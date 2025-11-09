Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe

Orlando Berrío había manifestado su interés de adquirir al equipo risaraldense- crédito Conmebol

El ruido crece alrededor del Deportivo Pereira. La temporada de angustias económicas que vive el club risaraldense ha despertado los focos de un posible cambio de mando que, por ahora, se mueve entre rumores, exposiciones mediáticas y contradicciones oficiales.

Y en el centro del foco está Orlando Berrío, el exfutbolista campeón de Copa Libertadores con Nacional en 2016, cuyo nombre ha flotado con insistencia en las conversaciones de mercado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, según el periodista Alejandro Cardona, al menos por ahora, “no ha habido ni un diálogo entre el presidente del Deportivo Pereira y el grupo de inversionistas de Orlando Berrío”; en cambio, las negociaciones que “van por buen camino” son con otro grupo de empresarios.

Y es que el Pereira, uno de los históricos de la región del Eje Cafetero, ha atravesado múltiples dificultades: incumplimiento en sueldos, baja de inversión, necesidad de nuevos modelos de negocio.

Frente a ello, la propuesta vinculada a Orlando Berrío planteaba un modelo de gestión integral con tres ejes: excelencia deportiva, innovación empresarial y proyección social. Aun así, la aspiración de una compra por parte de ese grupo estaría lejos de ser una realidad.

El periodista Alejandro Cardona aseguró que no ha habido diálogos entre el presidente del Pereira y el grupo de inversionistas de Orlando Berrío- crédito @alejokardo/X

Orlando Berrío había expresado su interés en adquirir el club

Así las cosas, es importante mencionar que el exjugador, que hizo visibles méritos dentro del fútbol colombiano, aparece como cabeza del grupo que pretendería adquirir el equipo.

Berrío y sus socios dieron a conocer a comienzos de noviembre de 2025 que habían diseñado una propuesta que “busca proyectar al Deportivo Pereira como un referente de gestión deportiva moderna, sostenibilidad económica y transformación social”.

Según mencionaron los promotores, la visión para el club Matecaña iría más allá de lo deportivo. El objetivo sería conectar el fútbol con la educación, la innovación y el desarrollo humano, posicionando al Pereira como un modelo de impacto social y emocional en Colombia.

Este fue el comunicado que emitió Orlando Berrío- crédito X

José Miguel Jaramillo, responsable del frente empresarial y comercial del proyecto, había mencionado: “Queremos consolidar al Deportivo Pereira como un modelo de impacto social y emocional para el país. El fútbol puede ser una herramienta poderosa para inspirar, unir y transformar vidas”.

Por su parte, Berrío, que ha defendido los colores de equipos como Real Cartagena, Patriotas, Millonarios, Nacional, Águilas Doradas y Flamengo, además de haber sido convocado a la selección Colombia, había destacado su intención de aportar su experiencia y mentalidad ganadora al club risaraldense.

“He vivido lo que representa salir campeón de Libertadores con dos equipos históricos como Atlético Nacional y Flamengo. Mi propósito es traer esa mentalidad ganadora, disciplina y profesionalismo a Pereira, para que su gente vuelva a soñar con títulos y con un proyecto que trascienda el campo de juego”, afirmó el exfutbolista.

La crisis económica en el Deportivo Pereira lo tiene en un nuevo escándalo en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

Pereira afronta una delicada situación institucional

Frente a ello, es importante mencionar que el club pereirano atraviesa una crisis institucional que ha derivado en la decisión del plantel profesional de no disputar algunos partidos de la Liga II 2025, en protesta por las deudas salariales que mantienen los directivos.

Esta situación también provocó la salida del entrenador Rafael Dudamel. Ante la ausencia del equipo principal, la institución recurrió a futbolistas de la categoría sub-20 para enfrentar compromisos ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto.

La gravedad de la crisis ha motivado la intervención de los ministerios del Deporte y de Trabajo, que han emitido órdenes para acelerar la toma de decisiones sobre el futuro del club. Estas acciones buscarían garantizar la estabilidad institucional y proteger los derechos de los jugadores y empleados afectados por la situación financiera.

En este escenario, la propuesta de Berrío, Jaramillo y los fondos internacionales representaba una posible vía de solución y renovación para el Deportivo Pereira.