Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver en Colombia a Jhon Jáder Durán por la Europa League

Lukáš Červ es uno de los principales protagonistas para el cuadro checo, mientras que Jhon Durán se reportó con gol y quiere hacerlo en territorio visitante - crédito Bernadett Szabo - Murad Sezer / REUTERS

Después de la acción de la Champions League en territorio europeo, que contó con la presencia de Luis Díaz en el Bayern Múnich y de Richard Ríos en el Benfica principalmente, llega la Europa League como es habitual en los jueves de fútbol.

En este torneo el turno será del delantero antioqueño Jhon Jáder Durán, que tendrá una dura visita a República Checa, para medir fuerzas ante uno de los equipos más destacados de dicho país: el Viktoria Plzen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los Canarios Amarillos visitan a los Vctoriánis en un partidazo de jueves

El cuadro de Estambul quiere seguir su paso firme en las competencias europeas, y llegar a la zona de clasificación directa en los octavos de final - crédito Murad Sezer / REUTERS

El partido se jugará el 6 de noviembre de 2025, en el estadio Doosan Arena, de Plzen, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Disney Plus (Premium).

El árbitro del partido será el neerlandés Allard Lindhout.

Ficha del partido

Manchester City vs. Borussia Dortmund

Fecha: 6 de noviembre de 2025

Estadio: Doosan Arena de Plzen

Árbitro: Allard Lindhout (Países Bajos)

Hora: 3:00 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Disney Plus (Premium)