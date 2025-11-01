Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

El partido Boyacá Chicó vs. América de Cali debió aplazarse una semana por la falta de escenario en Tunja - crédito Colprensa

El enfrentamiento entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay, se ha convertido en el centro de una controversia que va más allá de lo deportivo, debido a que provocó todo un cambio en el calendario de la temporada.

Por parte del presidente de los Ajedrezados, hubo muchos líos no solo por el escenario en Tunja, sino por el comportamiento de algunos aficionados rojos y el conflicto con Millonarios por el estadio El Campín, al que incluso señaló por no aprobar su uso para el compromiso.

Queda por saber si el duelo quedará definitivamente para el jueves 6 de noviembre a las 6:10 p. m. en Tunja, pues no quedaría más espacio para posponerlo porque se viene la definición de los clasificados a los cuadrangulares.

¿Millonarios le tenía temor al América?

Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, acusó públicamente a Millonarios de negarse a prestar el estadio El Campín por temor a que la hinchada del América llenara las tribunas, según Antena 2. El directivo señaló que la decisión del club bogotano no estuvo motivada por razones logísticas ni de seguridad, sino por el temor a la masiva presencia de aficionados escarlatas en la capital.

El origen del conflicto radica en la indisponibilidad de La Independencia de Tunja, reservado para otros eventos durante la semana del partido, como confirmaron las autoridades locales. Ante esta situación, Boyacá Chicó activó el protocolo de buscar sedes alternas, tal como lo establecen los estatutos de la Liga.

La primera opción fue el estadio de Techo en Bogotá, pero la respuesta fue negativa por falta de tiempo para la organización. Posteriormente, el club gestionó todos los permisos para jugar en El Campín y obtuvo conceptos favorables de la policía y otras entidades, con fechas propuestas para el 6, 10 y 17 de noviembre.

A pesar de contar con estos avales, el Comité Local de Seguridad de Bogotá negó la autorización para disputar el encuentro en la capital apenas dos días antes de la fecha programada. Pimentel expresó su desconcierto a El País, señalando que la negativa llegó cuando ya se habían resuelto detalles logísticos como la ubicación de las barras y los horarios de apertura del estadio. El directivo lamentó que la decisión se comunicara a última hora, especialmente tratándose de un partido de alto perfil.

Dificultades en otras ciudades y propuestas alternativas

La negativa de Bogotá no fue un caso aislado, pues Boyacá Chicó intentó trasladar el partido a otras ciudades, pero encontró obstáculos en cada intento. Villavicencio rechazó la solicitud por la coincidencia con otro partido y el temor a posibles enfrentamientos entre barras en la carretera. Ibagué, Pereira, Armenia y Manizales también se negaron a acoger el encuentro, argumentando principalmente el miedo a la llegada masiva de seguidores del América.

Pimentel explicó que muchos alcaldes y miembros de los Comités Locales de Seguridad y Convivencia manifestaron su preocupación por el desplazamiento de las barras, una situación que, según sus palabras, escapa a su control como dirigente deportivo.

En medio de estas dificultades, la dirigencia de Boyacá Chicó propuso alternativas para facilitar la realización del partido. Pimentel relató a El País que ofreció reducir el aforo del estadio en 5.000 hinchas, cerrar tribunas específicas y aumentar la seguridad privada, siguiendo las recomendaciones del Ministerio del Deporte.

No obstante, estas propuestas tampoco lograron revertir la decisión de las autoridades. El directivo expresó su frustración por la falta de soluciones y la incertidumbre que rodea al desarrollo del campeonato, ya que la reprogramación del partido afecta el calendario de la Liga Betplay y la Copa Colombia.