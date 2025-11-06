Deportes

Jugadores de la selección Colombia femenina y masculina nominados al once ideal de la FIFA en los premios The Best 2025

Las votaciones abiertas al público están abiertas desde el 6 de noviembre y se extenderán hasta el 28 de noviembre. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en enero del 2026

Guardar
Jhon Arias ha sido un
Jhon Arias ha sido un jugador destacado en clubes y con la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana 2026 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El volante colombiano Jhon Arias, hoy jugador del Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra, y Kevin Mier, portero del Cruz Azul fueron nominado a integrar el once ideal de la FIFA en la ceremonia de los próximos premios The Best 2025.

El proceso de selección para el The Best FIFA Men’s 11 permite que los aficionados participen activamente en la conformación del equipo ideal mundial de la temporada.

Los hinchas pueden elegir a sus jugadores favoritos a partir de una lista de 88 nominados, organizada en igual cantidad por posición: 22 arqueros, 22 defensores, 22 mediocampistas y 22 delanteros. Al confeccionar su alineación, los votantes deben ajustarse a varias formaciones tácticas predefinidas que propone Fifa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los futbolistas incluidos en la nómina fueron seleccionados en función de su desempeño entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Las instrucciones para la votación aclaran que las elecciones deben considerar exclusivamente el rendimiento mostrado durante este período calificador.

Lista de volantes nominados al
Lista de volantes nominados al once ideal en los premios The Best 2025 de la FIFA - crédito FIFA

Jhon Arias compite en la lista de volantes junto a:

  • Jude Bellingham (England and Real Madrid)
  • Moises Caicedo (Ecuador and Chelsea)
  • Frenkie De Jong (Netherlands and Barcelona)
  • Bruno Fernandes (Portugal and Manchester United)
  • Enzo Fernandez (Argentina and Chelsea)
  • Ryan Gravenberch (Netherlands and Liverpool)
  • Joshua Kimmich (Germany and Bayern Munich)
  • Alexis Mac Allister (Argentina and Liverpool)
  • Scott McTominay (Scotland and Napoli)
  • Jamal Musiala (Germany and Bayern Munich)
  • Joao Neves (Portugal and Paris Saint-Germain)
  • Ruben Neves (Portugal and Al Hilal)
  • Michael Olise (France and Bayern Munich)
  • Cole Palmer (England and Chelsea)
  • Pedri (Spain and Barcelona)
  • Declan Rice (England and Arsenal)
  • Fabian Ruiz (Spain and Paris Saint-Germain)
  • Bernardo Silva (Portugal and Manchester City)
  • Federico Valverde (Uruguay and Real Madrid)
  • Vitinha (Portugal and Paris Saint-Germain)
  • Florian Wirtz (Germany and Bayer Leverkusen/Liverpool)

El otro jugador destacado por la FIFA es el portero de la selección Colombia y del Cruz Azul de México, Kevin Mier. Estos son los porteros con los que compite el joven guardameta:

Kevin Mier nominado al once
Kevin Mier nominado al once ideal de los premios The Best 2025 de la FIFA - crédito FIFA
  • Alisson Becker (Brazil and Liverpool)
  • Yassine Bounou (Morocco and Al Hilal)
  • Diogo Costa (Portugal and Porto)
  • Thibaut Courtois (Belgium and Real Madrid)
  • Michele Di Gregorio (Italy and Juventus)
  • Gianluigi Donnarumma (Italy and Paris Saint-Germain, now Manchester City)
  • Fabio (Brazil and Fluminense)
  • John Victor (Brazil and Botafogo, now Nottingham Forest)
  • Emiliano Martinez (Argentina and Aston Villa)
  • Edouard Mendy (Senegal and Al-Ahli)
  • Alex Meret (Italy and Napoli)
  • Kevin Mier (Colombia and Cruz Azul)
  • Manuel Neuer (Germany and Bayern Munich)
  • Jan Oblak (Slovenia and Atletico Madrid)
  • David Raya (Spain and Arsenal)
  • Robert Sanchez (Spain and Chelsea)
  • Unai Simon (Spain and Athletic Club)
  • Yann Sommer (Switzerland and Inter Milan)
  • Mile Svilar (Belgium and Roma)
  • Wojciech Szczesny (Poland and Barcelona)
  • Weverton (Brazil and Palmeiras)
  • Ronwen Williams (South Africa and Mamelodi Sundowns)

Cuatro jugadoras colombianas nominadas por la FIFA al once ideal en los premios The Best 2025

