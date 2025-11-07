Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre El Salvador y Colombia, por la fecha 2 del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.
Minuto 31: ¡CASI COLOMBIA! Christian Florez de nuevo aparece, pero el portero Alegría controla la pelota. Buen contraataque de la “Tricolor”.
Minuto 29: Santiago Londoño se vuelve una de las fichas claves en el ataque para la selección Colombia, pero aún no hay claridad de cara al arco.
Minuto 26: Pausa de hidratación para ambos equipos en Doha.
Minuto 25: ¡No puede ser! ¡CASI GOL DE COLOMBIA! Christian Florez casi marca el primer gol tras una buena asistencia de Santiago Londoño, pero el defensor manda la pelota por arriba del arco salvadoreño.
Minuto 22: Jefferson Perla cobra mal y su balón sale desviado.
Minuto 21: ¡Falta para El Salvador! Jesús Peñaloza comete falta sobre Luis Tobar y La Selecta tendrá un tiro libre peligroso.
Minuto 18: ¡COLOMBIA SE ACERCA! Después de una buena jugada colectiva, Juan José Cataño intentó un remate a puerta que sale muy desviado.
Minuto 15: Colombia trabaja en asociaciones y quiere marcar el primer gol.
Minuto 12: ¡CASI COLOMBIA! Después del tiro libre, se aprovechó el rebote para rematar al arco, pero Oliver Signeres no tuvo problemas.
Minuto 11: ¡Tarjeta amarilla! Jefferson Perla de El Salvador recibe la amonestación tras una dura falta sobre Christian Florez. El juego entró en un roce físico que no permite que sea fluído.