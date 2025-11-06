Jugadores de la selección Colombia femenina y masculina nominados al once ideal de la FIFA en los premios The Best 2025

El volante colombiano Jhon Arias, hoy jugador del Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra, y Kevin Mier, portero del Cruz Azul fueron nominado a integrar el once ideal de la FIFA en la ceremonia de los próximos premios The Best 2025.
El proceso de selección para el The Best FIFA Men’s 11 permite que los aficionados participen activamente en la conformación del equipo ideal mundial de la temporada.
Los hinchas pueden elegir a sus jugadores favoritos a partir de una lista de 88 nominados, organizada en igual cantidad por posición: 22 arqueros, 22 defensores, 22 mediocampistas y 22 delanteros. Al confeccionar su alineación, los votantes deben ajustarse a varias formaciones tácticas predefinidas que propone Fifa.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Los futbolistas incluidos en la nómina fueron seleccionados en función de su desempeño entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.
Las instrucciones para la votación aclaran que las elecciones deben considerar exclusivamente el rendimiento mostrado durante este período calificador.
Jhon Arias compite en la lista de volantes junto a:
- Jude Bellingham (England and Real Madrid)
- Moises Caicedo (Ecuador and Chelsea)
- Frenkie De Jong (Netherlands and Barcelona)
- Bruno Fernandes (Portugal and Manchester United)
- Enzo Fernandez (Argentina and Chelsea)
- Ryan Gravenberch (Netherlands and Liverpool)
- Joshua Kimmich (Germany and Bayern Munich)
- Alexis Mac Allister (Argentina and Liverpool)
- Scott McTominay (Scotland and Napoli)
- Jamal Musiala (Germany and Bayern Munich)
- Joao Neves (Portugal and Paris Saint-Germain)
- Ruben Neves (Portugal and Al Hilal)
- Michael Olise (France and Bayern Munich)
- Cole Palmer (England and Chelsea)
- Pedri (Spain and Barcelona)
- Declan Rice (England and Arsenal)
- Fabian Ruiz (Spain and Paris Saint-Germain)
- Bernardo Silva (Portugal and Manchester City)
- Federico Valverde (Uruguay and Real Madrid)
- Vitinha (Portugal and Paris Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Germany and Bayer Leverkusen/Liverpool)
El otro jugador destacado por la FIFA es el portero de la selección Colombia y del Cruz Azul de México, Kevin Mier. Estos son los porteros con los que compite el joven guardameta:
- Alisson Becker (Brazil and Liverpool)
- Yassine Bounou (Morocco and Al Hilal)
- Diogo Costa (Portugal and Porto)
- Thibaut Courtois (Belgium and Real Madrid)
- Michele Di Gregorio (Italy and Juventus)
- Gianluigi Donnarumma (Italy and Paris Saint-Germain, now Manchester City)
- Fabio (Brazil and Fluminense)
- John Victor (Brazil and Botafogo, now Nottingham Forest)
- Emiliano Martinez (Argentina and Aston Villa)
- Edouard Mendy (Senegal and Al-Ahli)
- Alex Meret (Italy and Napoli)
- Kevin Mier (Colombia and Cruz Azul)
- Manuel Neuer (Germany and Bayern Munich)
- Jan Oblak (Slovenia and Atletico Madrid)
- David Raya (Spain and Arsenal)
- Robert Sanchez (Spain and Chelsea)
- Unai Simon (Spain and Athletic Club)
- Yann Sommer (Switzerland and Inter Milan)
- Mile Svilar (Belgium and Roma)
- Wojciech Szczesny (Poland and Barcelona)
- Weverton (Brazil and Palmeiras)
- Ronwen Williams (South Africa and Mamelodi Sundowns)
Cuatro jugadoras colombianas nominadas por la FIFA al once ideal en los premios The Best 2025
Al igual que la lista masculina, 88 mujeres han sido seleccionadas como candidatas a integrar el once ideal de la FIFA en los premios The Best 2025. Por Colombia hay cuatro jugadoras destacadas: 2 porteras (Katherine Tapia y Yessica Velásquez), Una volante (Leicy Santos) y una delantera (Mayra Ramírez):
Esta es la lista completa de jugadoras nominadas a la distención de la FIFA:
Porteras
- Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC)
- Chen (República Popular China y Wuhan Jiangda)
- Cata Coll (España y Barcelona)
- Zainab Donga (Islas Salomón)
- Mary Earps (Inglaterra y Paris Saint-Germain)
