Deportes

Luis Díaz envió mensaje a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le valió la expulsión: “Fue una noche llena de emociones”

Pese a que el “Guajiro” se mostró como una de las grandes figuras de los “Gigantes de Baviera” en París, su fuerte entrada fue el centro de la polémica en la victoria de su equipo

Guardar
Luis Díaz fue el principal
Luis Díaz fue el principal protagonista del partido en París: su doblete y expulsión generó una serie de reacciones - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El 4 de noviembre de 2025, Bayern Múnich ganó por la fecha 4 de la fase de la Champions League al París Saint Germain 2-1, y contó con la actuación estelar de Luis Díaz, reportándose con doblete en el estadio Parque de los Príncipes.

Pero pese a que fue el principal protagonista para el triunfo de los “Gigantes de Baviera”, y extender la racha del equipo de Vincent Kompany a 16 partidos, fue una noche agridulce para el colombiano: la fuerte entrada sobre el marroquí Achraf Hakimi finalizando el primer tiempo provocó una serie de reacciones que los amantes y el mundo del fútbol se hicieron visibles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El delantero Guajiro pidió disculpas
El delantero Guajiro pidió disculpas a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le propinó- crédito @luisdiaz19_ / Instagram

Por este motivo, el 5 de noviembre de 2025, después de la jugada que generó la expulsión por parte del italiano Maurizio Mariani, “Lucho” se expresó en su cuenta de Instagram, y allí ofreció disculpas a Hakimi, deseando una pronta recuperación por la lesión que provocó el colombiano.

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”, dijo.

El delantero colombiano expresó un

Reacciones a la publicación de Luis Díaz

El momento cuando Hakimi recibe
El momento cuando Hakimi recibe la dura patada por parte de Luis Díaz - crédito Thibault Camus / AP Foto

Como era de esperarse, la publicación de Luis Díaz no se hizo esperar, y el mensaje que llegó a todos los fanáticos de el “Guajiro”, hinchas del Liverpool (equipo por donde pasó y cosechó cinco títulos), lo recordaron mostrando una muestra de apoyo, como sus compañeros, lo respaldaron:

  • “Su nombre es Lucho” - crédito @anythinglfc_
  • “¡Sigue así, Lucho! ¡Estamos contigo!" - - crédito @bayernfansina
  • “❤️🤍” - crédito @fcbayern

Así le fue a Luis Díaz desde las estadísticas

Luis Díaz al momento de
Luis Díaz al momento de marcar el primer gol ante PSG - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El colombiano Luis Díaz jugó 52 minutos durante la victoria del Bayern Múnich por 2-1 ante París Saint Germain, y además de ser el principal protagonista desde los goles y la explusión, también lo fue desde las estadísticas:

  • Pases concretados: 18 de 21 (86% de precisión)
  • Disparos a portería: 2 en total (1 al arco)
  • Regates intentados: 2 en total (1 con éxito)
  • Recorrido total: 5,7 kilómetros
  • Velocidad máxima en cancha: 29 kilómetros

Así se jugará el complemento de la fecha 4 de la Champions League

5 de noviembre de 2025

Pafos vs. Villarreal

  • Estadio: Alphamega de Limassol
  • Hora: 12:45 p. m.
  • Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus (Premium)

Qarabag vs. Chelsea

  • Estadio: Tofiq Bahramov de Bakú
  • Hora: 12:45 p. m.
  • Árbitro: Sebastias Gishamer (Austria)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Ajax vs. Galatasaray

  • Estadio: Johan Cruijff Arena de Ámsterdam
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Benoît Bastien (Francia)
  • Transmisión de TV: ESPN 3 y Disney Plus (Estándar y Premium)

Benfica vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Da Luz de Lisboa
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Simone Sozza (Italia)
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus (Premium)

Club Brujas vs. Barcelona

  • Estadio: Jan Breydel de Brujas
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Inter vs. Kairat Almaty

  • Estadio: Giuseppe Meazza de Milán
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Luís Godinho (Portugal)
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus (Premium)

Manchester City vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: Etihad de Manchester
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus (Premium)

Marsella vs. Atalanta

  • Estadio: Stade Vélodrome de Marsella
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: José María Sánchez Martínez (España)
  • Transmisión de TV: ESPN 6 y Disney Plus (Premium)

Newcastle vs. Athletic Bilbao

  • Estadio: St. James Park de Newcastle
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaquia)
  • Transmisión de TV: ESPN 4 y Disney Plus Premium

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichExpulsión de Luis DíazAchraf HakimiPSG vs. Bayern MúnichParís Saint GermainColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

El equipo portugués, dirigido por Jose Mourinho, es penúltimo en la tabla de posiciones sin puntos y buscará de local la primera victoria en la edición 2025-2026 de la Liga de Campeones

EN VIVO Benfica vs. Bayer

Periodista marroquí furioso con Luis Díaz por jugada que terminó en la lesión de Achraf Hakimi: “Eres un criminal”

El jugador colombiano, después de marcar un doblete, lanzó una imprudente plancha que terminó en la tarjeta roja en su contra y en la lesión de tobillo del jugador marroquí

Periodista marroquí furioso con Luis

Estos son los partidos de Champions que se perderá Luis Díaz tras ser expulsado por falta contra Achraf Hakimi

El colombiano se perderá el duelo que definirá el liderato de la ‘Uefa Champions League’ ante Arsenal, en Londres, y su ausencia podría extenderse hasta diciembre

Estos son los partidos de

Así reaccionó la prensa internacional a la patada de Luis Díaz a Achraf Hakimi y la posterior expulsión del colombiano: “El peor cumpleaños”

Los “Gigantes de Baviera” ampliaron su racha de victorias a 16 partidos, con un Luis Díaz que vivió un primer tiempo de contrastes en París

Así reaccionó la prensa internacional

Mane Díaz gritó a más no poder los goles de Luis Díaz antes de ser expulsado frente al PSG en Champions League: “Te lo dije”

El guajiro fue protagonista en el duelo entre el Bayern Múnich y el cuadro parisino luego de anotar un doblete en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa

Mane Díaz gritó a más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Elder Dayán Díaz lanza un

Elder Dayán Díaz lanza un reclamo en vivo a sus mánagers y enciende las redes sociales: “Vamos a movernos”

Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

“¡De lujo!”: Así reaccionaron las redes sociales a la más reciente publicación de la luna de miel de Paola Usme y Potro

Revelaron la primera tabla de nominados de ‘La mansión de Luinny’: así les fue a Karina García y Yina Calderón

Lina Tejeiro aseguró que mandaría a Yina Calderón a terapia: “Que entienda sus vacíos y lo que tiene que sanar”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Periodista marroquí furioso con Luis Díaz por jugada que terminó en la lesión de Achraf Hakimi: “Eres un criminal”

Estos son los partidos de Champions que se perderá Luis Díaz tras ser expulsado por falta contra Achraf Hakimi

Así reaccionó la prensa internacional a la patada de Luis Díaz a Achraf Hakimi y la posterior expulsión del colombiano: “El peor cumpleaños”

Mane Díaz gritó a más no poder los goles de Luis Díaz antes de ser expulsado frente al PSG en Champions League: “Te lo dije”