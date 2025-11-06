Se le caería una negociación enorme a Millonarios: perdería un jugador importante para 2026 por falta de plata

Millonarios ya planea el equipo para la temporada 2026, en la que aún no concreta refuerzos - crédito Colprensa

Millonarios le está madrugando al mercado de fichajes para la temporada 2026, y luego de sus últimos dos partidos de la Liga BetPlay, ante Envigado y Boyacá Chicó, espera que se vayan anunciando las primeras altas y bajas de una plantilla que quedó en deuda en 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, los azules perderían a un posible refuerzo de peso por falta de más dinero, pues el jugador, pese a las negociaciones con los embajadores, le pondría atención a otra oferta económica y encendió las alarmas en la institución, que sufre por las críticas de los aficionados y la obligación de un título en la próxima temporada.

¿Negociación caída en Millonarios?

La posibilidad de que Carlos Darwin Quintero se una a Millonarios para la temporada 2026 ha tomado fuerza en los últimos días, luego de que se conociera que las negociaciones entre el club bogotano y el experimentado delantero avanzan de manera significativa.

Por desgracia, la operación aún no está cerrada, ya que han surgido otros equipos interesados que han presentado propuestas económicas superiores, según reveló el periodista Javier Hernández Bonnet, en el programa radial Blog Deportivo.

Carlos Darwin Quintero es uno de los referentes del Deportivo Pereira - crédito Deportivo Pereira

De acuerdo con la información difundida por Blu Radio, el proceso de acercamiento entre Millonarios y Quintero ha progresado, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. Bonnet explicó que “la operación va avanzada, más no cerrada, que el acuerdo estaba cerrado, pero que aparecieron otros pretendientes con más billete sobre la mesa. Ese jugador es Carlos Darwin Quintero”.

En medio de las negociaciones, al menos un club colombiano de “uniforme rojo” ha mostrado interés en fichar al atacante, aunque la identidad de esta institución no fue precisada, una de las versiones apunta a que sería el América de Cali, pero no es seguro.

Después de la eliminación de Millonarios de las finales de la Liga BetPlay, se está replanteando un nuevo proyecto para 2026 y quiere empezar con fichajes de figuras - crédito Lina Gasca / Colprensa

Para aclarar los rumores sobre un posible acercamiento del Independiente Medellín, la emisora contactó a Federico Spada, gerente del club antioqueño, que descartó cualquier gestión en curso: “Nosotros no hemos hablado con Carlos Darwin, en el pasado sí lo quisimos traer, en este momento tenemos delanteros de gran valor, en este momento estamos contentos con los que tenemos en el plantel”.

Actualidad de Carlos Darwin Quintero y perspectivas

En cuanto a Carlos Darwin Quintero, el delantero de 38 años era el líder del Deportivo Pereira, tras una carrera que lo ha llevado por el fútbol de Ucrania y México. En las últimas semanas, se conoció de manera extraoficial que el jugador habría presentado su renuncia al club debido a los incumplimientos de los directivos.

Carlos Darwin Quintero es uno de los jugadores que, con el resto de compañeros, están en huelga en Pereira por falta de pagos - crédito Sebastián Henao/Colprensa

A pesar de la competencia de otros clubes y de las versiones sobre su situación contractual, la experiencia y vigencia de Quintero lo mantienen como una de las piezas más codiciadas del mercado de fichajes colombiano. El club bogotano busca anticiparse y asegurar su incorporación con suficiente margen para la próxima temporada.

Estrategia de Millonarios para la temporada 2026

Por su parte, Futbolred detalló que Millonarios se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración de su plantilla, con la salida de varios jugadores extranjeros como uno de los ejes principales. El técnico Hernán Torres ya entregó un diagnóstico sobre las necesidades del equipo y, junto a Edgar Moreno, quien aún no ha sido oficializado como Director Deportivo, lidera la búsqueda de refuerzos para la campaña de 2026.

Entre los futbolistas que podrían dejar el club se encuentran el costarricense Juan Pablo Vargas, cuyo contrato se extiende hasta diciembre de 2026, y el brasileño Bruno Sávio, que en junio de ese año también acaba el vínculo. La directiva azul busca liberar cupos de extranjeros para facilitar la llegada de hasta dos refuerzos foráneos, y ya ha mostrado interés en jugadores como Facundo Boné, mediocampista uruguayo del Deportivo Pasto.