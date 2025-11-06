Se reveló el histórico equipo del fútbol colombiano al cual podría llegar Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

El experimentado delantero podría recalar en uno de los equipos con más historia del fútbol colombiano, según la información que - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El mercado de fichajes del fútbol colombiano comienza a moverse, por la crisis institucional que vive el Deportivo Pereira, y que podría afectar su lugar en la Liga Betplay para 2026.

Los jugadores del Matecaña (apodo del Deportivo Pereira), podrían existir movimientos importantes en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, y uno de los protagonistas sería Carlos Darwin Quintero, delantero con amplio recorrido en el fútbol colombiano.

El 6 de noviembre de 2025, Carlos Antonio Vélez reveló en su espacio de Palabras mayores, de Antena 2 y Win Sports, acerca de la existencia de un acuerdo verbal entre el jugador y Eduardo Méndez, presidente del club.

“Es un tema importante el que voy a tocar, en Santa Fe pasó lo siguiente: sí, el mismo abordado por Junior y Millonarios, sí: Carlos Darwin Quintero, llegó a un acuerdo verbal con Eduardo Méndez, antenoche y quedaron, por solicitud del empresario del jugador que Santa Fe le mandaba por escrito, el acuerdo económico al que llegaron”, dijo el periodista.

Además, explicó que el 5 de noviembre de 2025 se hicieron todas las gestiones para su fichaje por parte del cuadro Cardenal, y se espera que el jugador tome una decisión definitiva el 6 de noviembre de 2025.

“Ayer, a primera hora, Independiente Santa Fe, le hizo llegar a Carlos Darwin Quintero el documento. No contestó por la mañana, pero sí por la tarde, cuando seguía la versión de que Millonarios había arremetido por el empresario para concretar al jugador. Al final del día, hoy (6 de noviembre de 2025), es que Carlos Darwin Quintero le dijo a Independiente Santa Fe que hoy decidirá a cuál equipo quiere ir”, agregó.

Finalmente, habló también acerca de que la información la pudo corroborar y que existe el acercamiento entra ambas partes.

“Habrá que esperar si ratifica lo que le dijo a Eduardo Méndez de que iría a Independiente Santa Fe, o cambia de opinión y está en libertad de hacerlo, solo les cuento la historia que sé que es cierta”, finalizó.

Candidatos descartados para dirigir a Independiente Santa Fe

También dentro de las novedades que entregó Carlos Antonio Vélez, el 6 de noviembre de 2025, agregó que todavía se busca el técnico para dirigir a Santa Fe para la temporada 2026, y allí descartó varios nombres como la del argentino Fabián Bustos, y explicó que espera que el entrenador que dirija al cuadro “Cardenal” se acomode a la realidad financiera del “León:

“Le ofrecieron a Fabián Bustos, técnico que estuvo en Paraguay, en Perú, Chile, no les interesó. También a Pedro Troglio, no se hará nada con Pablo Peirano, ni con Pablo Repetto, con el cual hubo un contacto y también habría un tapado, porque van a entregar un equipo campeón, con buena nómina y unos refuerzos que Eduardo Méndez trabajó. Y el técnico que llegue y se somete a la realidad económica del club y con la responsabilidad de la Copa, bienvenido sea”, detalló.

Cuando vuelve a jugar Independiente Santa Fe

El cuadro cardenal se prepara para lo que será el remate de la Liga BetPlay, y volverá a jugar el 9 de noviembre de 2025, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) ante Deportivo Cali en el estadio El Campín.

Y luego tendrá un partido clave ante Alianza FC de Valledupar, por un cupo para los cuadrangulares finales, también en el estadio El Campín, el 12 de noviembre de 2025, a la espera de definir un cupo para las finales de Navidad.

Así va la tabla de posiciones:

Nacional: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Atlético Bucaramanga: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13) Independiente Medellín: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Fortaleza CEIF: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de go lde +8) Deportes Tolima: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Junior: 31 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Águilas Doradas: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Alianza FC: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Llaneros: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -3) América de Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Once Caldas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Millonarios: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Cali: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Unión Magdalena: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Deportivo Pereira: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Deportivo Pasto: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Envigado: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Boyacá Chicó: 16 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -10) La Equidad: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)