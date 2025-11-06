Deportes

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín

El cuadro Matecaña interpuso una causa contra la seccional Risaralda de la cartera ministerial, alegando afectación al debido proceso en medio de su falta de pagos a jugadores y cuerpo administrativo

Ministerio de Trabajo y Deportivo
Ministerio de Trabajo y Deportivo Pereira - crédito Colprensa/Acolfutpro/Deportivo Pereira/@MintrabajoCol/X

La crisis administrativa del Deportivo Pereira sigue sumando capítulos luego de la intervención del Ministerio del Trabajo al evidenciarse impagos a jugadores y miembros del cuerpo administrativo del club de entre dos y hasta seis meses.

Ante esta situación, que desató la salida de varios jugadores con su pase de transferencia en libertad y hasta del entrenador Rafael Dudamel, el club optó por jugar con juveniles los compromisos ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto, que se saldaron con goleadas en contra.

La situación de impagos y señalamientos de que a los jugadores juveniles no se les realizaron aportes a seguridad social o ARL, la seccional departamental del Ministerio del Trabajo puso los ojos sobre el Pereira, ordenando la suspensión de actividades hasta que el club estuviese al día y cumpliera con los requisitos del caso.

Pese a ello, los jugadores fueron citados para seguir los entrenamientos con normalidad, lo que llevó a que la cartera impusiera sanciones aún mayores al equipo por desacato.

Se ordenó el cierre de
Se ordenó el cierre de las actividades laborales en el "Grande Matecaña", por el incumplimiento de los salarios - crédito @MintrabajoCol / X

En las últimas horas, y en medio de la incertidumbre sobre si podrían jugar su próximo partido se dio a conocer que Álvaro de Jesús López Bedoya, dueño del cuadro Matecaña, interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Trabajo Territorial Risaralda, con vinculación a la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, producto de la decisión que prohibió al equipo abrir sus puertas para realizar cualquier actividad tanto deportiva como administrativa, tanto por sus impagos como por el desacato a dicha decisión.

La postura de López establece que las medidas tomadas contra el club “vulneran los derechos al Debido Proceso, a la defensa y al Trabajo”, adjuntando las que serían las pruebas que darían inicio al proceso, que ya se encuentra en trámite en el Juzgado de Circuito Penal 001 Adolescentes Función de Conocimiento de Pereira, a cargo del juez Mario Humberto Aristizabal.

El documento estableció que tras analizar los argumentos presentados por López, el despacho decretó la medida provisional solicitada por el Pereira y suspender la acción del Ministerio del Trabajo de manera inmediata, argumentando que esta “comprometió la participación del club en eventos deportivos oficiales, con consecuencias económicas, laborales y reputacionales, y la suspensión de actividades que afecta directamente el derecho al trabajo de los empleados y contratistas del club”.

Un juzgado de Pereira aceptó
Un juzgado de Pereira aceptó la tutela a favor del club Matecaña, permitiéndole usar sus juveniles para el partido ante Independiente Medellín por la Liga BetPlay - crédito @elmago_b/X

Posterior a la notificación de aceptación de la tutela a las 2:00 p. m. del jueves, la cuenta oficial del Pereira anunció a través de sus cuentas oficiales la apertura de la boletería para el partido ante Independiente Medellín. Dicho encuentro, programado para el viernes 7 de noviembre a las 6:10 p. m., es el encargado de dar inicio a la fecha 19 de la Liga BetPlay, clave para comenzar a perfilar los puestos restantes de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Las reacciones de la hinchada del Pereira fueron rotundas, rechazando la gestión actual y la situación del equipo que incluso ve peligrar su continuidad en el fútbol profesional colombiano. De igual modo, el valor de las boletas fue objeto de debate.

Deportivo Pereira anunció los precios
Deportivo Pereira anunció los precios de la boletería para el partido ante Medellín, generando ataques de sus hinchas en redes sociales por los altos precios - crédito @DeporPereiraFC/X

“Allá estaremos para presenciar nuestro último partido de la historia“, ”Vamos a pagar una boleta para ver cómo el Medellín nos mete 20 goles”, “Cazando incautos? No han pagado, con otra intervención de Mintrabajo y promoviendo un partido que no se va a dar. Sinvergüenzas”, “Ya no hay un insulto que describa lo que me generan”, fueron algunas de las respuestas que más se hicieron sentir en redes sociales con el anuncio.

Por otra parte, la Dimayor, pese a que no se pronunciaron por la vinculación a la tutela interpuesta por el Pereira, sí dio a conocer su terna arbitral para todos los partidos de la fecha 19, incluida la del partido ante Medellín. Diego Ulloa del Valle sería el árbitro central, acompañado de Roberto Padilla y Cristian Mosquera como asistentes, Robinson Medina como cuarto árbitro, María Daza en el VAR, y Sebastián Vela como asistente del VAR.

Deportivo PereiraIndependiente MedellínLiga BetPlayTutelaMinisterio del TrabajoColombia-Deportes

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

Independiente Santa Fe tendría nuevo

Este es el otro estadio

Millonarios estaría tras los pasos

Selección Colombia ya tiene la
Santiago Alarcón habló de la

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