Leicy Santos fue la jugadora
Leicy Santos fue la jugadora más destacada de la selección Colombia en la victoria 4-1 contra Paraguay - crédito Conmebol

Al igual que la lista masculina, 88 mujeres han sido seleccionadas como candidatas a integrar el once ideal de la FIFA en los premios The Best 2025. Por Colombia hay cuatro jugadoras destacadas: 2 porteras (Katherine Tapia y Yessica Velásquez), Una volante (Leicy Santos) y una delantera (Mayra Ramírez):

Esta es la lista completa de jugadoras nominadas a la distención de la FIFA:

Porteras

Katherine Tapia y Yessica Velásquez,
Katherine Tapia y Yessica Velásquez, porteras nominadas al once ideal de los premios The Best 2025 de la FIFA - crédito FIFA
  • Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC)
  • Chen (República Popular China y Wuhan Jiangda)
  • Cata Coll (España y Barcelona)
  • Zainab Donga (Islas Salomón)
  • Mary Earps (Inglaterra y Paris Saint-Germain)
  • Habiba Emad (Egipto y FC Masar)
  • Christiane Endler (Chile y Olympique Lyonnais)
  • Nicky Evrard (Bélgica y PSV Eindhoven)
  • Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea)
  • Cynthia Konlan (Ghana)
  • Lorena (Brasil y Gremio/Kansas City Current)
  • Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride)
  • Fideline Ngoy Mudimbi (República Democrática del Congo y TP Mazembe)
  • Nicole (Brasil y Corinthians)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion)
  • Sandra Panos (España y Club América)
  • Livia Peng (Suiza y Chelsea/Werder Bremen)
  • Katherine Tapia (Colombia y Palmeiras)
  • Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United)
  • Daphne van Domselaar (Países Bajos y Arsenal)
  • Yessica Velásquez (Colombia y Santa Fe)
  • Ayaka Yamashita (Japón y Manchester City)

Defensas

  • Ona Batlle (España y Barcelona)
  • Nathalie Björn (Suecia y Chelsea)
  • Millie Bright (Inglaterra y Chelsea)
  • Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)
  • Steph Catley (Australia y Arsenal)
  • Lucia Di Guglielmo (Italia y AS Roma)
  • Magdalena Eriksson (Suecia y Bayern Munich)
  • Emily Fox (EE. UU. y Arsenal)
  • Giulia Gwinn (Alemania y Bayern Munich)
  • Franziska Kett (Alemania y Bayern Munich)
  • Maelle Lakrar (Francia y Real Madrid)
  • Mapi Leon (España y Barcelona)
  • Elena Linari (Italia y AS Roma/London City Lionesses)
  • Sarai Linder (Alemania y Wolfsburg)
  • Mariza (Brasil y Corinthians)
  • Katie McCabe (República de Irlanda y Arsenal)
  • Leila Ouahabi (España y Manchester City)
  • Irene Paredes (España y Barcelona)
  • Emily Sams (EE. UU. y Orlando Pride)
  • Rebekah Stott (Nueva Zelanda y Melbourne City)
  • Tarciane (Brasil y Houston Dash/Olympique). Lyonnais)
  • Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal)

Volantes

Leicy Santos en la lista
Leicy Santos en la lista de nominadas al once ideal de los premios The Best de la FIFA 2025 - crédito FIFA
  • Filippa Angeldahl (Suecia y Real Madrid)
  • Croix Bethune (EE. UU. y Washington Spirit)
  • Aitana Bonmati (España y Barcelona)
  • Sam Coffey (EE. UU. y Portland Thorns)
  • Erin Cuthbert (Escocia y Chelsea)
  • Giulia Dragoni (Italia y AS Roma/Barcelona)
  • Manuela Giugliano (Italia y AS Roma)
  • Patri Guijarro (España y Barcelona)
  • Pernille Harder (Dinamarca y Bayern Munich)
  • Yui Hasegawa (Japón y Manchester City)
  • Lindsey Heaps (EE. UU. y Olympique Lyonnais)
  • Claire Hutton (EE. UU. y Kansas City Current)
  • Toko Koga (Japón y Feyenoord/Tottenham Hotspur)
  • Frida Maanum (Noruega y Arsenal)
  • Sjoeke Nusken (Alemania y Chelsea)
  • Ramona Padio (Papúa Nueva Guinea y Hekari United)
  • Claudia Pina (España y Barcelona)
  • Guro Reiten (Noruega y Chelsea)
  • Geraldine Reuteler (Suiza y Eintracht Frankfurt)
  • Leicy Santos (Colombia y Washington Spirit)
  • Gaetane Thiney (Francia y Paris FC)
  • Keira Walsh (Inglaterra y Barcelona/Chelsea)

