - crédito Colprensa

Falcao García se encuentra libre desde que terminó su contrato con Millonarios, el 1 de julio de 2025, ya que luego de un año en la institución, decidió irse del país por los constantes maltratos en redes sociales contra él y su familia, además de muchas polémicas en su paso por la Liga BetPlay.

Sin embargo, se confirmó que el “Tigre” volverá a jugar en territorio colombiano, en el que integrará un equipo lleno de figuras y que será su primer compromiso en cinco meses, pues la última ocasión fue en junio ante Santa Fe, en la derrota de los azules por 2-1, en el que marcó el descuento.

El regreso de Falcao a Colombia

La expectativa aumenta en el fútbol colombiano tras la confirmación de que Radamel Falcao García fue invitado al partido de despedida de Mario Yepes, uno de los defensores más reconocidos de la selección Colombia. El evento se realizará el 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y reunirá a figuras históricas del balompié nacional e internacional.

La presencia de Falcao, que no pudo integrar la nómina que disputó el Mundial Brasil 2014 debido a una lesión, suma un atractivo especial a la cita, en la que el exdefensor central busca cumplir la promesa de ver al delantero compartir cancha con la generación que marcó una época.

Al no encontrar equipo para 2025, Falcao ha dedicado su tiempo a visitar distintos equipos y a sus labores comerciales - crédito @AS_Monaco/X

El partido de homenaje, organizado por el mismo Yepes, contará con la participación de varios exjugadores que han dejado huella tanto en Colombia como en el extranjero, además de Falcao, como René Higuita, Carlos Valderrama, Ariel “Burrito” Ortega, David Trezeguet, Javier Saviola, Antonio Valencia, Iván Hurtado y Paulo da Silva.

La elección del estadio Pascual Guerrero como sede del evento responde a una motivación personal del exjugador. En declaraciones a El Corrillo, el exdefensor explicó que, aunque muchos le han preguntado por qué no realiza el partido en Palmaseca y respondió que “yo nunca jugué en ese estadio” y añadió que fue en el Pascual donde vivió momentos clave de su carrera.

Mario Yepes tendrá su partido de despedida del fútbol profesional, 11 años después de su última actuación en 2014 - crédito Colprensa

Por su parte, Falcao García atraviesa una etapa de transición en su carrera, ya que el delantero colombiano cumplió su sueño de jugar en Millonarios a los 39 años, con 29 partidos, 11 goles y concluyó el vínculo en julio de 2025. Desde entonces no ha fichado por ningún otro club, dedicando tiempo a su familia y participando como invitado de honor en eventos de sus antiguos equipos.

Sigue de cerca a Millonarios

El vínculo de Falcao con el fútbol colombiano y con Millonarios sigue vigente, como lo expresó David Macalister Silva, capitán del equipo capitalino, en diálogo con Blu Radio. El volante señaló que, aunque no mantienen contacto diario, el “Tigre” permanece atento a la actualidad del club y conserva un profundo afecto por la institución

“No continuo, porque no hablamos todos los días, pero sí de vez en cuando. Siempre está pendiente de Millonarios, ama a su equipo, lo quiere y luego de haber sido parte, con mayor razón", mencionó el mediocampista al programa Blog Deportivo, recordando también las amistades del delantero con otros hombres de la plantilla.

Radamel Falcao García y David Mackalister Silva lograron una fuerte amistad durante su paso por Millonarios - crédito Millonarios FC

Pasando a la parte personal, Macka aseguró que su deseo es continuar más tiempo en la actividad profesional: “Que me dé más oportunidades de disfrutarlo. No es un error mío, sino de toda la gente, y es que a veces damos por hecho lo rutinario y cuando nos lo quitan, sentimos que no lo hemos valorado lo suficiente”.

Finalmente, Silva le envió un mensaje a los hinchas por su respaldo durante la recuperación de su lesión, que lo sacó de las canchas durante ocho meses: “Empezaría por agradecerles porque es impresionante el apoyo.