- Habiba Emad (Egipto y FC Masar)
- Christiane Endler (Chile y Olympique Lyonnais)
- Nicky Evrard (Bélgica y PSV Eindhoven)
- Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea)
- Cynthia Konlan (Ghana)
- Lorena (Brasil y Gremio/Kansas City Current)
- Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride)
- Fideline Ngoy Mudimbi (República Democrática del Congo y TP Mazembe)
- Nicole (Brasil y Corinthians)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Sandra Panos (España y Club América)
- Livia Peng (Suiza y Chelsea/Werder Bremen)
- Katherine Tapia (Colombia y Palmeiras)
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United)
- Daphne van Domselaar (Países Bajos y Arsenal)
- Yessica Velásquez (Colombia y Santa Fe)
- Ayaka Yamashita (Japón y Manchester City)
Defensas
- Ona Batlle (España y Barcelona)
- Nathalie Björn (Suecia y Chelsea)
- Millie Bright (Inglaterra y Chelsea)
- Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)
- Steph Catley (Australia y Arsenal)
- Lucia Di Guglielmo (Italia y AS Roma)
- Magdalena Eriksson (Suecia y Bayern Munich)
- Emily Fox (EE. UU. y Arsenal)
- Giulia Gwinn (Alemania y Bayern Munich)
- Franziska Kett (Alemania y Bayern Munich)
- Maelle Lakrar (Francia y Real Madrid)
- Mapi Leon (España y Barcelona)
- Elena Linari (Italia y AS Roma/London City Lionesses)
- Sarai Linder (Alemania y Wolfsburg)
- Mariza (Brasil y Corinthians)
- Katie McCabe (República de Irlanda y Arsenal)
- Leila Ouahabi (España y Manchester City)
- Irene Paredes (España y Barcelona)
- Emily Sams (EE. UU. y Orlando Pride)
- Rebekah Stott (Nueva Zelanda y Melbourne City)
- Tarciane (Brasil y Houston Dash/Olympique). Lyonnais)
- Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal)
Volantes
- Filippa Angeldahl (Suecia y Real Madrid)
- Croix Bethune (EE. UU. y Washington Spirit)
- Aitana Bonmati (España y Barcelona)
- Sam Coffey (EE. UU. y Portland Thorns)
- Erin Cuthbert (Escocia y Chelsea)
- Giulia Dragoni (Italia y AS Roma/Barcelona)
- Manuela Giugliano (Italia y AS Roma)
- Patri Guijarro (España y Barcelona)
- Pernille Harder (Dinamarca y Bayern Munich)
- Yui Hasegawa (Japón y Manchester City)
- Lindsey Heaps (EE. UU. y Olympique Lyonnais)
- Claire Hutton (EE. UU. y Kansas City Current)
- Toko Koga (Japón y Feyenoord/Tottenham Hotspur)
- Frida Maanum (Noruega y Arsenal)
- Sjoeke Nusken (Alemania y Chelsea)
- Ramona Padio (Papúa Nueva Guinea y Hekari United)
- Claudia Pina (España y Barcelona)
- Guro Reiten (Noruega y Chelsea)
- Geraldine Reuteler (Suiza y Eintracht Frankfurt)
- Leicy Santos (Colombia y Washington Spirit)
- Gaetane Thiney (Francia y Paris FC)
- Keira Walsh (Inglaterra y Barcelona/Chelsea)
Delanteras
- Barbra Banda (Zambia y Orlando Pride)
- Stina Blackstenius (Suecia y Arsenal)
- Jule Brand (Alemania y Wolfsburg/Olympique Lyonnais)
- Klara Buhl (Alemania y Bayern Munich)
- Mariona Caldentey (España y Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current)
- Ghizlane Chebbak (Marruecos y Levante Badalona)
- Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais)
- Cristiana Girelli (Italia y Juiventus)
- Caroline Graham Hansen (Noruega y Barcelona)
- Amanda Gutierres (Brasil y Palmeiras)
- Lauren James (Inglaterra y Chelsea)
- Ibtissam Jraidi (Marruecos y Al Ahli)
- Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal)
- Marta (Brasil y Orlando Pride)
- Sanaa Mssoudy (Marruecos y AS FAR)
- Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)
- Alexia Putellas (España y Barcelona)
- Mayra Ramirez (Colombia y Chelsea)
- Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)
- Johanna Rytting Kaneryd (Suecia y Chelsea)
- Wang Shuang (RP China y Tottenham Hotspur/Wuhan Jiangda)
Cómo votar por Jhon Arias, Kevin Mier y las jugadoras colombianas
Todas las personas registradas de manera gratuita en fifa.com tienen la posibilidad de votar por el once ideal tanto masculino como femenino. El proceso comienza al elegir una de las tres formaciones predeterminadas. Posteriormente, los usuarios seleccionan un arquero y distribuyen los diez lugares restantes del equipo con hasta cuatro defensores, cuatro mediocampistas y tres delanteros.