Deportes

Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El partido por el Grupo G lleva 25 minutos, en donde por el momento Colombia muestra superioridad física en una lucha intensa, pero sin situaciones claras de gol

Los "Cafeteros" quieren asegurar su
Los "Cafeteros" quieren asegurar su paso a los octavos de final del certamen orbital - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre El Salvador y Colombia, por la fecha 2 del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

13:02 hsHoy

Minuto 31: ¡CASI COLOMBIA! Christian Florez de nuevo aparece, pero el portero Alegría controla la pelota. Buen contraataque de la “Tricolor”.

13:01 hsHoy

Minuto 29: Santiago Londoño se vuelve una de las fichas claves en el ataque para la selección Colombia, pero aún no hay claridad de cara al arco.

12:57 hsHoy

Minuto 26: Pausa de hidratación para ambos equipos en Doha.

12:57 hsHoy

Minuto 25: ¡No puede ser! ¡CASI GOL DE COLOMBIA! Christian Florez casi marca el primer gol tras una buena asistencia de Santiago Londoño, pero el defensor manda la pelota por arriba del arco salvadoreño.

12:53 hsHoy

Minuto 22: Jefferson Perla cobra mal y su balón sale desviado.

12:52 hsHoy

Minuto 21: ¡Falta para El Salvador! Jesús Peñaloza comete falta sobre Luis Tobar y La Selecta tendrá un tiro libre peligroso.

12:50 hsHoy

Minuto 18: ¡COLOMBIA SE ACERCA! Después de una buena jugada colectiva, Juan José Cataño intentó un remate a puerta que sale muy desviado.

12:46 hsHoy

Minuto 15: Colombia trabaja en asociaciones y quiere marcar el primer gol.

12:44 hsHoy

Minuto 12: ¡CASI COLOMBIA! Después del tiro libre, se aprovechó el rebote para rematar al arco, pero Oliver Signeres no tuvo problemas.

12:43 hsHoy

Minuto 11: ¡Tarjeta amarilla! Jefferson Perla de El Salvador recibe la amonestación tras una dura falta sobre Christian Florez. El juego entró en un roce físico que no permite que sea fluído.

