EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay

El equipo antioqueño se impuso a la Cantera de Héroes en el juego de ida disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, con un gol de Diego Moreno sobre el final del partido

DIM busca quedarse con uno
DIM busca quedarse con uno de los certámenes nacionales - crédito Colprensa

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Deportivo Independiente Medellín y Envigado, válido por el juego de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor.

El cuadro Poderoso logró quedarse con la victoria en el partido de ida con gol de Diego Moreno y esperar conservar la ventaja.

21:18 hsHoy

Nacional apunta a ser el otro finalista

En una noche en la que el Atlético Nacional parecía inspirado desde el primer minuto, el América de Cali salió vapuleado en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025 Semifinal – Ida. El equipo antioqueño abrió el marcador hacia el minuto 37 con un derechazo preciso de Juan Bauzá que dejó sin opciones al arquero rival.

El verde se impuso ante
El verde se impuso ante el escarlata por el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay, y espera defender el título-crédito David Jaramillo/Colprensa

La segunda mitad se transformó en una auténtica exhibición Verdolaga: primero Matheus Uribe amplió la ventaja al minuto 50, luego vino el gol olímpico del joven Juan Manuel Rengifo al 65’ y casi de inmediato Alfredo Morelos firmó el 4-0 que dejó a América sin respuestas.

Con el marcador ya definido, los escarlatas lograron apenas un gol de consolación al 81 mediante Yojan Garcés, pero el daño ya estaba hecho.

20:16 hsHoy

DIM se impuso en la ida

En una noche de tensión en el Envigado F.C. vs Independiente Medellín por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor 2025, el conjunto visitante logró un triunfo crucial 0-1 en el estadio Polideportivo Sur.

Medellín se impuso al Envigado
Medellín se impuso al Envigado en condición de visitante- crédito Vizzorimage

El partido se tensó cuando, en el segundo tiempo, el árbitro sancionó un penal y expulsión para Envigado tras intervención del VAR.

Ya con superioridad numérica, Medellín encontró su premio al minuto 84 con un cabezazo de Diego Moreno que dejó a los locales con la esperanza pendiente de la vuelta.

