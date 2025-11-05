Luis Díaz envió mensaje a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le valió la expulsión: “Fue una noche llena de emociones”

El 4 de noviembre de 2025, Bayern Múnich ganó por la fecha 4 de la fase de la Champions League al París Saint Germain 2-1, y contó con la actuación estelar de Luis Díaz, reportándose con doblete en el estadio Parque de los Príncipes.
Pero pese a que fue el principal protagonista para el triunfo de los “Gigantes de Baviera”, y extender la racha del equipo de Vincent Kompany a 16 partidos, fue una noche agridulce para el colombiano: la fuerte entrada sobre el marroquí Achraf Hakimi finalizando el primer tiempo provocó una serie de reacciones que los amantes y el mundo del fútbol se hicieron visibles.
Por este motivo, el 5 de noviembre de 2025, después de la jugada que generó la expulsión por parte del italiano Maurizio Mariani, “Lucho” se expresó en su cuenta de Instagram, y allí ofreció disculpas a Hakimi, deseando una pronta recuperación por la lesión que provocó el colombiano.
“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”, dijo.
Reacciones a la publicación de Luis Díaz
Como era de esperarse, la publicación de Luis Díaz no se hizo esperar, y el mensaje que llegó a todos los fanáticos de el “Guajiro”, hinchas del Liverpool (equipo por donde pasó y cosechó cinco títulos), lo recordaron mostrando una muestra de apoyo, como sus compañeros, lo respaldaron:
Así le fue a Luis Díaz desde las estadísticas
El colombiano Luis Díaz jugó 52 minutos durante la victoria del Bayern Múnich por 2-1 ante París Saint Germain, y además de ser el principal protagonista desde los goles y la explusión, también lo fue desde las estadísticas:
- Pases concretados: 18 de 21 (86% de precisión)
- Disparos a portería: 2 en total (1 al arco)
- Regates intentados: 2 en total (1 con éxito)
- Recorrido total: 5,7 kilómetros
- Velocidad máxima en cancha: 29 kilómetros
