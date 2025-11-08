Deportes

Millonarios no solo ficharía a Carlos Darwin Quintero: prepararía la llegada de un delantero con un canje de jugadores

Luego de conocerse el posible preacuerdo del exjugador del Deportivo Pereira, el próximo paso de los azules es asegurar a un jugador y que ayudaría a liberar un cupo de extranjero

Millonarios ahora se enfoca en
Millonarios ahora se enfoca en armar el equipo de 2026, luego de quedar eliminado de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Millonarios ahora se concentra en la temporada 2026, en la que no hay otro objetivo que salir campeón por el fracaso de 2025, en el que se fue en blanco y recientemente fue eliminado de la Liga BetPlay, el último torneo que le quedaba en la campaña y en el que se quedó afuera de cuadrangulares con una fecha de anticipación.

Es por eso que los azules trabajan en los nuevos refuerzos, de los cuales, uno de ellos llegaría para el ataque y se daría por el intercambio con otro futbolista de la institución, que ocupa cupo de extranjero y no le fue bien a lo largo del año, cuenta con contrato vigente y sería la principal manera de darle salida.

De otro lado, el equipo de Hernán Torres, que por ahora sigue firme como entrenador, ya tendría muy cerca a Carlos Darwin Quintero, el exjugador del Deportivo Pereira que solo faltaría por exámenes médicos y la firma del contrato para vestirse con la camiseta de los Embajadores.

Un nuevo atacante para Millonarios

Luego de ver el rendimiento de la plantilla en el segundo semestre de 2025, queda claro que el club necesita más que una contratación para el año siguiente, pues los aficionados no tolerarían otro fracaso y es por eso que la obligación no será otra que el título de la Liga BetPlay y Copa Colombia.

Debido a eso, uno de los nombres que suena con fuerza es Facundo Boné, atacante uruguayo que se encuentra en el Deportivo Pasto y recordado por su paso por el Deportes Tolima, en el que fue subcampeón del fútbol colombiano en 2024, ante Atlético Nacional.

Facundo Boné, atacante del Deportivo
Facundo Boné, atacante del Deportivo Pasto, sería prioridad de Millonarios por su rendimiento en 2025 - crédito Colprensa

El jugador, que puede servir como delantero, extremo o mediocampista ofensivo, viene de marcar tres goles y tres asistencias en 16 partidos de la Liga BetPlay, e incluso el periodista Daniel Pérez aseguró que el cuerpo técnico de los azules le dio el visto bueno para su contratación.

Cristian Pinillos, comunicador de Caracol Radio y citado por Antena 2, informó que Millonarios contempla negociar el intercambio de Santiago Giordana por Facundo Boné, debido a que el delantero argentino no convenció al actual entrenador y desde 2024 que sigue sin demostrar su talento goleador.

Después de dos años en
Después de dos años en Millonarios, el ciclo de Santiago Giordana se terminaría por bajo rendimiento - crédito Millonarios FC

Queda por saber si Deportivo Pasto aceptará dicha oferta, pues actualmente está bajo la mira del Ministerio del Deporte por denuncias de salarios atrasados, pero que se encuentra al día y con constante vigilancia para que se garanticen los derechos laborales de los jugadores.

“Estamos trabajando con los refuerzos”

En rueda de prensa, el técnico Hernán Torres habló acerca de cómo va el tema de los refuerzos, pues es una de las principales necesidades de la plantilla y, a falta de confirmarse que seguirá como técnico para 2025, ya trabaja en el armado de la nueva nómina.

Vine a Millonarios porque quiero mucho a Millonarios y vine a ponerle el pecho y soy responsable de la situación, no voy a perder la responsabilidad porque manejo la parte deportiva. Todo el mundo me conoce, sabe mi carácter y nuestros directivos saben quién soy yo, estamos trabajando con los refuerzos”, dijo.

Carlos Darwin Quintero sería el
Carlos Darwin Quintero sería el primer refuerzo de Millonarios para la temporada 2026 - crédito Colprensa

Torres añadió que “nos hemos reunido varias veces con los dirigentes y se está haciendo la gestión. Yo estoy metido y nos hemos reunido tres o cuatro veces, yo no puedo hablar de nombres porque hasta que no se cierre, pero que la afición tenga en cuenta que se está trabajando para tener buenos refuerzos y no vivir lo que vivimos este semestre. Ya me he reunido con ellos y se han trabajo con nombres. Se está trabajando seria e intensamente”.

Fortaleza vs. Junior EN VIVO,

Así va la tabla de

Jhon Arias podría tener una

Con gol de Luis Díaz,

