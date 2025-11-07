Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre El Salvador y Colombia, por la fecha 2 del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

Minuto 11: ¡Tarjeta amarilla! Jefferson Perla de El Salvador recibe la amonestación tras una dura falta sobre Christian Florez. El juego entró en un roce físico que no permite que sea fluído.

Minuto 12: ¡CASI COLOMBIA! Después del tiro libre, se aprovechó el rebote para rematar al arco, pero Oliver Signeres no tuvo problemas.

Minuto 18: ¡COLOMBIA SE ACERCA! Después de una buena jugada colectiva, Juan José Cataño intentó un remate a puerta que sale muy desviado.

Minuto 21: ¡Falta para El Salvador! Jesús Peñaloza comete falta sobre Luis Tobar y La Selecta tendrá un tiro libre peligroso.

Minuto 25: ¡No puede ser! ¡CASI GOL DE COLOMBIA! Christian Florez casi marca el primer gol tras una buena asistencia de Santiago Londoño, pero el defensor manda la pelota por arriba del arco salvadoreño.

Minuto 29: Santiago Londoño se vuelve una de las fichas claves en el ataque para la selección Colombia, pero aún no hay claridad de cara al arco.

Minuto 31: ¡CASI COLOMBIA! Christian Florez de nuevo aparece, pero el portero Alegría controla la pelota. Buen contraataque de la “Tricolor”.

Últimas noticias

Comparan a Luis Díaz con Willington Ortiz, leyenda de la selección Colombia: “Se está acercando” Las comparaciones crecen luego del doblete ante el París Saint-Germain, porque su habilidad, asistencias y goles lo ubican como uno de los grandes referentes colombianos en la historia

Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....” El delantero Cardenal se mostró activo en su cuenta de X en medio de las versiones que apuntaban a César Farías como nuevo entrenador de los cardenales

Millonarios perdería a Leonardo Castro por lo que queda de 2025: esta es su lesión y el reemplazo ante Envigado El delantero sufrió la dolencia en una práctica y no viajó a Medellín para el partido con los Naranjas, clave para sumar en la reclasificación y llegar a la Copa Sudamericana 2026

Directivos del fútbol colombiano vuelven a traicionar a los jugadores: se negaron a firmar acuerdo laboral Pese a que el Ministerio del Trabajo y Acolfutpro esperaban que la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor le dieran el visto bueno al documento, habrían dilatado la decisión hasta nuevo aviso