Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”

El colombiano es el capitán de Independiente Rivadavia - crédito @sebastian14villa / Instagram

En los últimos años, Sebastián Villa ha protagonizado varios escándalos en Argentina, principalmente por denuncias que han entablado dos de sus exparejas por violencia de género.

Esto provocó que el extremo tuviera que ser aislado de Boca Juniors durante varios meses, llegando al punto de que tuvo que dejar el país para continuar su carrera en el deporte.

A pesar de que los procesos avanzaron, en uno de ellos fue absuelto, Villa sigue siendo señalado por varios sectores en Argentina, que afirman que el colombiano no debería ser incluido en un deporte masivo como una figura positiva.

Esto no ha evitado que Villa sea uno de los capitanes y referentes de Independiente Rivadavia, que se coronó en la Copa Argentina de 2025 tras vencer en la final a Argentinos Junior.

El cuadro "leproso" se consagró de la mano de Sebastián Villa como el primer campeón de Mendoza a nivel profesional en el fútbol argentino, y aseguró su clasificación en la Copa Libertadores 2026 - crédito @CSIRoficial / X

Con este título, Rivadavia aseguró su cupo para la Copa Libertadores de 2026; además, Sebastián Villa recibió el premio a mejor jugador de la competencia.

En la final, el colombiano entregó una asistencia y fue el encargado de patear el último penal, que terminó marcando la consagración del equipo de Mendoza.

Debido a ello, diferentes cuentas enfocadas en el fútbol argentino han realizado varias publicaciones en las que resaltan los últimos años que ha vivido Villa.

"El mes pasado fue absuelto definitivamente por el caso de violencia de género. Hoy sale campeón como titular, capitán y encargado del quinto penal, en el primer título de independiente Rivadavia en su historia: la Copa Argentina, tras vencer a Argentinos Junior. Fue la figura en semis contra River y hoy nuevamente fundamental en la final. Y jugará la libertadores 2026“, se lee en una de las publicaciones.

Hinchas de Independiente Rivadavia afirman que Villa es un ídolo para ellos - crédito @CSIRoficial/X

Este tipo de publicaciones colmaron la paciencia de la narradora Lola del Carril, que es reconocida en Argentina por consolidarse en una profesión que ha sido catalogada por varios sectores como una labor para hombres.

En su cuenta de X, del Carril compartió una de las menciones a favor de Sebastián Villa para cuestionar la falta de memoria que tiene un sector de los fanáticos del fútbol en su país.

“¿Revancha? Se llama proteccionismo. No romanticen la violencia por favor", escribió Lola del Carril al respecto.

La periodista cuestionó como están elogiando al colombiano - crédito @loladelcarril/X

Debido a la publicación de la narradora, se generó un debate al respecto, en el que seguidores del colombiano defendieron que pueda seguir ligado al fútbol profesional.

“Que no te lo banques lo entiendo, pero no deja de ser solo una opinión. La realidad hoy es otra“, ”Pero de Montiel y Osorio (jugadores con procesos legales activos) no hablaste nunca solo de villa porque jugaba en Boca. No fuiste parcial” o “Fue juzgado y absuelto, ya no pueden acusarlo de nada más”, fueron algunos de los argumentos de los hinchas de Independiente Rivadavia.

A la par, otros usuarios mostraron su apoyo por la narradora e indicaron que Sebastián Villa y los demás jugadores que tengan procesos activos por violencia de género no deberían poder seguir compitiendo de manera profesional.

“Los que lo apoyan ahora también van a celebrar cuando tenga una nueva ‘revancha’ con otra víctima”, “No debería jugar fútbol profesional, en un caso fue absuelto, pero en el otro sigue vinculado y hay pruebas en su contra” o “La sociedad no debería tener ese tipo de ídolos, no se puede separar al deportista de sus actos en la calle, es seguido por muchos niños”, se lee en algunos de los comentarios.

Por parte de Sebastián Villa, debido a que las demandas en su contra era uno de los temas más preguntados cuando protagonizaba entrevistas, el colombiano se ha mantenido al margen de este tipo de espacios y solo declara después de los partidos sobre aspectos de su equipo.