América de Cali y Santa Fe le salvarían el año a Millonarios en la Liga BetPlay: esta es la razón

Pese a que los azules quedaron eliminados de cualquier opción en los cuadrangulares, tanto escarlatas como cardenales le darían una última ayuda para finalizar la temporada con una sonrisa

Millonarios solo tiene una oportunidad
Millonarios solo tiene una oportunidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 por la tabla de reclasificación 2025 - crédito Colprensa

Se termina la fase de Todos contra Todos en la Liga BetPlay, en la que hay seis clubes clasificados a cuadrangulares y dos cupos por definirse en la última jornada, con cuatro conjuntos como candidatos para quedarse con esas casillas para las semifinales del campeonato.

En el caso de Millonarios, está eliminado de toda posibilidad, pero con una última opción de finalizar la temporada de la mejor manera, en la que dependerá no solo de lo que haga ante Boyacá Chicó el miércoles 12 de noviembre, sino también por otros resultados hasta el final de 2025.

Además de eso, los azules quedarían en manos de dos de sus rivales históricos en el fútbol colombiano y son Santa Fe y América de Cali, que dependiendo de lo que ocurra el jueves 13 de noviembre, le darían una noticia que causaría alegría entre los aficionados.

Así es como Millonarios terminaría bien el 2025

En Tunja, los azules disputarán su último partido oficial de la temporada 2025, enfrentando a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, debido a que quedó fuera de cualquier opción de entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pero no significa que haya terminado su pelea en la temporada.

Millonarios cuenta con una opción enorme de ingresar a la Copa Sudamericana 2026, en la fase previa, por medio de la tabla de reclasificación, que es la única vía por la que los dirigidos por Hernán Torres para llegar a un torneo internacional, pues fracasó tanto en liga como en la Copa Colombia.

Esta es la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay, luego de 19 jornadas en el segundo semestre de 2025 - crédito Dimayor

Previo a la fecha 20, los azules se encuentra en la séptima casilla con 70 puntos, de los cuales, 47 fueron en el primer semestre por su buena campaña que lo dejó cerca de la final, pues en el actual torneo solo tiene 23 y eliminado de la fase semifinal, que fue por el empate 1-1 ante Envigado en la jornada 19.

Para que Millonarios vaya a la Copa Sudamericana, Santa Fe y América deben llegar a los cuadrangulares, pues los dos conjuntos rojos están por encima de los embajadores en reclasificación, por lo que su avance a la otra ronda garantizará que la pelea por los títulos de Liga BetPlay y Copa Colombia quede entre los ocho mejores de esa tabla, además de dejar en el camino a Once Caldas, Alianza y Águilas Doradas.

Santa Fe clasificaría a Millonarios
Santa Fe clasificaría a Millonarios para la Copa Sudamericana 2026, si entra a los cuadrangulares - crédito Colprensa

En ese orden de ideas, si alguno de los ocho primeros de la tabla anual sale campeón de liga o copa, abrirá nuevos cupos para los que siguen abajo en la clasificación, lo que beneficiaría a los azules para entrar a la Sudamericana como “Colombia 4″, que es el último tiquete al certamen de la Conmebol.

Última presentación en Tunja

Los jugadores se encuentran camino a Tunja para el compromiso ante Boyacá Chicó, otro de los eliminados del campeonato, con el único objetivo de buscar una victoria con la que se cierre el torneo y la campaña con una sonrisa, en medio de las críticas por la eliminación y la expectativa por los refuerzos.

Lo primero a resaltar es que el partido entre Millonarios y Chicó será a puerta cerrada, por decisión del comité de seguridad del escenario deportivo, lo que no cayó bien entre los locales porque esperaban una buena cantidad de público por la cantidad de aficionados azules.

Esta es la tabla de
Esta es la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay, luego de 19 jornadas en el segundo semestre de 2025 - crédito Dimayor

Sumado a eso, los embajadores contarán con el regreso de Leonardo Castro, luego de una lesión, y de Iván Arboleda que probablemente sume sus primeros minutos debajo de los tres palos, pues desde su recontratación en septiembre no ha sido tenido en cuenta por el timonel Torres, siendo la única oportunidad antes de las vacaciones.