Delanteras

  • Barbra Banda (Zambia y Orlando Pride)
  • Stina Blackstenius (Suecia y Arsenal)
  • Jule Brand (Alemania y Wolfsburg/Olympique Lyonnais)
  • Klara Buhl (Alemania y Bayern Munich)
  • Mariona Caldentey (España y Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current)
  • Ghizlane Chebbak (Marruecos y Levante Badalona)
  • Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais)
  • Cristiana Girelli (Italia y Juiventus)
  • Caroline Graham Hansen (Noruega y Barcelona)
  • Amanda Gutierres (Brasil y Palmeiras)
  • Lauren James (Inglaterra y Chelsea)
  • Ibtissam Jraidi (Marruecos y Al Ahli)
  • Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal)
  • Marta (Brasil y Orlando Pride)
  • Sanaa Mssoudy (Marruecos y AS FAR)
  • Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)
  • Alexia Putellas (España y Barcelona)
  • Mayra Ramirez (Colombia y Chelsea)
  • Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Suecia y Chelsea)
  • Wang Shuang (RP China y Tottenham Hotspur/Wuhan Jiangda)

Cómo votar por Jhon Arias, Kevin Mier y las jugadoras colombianas

Todas las personas registradas de manera gratuita en fifa.com tienen la posibilidad de votar por el once ideal tanto masculino como femenino. El proceso comienza al elegir una de las tres formaciones predeterminadas. Posteriormente, los usuarios seleccionan un arquero y distribuyen los diez lugares restantes del equipo con hasta cuatro defensores, cuatro mediocampistas y tres delanteros.

Temas Relacionados

Jhon AriasSelección ColombiaThe BestFIFAFluminenseWolverhamptonPremios The BestColombia-Deportes

Más Noticias

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

El próximo partido de la selección Colombia de mayores será ante Nueva Zelanda en la fecha Fifa de noviembre, de cara a la preparación para la Copa Mundial 2026

Los dos nombres que Carlos

Luis Díaz es víctima de un ataque sistemático de marroquíes en redes sociales por la lesión de Achraf Hakimi

El colombiano fue expulsado en el triunfo 2-1 de Bayern Múnich ante PSG

Luis Díaz es víctima de

La despedida del técnico del Club León a James Rodríguez: “Son figuras que la afición admira y respeta”

El técnico del Club León admitió que el paso de James Rodríguez no cumplió las expectativas y que el mediocampista colombiano se despedirá ante Puebla en el cierre del Apertura 2025

La despedida del técnico del

Si hay final paisa en la Copa Colombia o Liga BetPlay tendrán que buscar estadio: hay concierto en el Atanasio Girardot

El cierre del segundo semestre del fútbol colombiano ha sido atípico por los conflictos entre los eventos culturales y los deportivos, que obligan a aplazar partidos

Si hay final paisa en

Este es el equipo del fútbol colombiano que ficharía a Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

La competencia entre clubes de la Liga Betplay por el atacante tumaqueño es intensa a dos meses de terminar el 2025

Este es el equipo del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Al Gobierno Trump no le

Al Gobierno Trump no le gustó ni poquito la posibilidad de que Petro dé luz verde a diálogos con el Tren de Aragua y lanzaron una advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate le tira indirecta

Melissa Gate le tira indirecta a Altafulla con su ingreso a ‘La casa de lo Alofoke’ y la posibilidad de coronarse como ganadora

Carolina Sabino reveló cuál fue la peor preparación que hizo en ‘Masterchef Celebrity’: “Los chefs me dijeron ¿qué es esa vaina?”

El imitador de Carin León en ‘Yo Me Llamo’ cumple el sueño de cantar junto a su ídolo tras la llegada del mexicano a Bogotá

Santiago Arroyave responde con contundencia a las burlas de Alofoke por comentarios sobre su discapacidad y su relación pasada con Mariana Zapata: “Locota”

Filtraciones sacuden la final del ‘Desafío 2025′ con posible expulsión de destacado participante: esto se sabe

Deportes

Periodista marroquí que arremetió en

Periodista marroquí que arremetió en contra de Luis Díaz, se retractó en la prensa alemana: “No pretendía ser malicioso”

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

Luis Díaz es víctima de un ataque sistemático de marroquíes en redes sociales por la lesión de Achraf Hakimi

La despedida del técnico del Club León a James Rodríguez: “Son figuras que la afición admira y respeta”

Si hay final paisa en la Copa Colombia o Liga BetPlay tendrán que buscar estadio: hay concierto en el Atanasio Girardot