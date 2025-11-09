Deportes

Estos son los primeros jugadores que llegaron a la concentración de la selección Colombia para los amistosos de noviembre

La Tricolor enfrentará a la selección de Nueva Zelanda y la selección de Australia en el último doblete de partidos amistosos del 2025, que sirven de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cuatro jugadores de los 26
Cuatro jugadores de los 26 convocados por Néstor Lorenzo abrieron la concentración de la selección Colombia - crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol registró a través de sus redes sociales la llegada a la concentración de los primeros jugadores, de cara a los amistosos de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia, que cerrarán la temporada de partidos en 2025 para la selección Colombia de mayores.

Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, jugadores del Vasco da Gama, se reportaron en el hotel de concentración en Estados Unidos, luego del partido del sábado 8 de noviembre, en donde el equipo de Río de Janeiro perdió 3-1 contra Juventude en la fecha 33 del Brasileirao, con ambos colombianos titulares y sustituidos al minuto 78 y 71, respectivamente.

Cuatro jugadores abrieron la concentración de la selección Colombia en Estados Unidos - crédito FCF

Otro de los convocados que se unió fue el portero Álvaro Montero, suplente en Vélez Sarsfield, que no esperó al partido del lunes 10 de noviembre ante Club Sarmiento para reportarse a los entrenamientos liderados por Néstor Lorenzo. El portero guajiro acumula apenas 151 minutos de juego con el equipo argentino, producto de dos partidos (uno como titular y uno como suplente).

Por último, el portero llamado a ser titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Camilo Vargas, viajó a Estados Unidos luego de perder 3-0 contra Tijuana en la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga MX y quedar eliminado de la Liguilla en el fútbol mexicano.

Cuándo serán los partidos de la selección Colombia contra Nueva Zelanda y Australia

La selección nacional tuvo sus
La selección nacional tuvo sus dos primeros partidos amistosos de preparación de cara al Mundial 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia abrirá su participación en la próxima fecha FIFA el sábado 15 de noviembre ante Nueva Zelanda, encuentro programado para las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El cierre de la temporada para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo será el martes 18 de noviembre, cuando se mida frente a Australia en el Citi Field de Nueva York a las 8:00 p. m. (hora de Colombia). Estos dos partidos corresponden a los últimos compromisos del año para el seleccionado nacional.

Estos son los jugadores de la selección Colombia convocados para los partidos contra Australia y Nueva Zelanda

Estos son los jugadores que
Estos son los jugadores que estarán en la última doble fecha FIFA del 2025 - crédito @FCFSeleccionCol / X

El seleccionador optó por mantener la base del grupo que logró importantes resultados en octubre, cuando el combinado nacional venció por 4-0 a México en Texas y empató sin goles ante Canadá en New Jersey. Entre los convocados, destaca el presente de Luis Díaz, quien se ha consolidado como referente ofensivo en la brillante temporada del Bayern Munich, donde suma dieciséis victorias seguidas y registra goles y asistencias decisivas para su equipo.

Por su parte, James Rodríguez mantiene la capitanía y llega con continuidad desde el León, aunque su futuro en el club aún no está totalmente definido. Richard Ríos, mediocampista del Benfica, retorna a la selección tras mostrar una leve mejoría en su rendimiento, luego de un periodo de irregularidad tanto en Portugal como con la camiseta nacional.

La lista de Lorenzo también incorpora novedades, como la inclusión del centrocampista Gustavo Puerta, actualmente en el Racing de Santander, equipo que compite en la segunda división de España.

  1. Álvaro Angulo — Pumas (MEX)
  2. Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)
  3. Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
  4. Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)
  5. Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)
  6. Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)
  7. Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)
  8. David Ospina — Atlético Nacional (COL)
  9. Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)
  10. James Rodríguez — Club León (MEX)
  11. Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
  12. Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  13. Jhon Córdoba — F.C Krasnodar (RUS)
  14. Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
  15. Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)
  16. Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)
  17. Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
  18. Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)
  19. Kevin Castaño — River Plate (ARG)
  20. Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)
  21. Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
  22. Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)
  23. Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
  24. Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)
  25. Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)
  26. Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)

