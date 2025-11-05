Luis Díaz envió mensaje a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le valió la expulsión: “Fue una noche llena de emociones”

Luis Díaz fue el principal protagonista del partido en París: su doblete y expulsión generó una serie de reacciones - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El 4 de noviembre de 2025, Bayern Múnich ganó por la fecha 4 de la fase de la Champions League al París Saint Germain 2-1, y contó con la actuación estelar de Luis Díaz, reportándose con doblete en el estadio Parque de los Príncipes.

Pero pese a que fue el principal protagonista para el triunfo de los “Gigantes de Baviera”, y extender la racha del equipo de Vincent Kompany a 16 partidos, fue una noche agridulce para el colombiano: la fuerte entrada sobre el marroquí Achraf Hakimi finalizando el primer tiempo provocó una serie de reacciones que los amantes y el mundo del fútbol se hicieron visibles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El delantero Guajiro pidió disculpas a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le propinó- crédito @luisdiaz19_ / Instagram

Por este motivo, el 5 de noviembre de 2025, después de la jugada que generó la expulsión por parte del italiano Maurizio Mariani, “Lucho” se expresó en su cuenta de Instagram, y allí ofreció disculpas a Hakimi, deseando una pronta recuperación por la lesión que provocó el colombiano.

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”, dijo.

Reacciones a la publicación de Luis Díaz

El momento cuando Hakimi recibe la dura patada por parte de Luis Díaz - crédito Thibault Camus / AP Foto

Como era de esperarse, la publicación de Luis Díaz no se hizo esperar, y el mensaje que llegó a todos los fanáticos de el “Guajiro”, hinchas del Liverpool (equipo por donde pasó y cosechó cinco títulos), lo recordaron mostrando una muestra de apoyo, como sus compañeros, lo respaldaron:

“Su nombre es Lucho” - crédito @anythinglfc_

“¡Sigue así, Lucho! ¡Estamos contigo!" - - crédito @bayernfansina

“❤️🤍” - crédito @fcbayern

Así le fue a Luis Díaz desde las estadísticas

Luis Díaz al momento de marcar el primer gol ante PSG - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El colombiano Luis Díaz jugó 52 minutos durante la victoria del Bayern Múnich por 2-1 ante París Saint Germain, y además de ser el principal protagonista desde los goles y la explusión, también lo fue desde las estadísticas:

Pases concretados: 18 de 21 (86% de precisión)

Disparos a portería: 2 en total (1 al arco)

Regates intentados: 2 en total (1 con éxito)

Recorrido total: 5,7 kilómetros

Velocidad máxima en cancha: 29 kilómetros

Así se jugará el complemento de la fecha 4 de la Champions League

5 de noviembre de 2025

Pafos vs. Villarreal

Estadio: Alphamega de Limassol

Hora: 12:45 p. m.

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus (Premium)

Qarabag vs. Chelsea

Estadio: Tofiq Bahramov de Bakú

Hora: 12:45 p. m.

Árbitro: Sebastias Gishamer (Austria)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Ajax vs. Galatasaray

Estadio: Johan Cruijff Arena de Ámsterdam

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Benoît Bastien (Francia)

Transmisión de TV: ESPN 3 y Disney Plus (Estándar y Premium)

Benfica vs. Bayer Leverkusen

Estadio: Da Luz de Lisboa

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Simone Sozza (Italia)

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus (Premium)

Club Brujas vs. Barcelona

Estadio: Jan Breydel de Brujas

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Inter vs. Kairat Almaty

Estadio: Giuseppe Meazza de Milán

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Luís Godinho (Portugal)

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus (Premium)

Manchester City vs. Borussia Dortmund

Estadio: Etihad de Manchester

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus (Premium)

Marsella vs. Atalanta

Estadio: Stade Vélodrome de Marsella

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (España)

Transmisión de TV: ESPN 6 y Disney Plus (Premium)

Newcastle vs. Athletic Bilbao

Estadio: St. James Park de Newcastle

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaquia)

Transmisión de TV: ESPN 4 y Disney Plus Premium