Campeón de Libertadores con Nacional iría con toda por el Pereira: buscaría comprar el club en medio de la crisis económica

Deportivo Pereira podría tener un nuevo dueño en los próximos meses- crédito AFP

Deportivo Pereira podría experimentar un cambio relevante tras el anuncio oficial de interés por parte de un grupo de inversionistas liderado por Orlando Berrío, exjugador campeón de la Copa Libertadores, y el empresario José Miguel Jaramillo.

La iniciativa surge en un momento crítico para la institución risaraldense, que enfrenta una profunda crisis económica e institucional.

El proyecto de adquisición, presentado a través de un comunicado difundido en redes sociales, cuenta con el respaldo de fondos de inversión procedentes de México, Brasil y Estados Unidos.

Orlando Berrío, que conquistó la Copa Libertadores en 2016 con Atlético Nacional y en 2019 con Flamengo, se asocia en esta propuesta con Jaramillo, cofundador de la plataforma de bienestar Intus; ambos buscan, según se lee en el texto, transformar al Deportivo Pereira en un referente de gestión deportiva moderna, sostenibilidad económica y transformación social.

Según los promotores, la visión para el club Matecaña va más allá de lo deportivo. El objetivo es conectar el fútbol con la educación, la innovación y el desarrollo humano, posicionando al Pereira como un modelo de impacto social y emocional en Colombia.

Este fue el comunicado que emitió Orlando Berrío- crédito X

Jaramillo, responsable del frente empresarial y comercial del proyecto, destacó: “Queremos consolidar al Deportivo Pereira como un modelo de impacto social y emocional para el país. El fútbol puede ser una herramienta poderosa para inspirar, unir y transformar vidas”.

Por su parte, Berrío, que ha defendido los colores de equipos como Real Cartagena, Patriotas, Millonarios, Nacional, Águilas Doradas y Flamengo, además de haber sido convocado a la selección Colombia, destacó su intención de aportar su experiencia y mentalidad ganadora al club risaraldense.

“He vivido lo que representa salir campeón de Libertadores con dos equipos históricos como Atlético Nacional y Flamengo. Mi propósito es traer esa mentalidad ganadora, disciplina y profesionalismo a Pereira, para que su gente vuelva a soñar con títulos y con un proyecto que trascienda el campo de juego”, afirmó el exfutbolista.

Orlando Berrío supo levantar dos Copas Libertadores- crédito Adriano Machado/ Reuters

Frente a ello, es importante mencionar que el club pereirano atraviesa una crisis institucional que ha derivado en la decisión del plantel profesional de no disputar algunos partidos de la Liga II 2025, en protesta por las deudas salariales que mantienen los directivos.

Esta situación también provocó la salida del entrenador Rafael Dudamel. Ante la ausencia del equipo principal, la institución recurrió a futbolistas de la categoría sub-20 para enfrentar compromisos ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto.

La gravedad de la crisis ha motivado la intervención de los ministerios del Deporte y de Trabajo, que han emitido órdenes para acelerar la toma de decisiones sobre el futuro del club. Estas acciones buscarían garantizar la estabilidad institucional y proteger los derechos de los jugadores y empleados afectados por la situación financiera.

En este escenario, la propuesta de Berrío, Jaramillo y los fondos internacionales representa una posible vía de solución y renovación para el Deportivo Pereira. Se anticipa que en los próximos días puedan surgir novedades que definan el destino de la institución y el alcance del proyecto presentado por el grupo de inversionistas.

La crisis económica en el Deportivo Pereira lo tiene en un nuevo escándalo en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

Estarían ofreciendo el Deportivo Pereira a múltiples personajes en el país

Es importante añadir además que múltiples personajes reconocidos en el territorio nacional también tendrían interés en adquirir el Deportivo Pereira. Por ejemplo, el streamer WestCol reveló ante sus miles de seguidores que le propusieron comprar parte del club.

“El Deportivo Pereira lo están vendiendo, están vendiendo acciones del Pereira; a mí me han ofrecido el equipo, ya me han llegado ofertas, yo quiero mucho a Pereira, pero es que al Deportivo Pereira hay que meterle una inversión muy grande. Están vendiendo porcentajes del Pereira, me llegó esa oferta laboral”, afirmó el influencer en medio de una transmisión en redes sociales.

Así mismo, en redes sociales había surgido la versión de queBlessd, cantante de música urbana que es cercano aWestCol,también tenía interés en adquirir el cuadro Matecaña.