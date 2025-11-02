Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Salió el listado con el promedio de asistencia de aficionados de cada uno de los equipos en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

En buena parte de los compromisos del campeonato colombiano, se ha destacado una buena cantidad de público que asiste a los estadios del país, incluso sin importar lo mal que vaya un equipo en el segundo semestre, o en caso contrario, para los que van en los primeros puestos.

Por esa razón, se conoció el listado de los equipos con mejor promedio de asistencia en la Liga BetPlay, en la que solo dos superan la cifra de los 20.000 hinchas por partido, en aunque con la novedad de que uno de esos conjuntos recién quedó eliminado de la pelea por los cuadrangulares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que aún quedan dos fechas para terminar la fase del campeonato colombiano, además de los cuadrangulares y la final, por lo que dicho listado seguirá moviéndose hasta el final de la temporada y se daría alguna sorpresa con los clubes clasificados a semifinales.

El equipo con más hinchas

El fervor de las tribunas en la Liga BetPlay 2025-II ha quedado reflejado en el más reciente ránking de asistencia de público, en el que Atlético Nacional se consolida como el club con mayor convocatoria del país, según datos de la plataforma de estadísticas Transfermarkt.

El equipo antioqueño lidera la tabla con un promedio de 24.933 espectadores por partido, una cifra que reafirma la fortaleza de su hinchada en el torneo colombiano. La sorpresa la da Deportivo Cali, que, pese a un semestre complejo en lo deportivo y lo institucional, ocupa el segundo lugar en este listado, superando a otros históricos del fútbol nacional.

Atlético Nacional se posiciona como el equipo con la mayor cantidad de aficionados en cada partido de la Liga BetPlay, en el segundo semestre de 2025 - crédito Colprensa

La medición, realizada tras 18 fechas y a dos jornadas del cierre de la fase de Todos contra Todos, sitúa a Independiente Medellín en la tercera posición, con un promedio de 19.090 asistentes por encuentro. Millonarios y Santa Fe, los dos equipos capitalinos, completan el top cinco con 17.355 y 15.138 aficionados, respectivamente.

El listado de los diez clubes con mayor asistencia lo completan Deportivo Pereira, Junior, Once Caldas, Bucaramanga y Llaneros, lo que evidencia la diversidad geográfica y la pasión que despierta el fútbol en distintas regiones del país.

Estos son los equipos con mayor asistencia de público promedio en los partidos de la Liga BetPlay 2025-II - crédito Transfermarkt

Contexto de Deportivo Cali: desempeño y situación institucional

El caso de Deportivo Cali resulta especialmente llamativo. Según Gol Caracol, el equipo dirigido por Alberto Gamero quedó eliminado de los cuadrangulares y actualmente se ubica en la casilla 14 de la tabla con 20 puntos, con lo que solo pelea para alejarse del descenso en la temporada 2026.

Además, la institución ha enfrentado críticas por su situación financiera, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores. A pesar de este panorama adverso, la afición ‘azucarera’ ha respondido con masiva presencia en el estadio Deportivo Cali, anteriormente conocido como Palmaseca, acompañando al equipo en cada jornada.

En este contexto, han surgido rumores sobre la posible llegada de Mario Alberto Yepes como Director Deportivo del club. El periodista Diego Saviola afirmó en su cuenta de X que el exentrenador y recordado capitán de la selección Colombia en el mundial de Brasil 2014, sería el elegido por el nuevo grupo inversor.

Mario Yepes fue entrenador del Deportivo Cali entre 2016 y 2017, siendo su primera experiencia en los banquillos - crédito Colprensa

“Mario Alberto Yepes es el candidato de IDC para ser Director Deportivo del @AsoDeporCali. ¡De concretarse, excelente llegada!”. Yepes, quien fue campeón con Deportivo Cali en 1998 y dirigió al equipo entre 2016 y 2017, es considerado un ídolo por la hinchada y su eventual regreso podría marcar un nuevo rumbo para la institución.

En su etapa como entrenador, el exdefensor central estuvo en 44 compromisos, ganó 21, empató nueve y perdió 14, en la que su mayor logro fue acceder a los dos playoffs de la temporada 2016, siendo eliminado por Medellín en el primer semestre y después por el Bucaramanga.