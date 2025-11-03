Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Aficionado de León intentó tomarse una foto con James, pero delegado de seguridad del club lo apartó con un empujón: tenso momento - crédito @Christi6179520/X

La atención de los seguidores del Club León se desvió del resultado deportivo tras la derrota ante América (2-0) en el Estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México, cuando un incidente en el que estuvo envuelto el volante James Rodríguez acaparó la conversación en redes sociales.

Un video difundido ampliamente mostró al mediocampista colombiano interactuando con simpatizantes del club, en un ambiente que parecía distendido hasta que la situación cambió abruptamente. Durante ese encuentro con los aficionados, un miembro del equipo de seguridad de Club León, que escoltaba a James Rodríguez, intervino de manera inesperada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cuando un hincha se acercó para solicitar una fotografía con el ‘10’ del equipo, el guardia lo empujó, impidiendo que se concretara el pedido. La reacción del personal de seguridad contrastó con la disposición del propio James Rodríguez, que se mostró abierto a compartir el momento con el seguidor. A pesar de la actitud accesible del futbolista colombiano, la intervención de los elementos de seguridad frustró el intento del aficionado por obtener la imagen.

Un miembro del equipo de seguridad de Club León, que escoltaba a James Rodríguez, intervino de manera inesperada cuando un hincha intentaba tomarse una foto con el futbolista - crédito Eloisa Sánchez/reuters/Captura de video @Christi6179520/X

Tras el incidente, James Rodríguez continuó su trayecto, dejando a varios seguidores aguardando una oportunidad que no llegó. El episodio, captado en video, se viralizó rápidamente y desplazó la conversación sobre el desempeño del equipo en la penúltima jornada del Torneo Apertura 2025 (liga de fútbol de México), situando al jugador y al club en el centro de la polémica digital.

El imprevisible futuro de James: club en crisis y sin vísperas de una renovación

La posibilidad de que James Rodríguez dispute su último partido con Club León ha cobrado fuerza tras la reciente derrota del equipo ante América en la Ciudad de México. El mediocampista colombiano, que no logró destacar en ese encuentro, se encuentra en la antesala de la finalización de su contrato, previsto para diciembre de 2025, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo para su continuidad.

El futuro de James en el club fue tema central en la rueda de prensa posterior al partido, donde el entrenador de León, Ignacio Ambriz, abordó la situación contractual del jugador.

James Rodríguez jugó los 90 minutos en la derrota de León ante América y podría cerrar su ciclo en el club cuando reciban a Puebla - crédito Eloisa Sánchez/Reuters

“Siempre contar con esta calidad de jugadores a uno como entrenador, pues le sirve. Ahora hay otra parte y es que se le acaba el contrato, entonces ahí yo no me meto, pero bien, todo bien. Después no te acompañan los resultados, pareciera que nada funciona y que todo está mal”, expresó el técnico mexicano en la comparecencia ante medios.

Ambriz entregó señales de la salida de James, que ve como una posibilidad real, al referirse a la necesidad de incorporar refuerzos que aporten profundidad y generen espacios, funciones que actualmente desempeña el colombiano.

“En mi cabeza empiezo a armar un rompecabezas diferente al que tengo actualmente. Hay una base que tengo en la cabeza y necesitamos refuerzos. Veremos qué posibilidades tenemos para encontrar a alguien que nos ayude a tener profundidad y también tener un centrodelantero. Me sentaré con la directiva y mostraré si son los refuerzos indicados para el equipo”, expuso el técnico.

El entrenador de León, Ignacio Ambriz, entregó señales sobre una posible salida de James del club - @clubleonfc/X

El rendimiento colectivo de León en la presente temporada tampoco favorece la permanencia de James: aunque el equipo de Guanajuato tuvo un inicio de año prometedor, con el colombiano como pieza central del proyecto, la segunda mitad del año ha estado marcada por una caída significativa en los resultados.

Actualmente, el club ocupa el puesto diecisiete en la tabla del campeonato mexicano, con apenas 13 puntos en 16 fechas disputadas. La última jornada de la fase regular podría marcar el adiós definitivo de James Rodríguez al fútbol mexicano.

El Club León recibirá a Puebla el sábado 8 de noviembre de 2025 a las 8:00 p. m. (hora colombiana), en un encuentro que podría significar el cierre de la etapa del ‘10’ colombiano en la Liga MX.