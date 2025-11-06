Deportes

Se le caería una negociación enorme a Millonarios: perdería un jugador importante para 2026 por falta de plata

Pese a que los azules ya estarían charlando con algunos futbolistas para ser refuerzos, uno de ellos cambiaría de rumbo porque otro conjunto habría puesto más dinero en la mesa

Guardar
Millonarios ya planea el equipo
Millonarios ya planea el equipo para la temporada 2026, en la que aún no concreta refuerzos - crédito Colprensa

Millonarios le está madrugando al mercado de fichajes para la temporada 2026, y luego de sus últimos dos partidos de la Liga BetPlay, ante Envigado y Boyacá Chicó, espera que se vayan anunciando las primeras altas y bajas de una plantilla que quedó en deuda en 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, los azules perderían a un posible refuerzo de peso por falta de más dinero, pues el jugador, pese a las negociaciones con los embajadores, le pondría atención a otra oferta económica y encendió las alarmas en la institución, que sufre por las críticas de los aficionados y la obligación de un título en la próxima temporada.

¿Negociación caída en Millonarios?

La posibilidad de que Carlos Darwin Quintero se una a Millonarios para la temporada 2026 ha tomado fuerza en los últimos días, luego de que se conociera que las negociaciones entre el club bogotano y el experimentado delantero avanzan de manera significativa.

Por desgracia, la operación aún no está cerrada, ya que han surgido otros equipos interesados que han presentado propuestas económicas superiores, según reveló el periodista Javier Hernández Bonnet, en el programa radial Blog Deportivo.

Carlos Darwin Quintero es uno
Carlos Darwin Quintero es uno de los referentes del Deportivo Pereira - crédito Deportivo Pereira

De acuerdo con la información difundida por Blu Radio, el proceso de acercamiento entre Millonarios y Quintero ha progresado, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. Bonnet explicó que “la operación va avanzada, más no cerrada, que el acuerdo estaba cerrado, pero que aparecieron otros pretendientes con más billete sobre la mesa. Ese jugador es Carlos Darwin Quintero”.

En medio de las negociaciones, al menos un club colombiano de “uniforme rojo” ha mostrado interés en fichar al atacante, aunque la identidad de esta institución no fue precisada, una de las versiones apunta a que sería el América de Cali, pero no es seguro.

Después de la eliminación de
Después de la eliminación de Millonarios de las finales de la Liga BetPlay, se está replanteando un nuevo proyecto para 2026 y quiere empezar con fichajes de figuras - crédito Lina Gasca / Colprensa

Para aclarar los rumores sobre un posible acercamiento del Independiente Medellín, la emisora contactó a Federico Spada, gerente del club antioqueño, que descartó cualquier gestión en curso: “Nosotros no hemos hablado con Carlos Darwin, en el pasado sí lo quisimos traer, en este momento tenemos delanteros de gran valor, en este momento estamos contentos con los que tenemos en el plantel”.

Actualidad de Carlos Darwin Quintero y perspectivas

En cuanto a Carlos Darwin Quintero, el delantero de 38 años era el líder del Deportivo Pereira, tras una carrera que lo ha llevado por el fútbol de Ucrania y México. En las últimas semanas, se conoció de manera extraoficial que el jugador habría presentado su renuncia al club debido a los incumplimientos de los directivos.

Carlos Darwin Quintero es uno
Carlos Darwin Quintero es uno de los jugadores que, con el resto de compañeros, están en huelga en Pereira por falta de pagos - crédito Sebastián Henao/Colprensa

A pesar de la competencia de otros clubes y de las versiones sobre su situación contractual, la experiencia y vigencia de Quintero lo mantienen como una de las piezas más codiciadas del mercado de fichajes colombiano. El club bogotano busca anticiparse y asegurar su incorporación con suficiente margen para la próxima temporada.

Estrategia de Millonarios para la temporada 2026

Por su parte, Futbolred detalló que Millonarios se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración de su plantilla, con la salida de varios jugadores extranjeros como uno de los ejes principales. El técnico Hernán Torres ya entregó un diagnóstico sobre las necesidades del equipo y, junto a Edgar Moreno, quien aún no ha sido oficializado como Director Deportivo, lidera la búsqueda de refuerzos para la campaña de 2026.

Entre los futbolistas que podrían dejar el club se encuentran el costarricense Juan Pablo Vargas, cuyo contrato se extiende hasta diciembre de 2026, y el brasileño Bruno Sávio, que en junio de ese año también acaba el vínculo. La directiva azul busca liberar cupos de extranjeros para facilitar la llegada de hasta dos refuerzos foráneos, y ya ha mostrado interés en jugadores como Facundo Boné, mediocampista uruguayo del Deportivo Pasto.

Temas Relacionados

Carlos Darwin QuinteroMillonariosDeportivo PereiraHernán TorresCarlos Darwin Quintero MillonariosLiga BetPlayMillonarios FCColombia-Deportes

Más Noticias

Deportivo Cali sufriría una barrida de cara al 2026: estos jugadores no continuarían en el club

El equipo que dirige Alberto Gamero buscará conseguir un título en la próxima temporada, luego de una serie de malas presentaciones en los últimos semestres

Deportivo Cali sufriría una barrida

Selección Colombia convocaría a seis jugadores de la Liga BetPlay: estos son los nombres y los clubes afectados

En medio de las finales del Torneo Finalización y la Copa BetPlay, hay equipos que perderían a sus figuras en noviembre por los amistosos de la Tricolor ante Nueva Zelanda y Australia

Selección Colombia convocaría a seis

Richard Ríos se siente frustrado con el Benfica por su mal momento en Champions: “Se complicó aún más”

El volante colombiano no tuvo un buen partido ante el Bayer Leverkusen, que ganó por 1-0 en Lisboa y complicó la situación para los portugueses, que se hunden en la tabla

Richard Ríos se siente frustrado

Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’ para rato: River Plate anunció renovación de Gallardo hasta diciembre de 2026

El entrenador argentino ha sido blanco de múltiples críticas durante los últimos meses debido a los malos resultados del conjunto de la Banda Cruzada

Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’

Esta sería la fecha para la presentación de la camiseta suplente de la selección Colombia para el mundial de 2026

La Tricolor viene de presentar su uniforme principal, que ya tiene fecha de estreno ante los aficionados, y queda pendiente la segunda equipación, que tendrá un diseño especial

Esta sería la fecha para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las Autodefensas Unidas

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna reveló si Gio

Andrea Serna reveló si Gio continúa o no en el ‘Desafío Siglo XXI’ y esta fue la reacción de sus compañeros

Lina Tejeiro habló sin filtros sobre su decisión de no tener relaciones íntimas: “Cumpliré otro año en celibato”

Estas son las películas que están de moda y se roban la atención del público en Netflix Colombia

‘La casa de los famosos 2026′: este es el novio de Alexa Torres, participante de la tercera temporada del ‘reality’

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

Deportes

Deportivo Cali sufriría una barrida

Deportivo Cali sufriría una barrida de cara al 2026: estos jugadores no continuarían en el club

Selección Colombia convocaría a seis jugadores de la Liga BetPlay: estos son los nombres y los clubes afectados

Richard Ríos se siente frustrado con el Benfica por su mal momento en Champions: “Se complicó aún más”

Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’ para rato: River Plate anunció renovación de Gallardo hasta diciembre de 2026

Esta sería la fecha para la presentación de la camiseta suplente de la selección Colombia para el mundial de 2026