Deportes

Estadios cerrados, hinchadas temidas y decisiones de último minuto: así fue la crisis del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

Pese a que la Dimayor definió la fecha y sede para el duelo de la fecha 18, el presidente de los Ajedrezados habló sobre las dificultades para encontrar cancha y los líos con Millonarios por El Campín

Guardar
El partido Boyacá Chicó vs.
El partido Boyacá Chicó vs. América de Cali debió aplazarse una semana por la falta de escenario en Tunja - crédito Colprensa

El enfrentamiento entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay, se ha convertido en el centro de una controversia que va más allá de lo deportivo, debido a que provocó todo un cambio en el calendario de la temporada.

Por parte del presidente de los Ajedrezados, hubo muchos líos no solo por el escenario en Tunja, sino por el comportamiento de algunos aficionados rojos y el conflicto con Millonarios por el estadio El Campín, al que incluso señaló por no aprobar su uso para el compromiso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por saber si el duelo quedará definitivamente para el jueves 6 de noviembre a las 6:10 p. m. en Tunja, pues no quedaría más espacio para posponerlo porque se viene la definición de los clasificados a los cuadrangulares.

¿Millonarios le tenía temor al América?

Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, acusó públicamente a Millonarios de negarse a prestar el estadio El Campín por temor a que la hinchada del América llenara las tribunas, según Antena 2. El directivo señaló que la decisión del club bogotano no estuvo motivada por razones logísticas ni de seguridad, sino por el temor a la masiva presencia de aficionados escarlatas en la capital.

Boyacá Chicó buscó en casi
Boyacá Chicó buscó en casi 20 ciudades del país para una sede, pero le negaron la opción - crédito Colprensa

El origen del conflicto radica en la indisponibilidad de La Independencia de Tunja, reservado para otros eventos durante la semana del partido, como confirmaron las autoridades locales. Ante esta situación, Boyacá Chicó activó el protocolo de buscar sedes alternas, tal como lo establecen los estatutos de la Liga.

La primera opción fue el estadio de Techo en Bogotá, pero la respuesta fue negativa por falta de tiempo para la organización. Posteriormente, el club gestionó todos los permisos para jugar en El Campín y obtuvo conceptos favorables de la policía y otras entidades, con fechas propuestas para el 6, 10 y 17 de noviembre.

A pesar de contar con estos avales, el Comité Local de Seguridad de Bogotá negó la autorización para disputar el encuentro en la capital apenas dos días antes de la fecha programada. Pimentel expresó su desconcierto a El País, señalando que la negativa llegó cuando ya se habían resuelto detalles logísticos como la ubicación de las barras y los horarios de apertura del estadio. El directivo lamentó que la decisión se comunicara a última hora, especialmente tratándose de un partido de alto perfil.

Boyacá Chicó quería jugar ante
Boyacá Chicó quería jugar ante América en El Campín, pero fue rechazada la propuesta y con Millonarios involucrado - crédito Alcaldía de Bogotá

Dificultades en otras ciudades y propuestas alternativas

La negativa de Bogotá no fue un caso aislado, pues Boyacá Chicó intentó trasladar el partido a otras ciudades, pero encontró obstáculos en cada intento. Villavicencio rechazó la solicitud por la coincidencia con otro partido y el temor a posibles enfrentamientos entre barras en la carretera. Ibagué, Pereira, Armenia y Manizales también se negaron a acoger el encuentro, argumentando principalmente el miedo a la llegada masiva de seguidores del América.

Pimentel explicó que muchos alcaldes y miembros de los Comités Locales de Seguridad y Convivencia manifestaron su preocupación por el desplazamiento de las barras, una situación que, según sus palabras, escapa a su control como dirigente deportivo.

La cantidad de aficionados del
La cantidad de aficionados del América de Cali causó preocupación para el partido ante Boyacá Chicó - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En medio de estas dificultades, la dirigencia de Boyacá Chicó propuso alternativas para facilitar la realización del partido. Pimentel relató a El País que ofreció reducir el aforo del estadio en 5.000 hinchas, cerrar tribunas específicas y aumentar la seguridad privada, siguiendo las recomendaciones del Ministerio del Deporte.

No obstante, estas propuestas tampoco lograron revertir la decisión de las autoridades. El directivo expresó su frustración por la falta de soluciones y la incertidumbre que rodea al desarrollo del campeonato, ya que la reprogramación del partido afecta el calendario de la Liga Betplay y la Copa Colombia.

Temas Relacionados

Boyacá ChicóAmérica de CaliDimayorBoyacá Chicó vs. AméricaLiga BetPlayMillonariosColombia-Deportes

Más Noticias

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas

De cara a las últimas dos jornadas del campeonato, una plataforma dio a conocer los que considera que avanzarán a las semifinales, así como los conjuntos que se quedarán con el “punto invisible”

Estos serían los ocho clasificados

Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

El combinado nacional jugará sus últimos dos partidos de 2025 para probar nuevos jugadores y en la convocatoria no entraría un hombre que fue figura en otros compromisos

Figura de la selección Colombia

Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica

La Dimayor por fin organizó el calendario de los partidos que se debieron aplazar por la situación en Tunja, pero hay preocupación para el duelo de los Ajedrezados con los rojos por el estadio

Esta es la programación para

La Fiscalía pondría sus ojos en el fútbol colombiano por posible caso de apuestas ilegales en un partido de Liga BetPlay

El hecho ha causado muchas sospechas en cada uno de los compromisos del campeonato colombiano, con jugadores que se prestarían para determinadas acciones a cambio de dinero

La Fiscalía pondría sus ojos

Así fue como le validaron un polémico penal a Atlético Nacional ante Llaneros: estos son los audios del VAR

Nuevamente, el cuadro verde es protagonista de un escándalo por una jugada que generó debate porque no parecía falta, pero el juez central decidió lo contrario

Así fue como le validaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 series que

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

“Cazadores de demonios del K-pop” se mantiene como la película para niños más popular en Netflix

Deportes

Estos serían los ocho clasificados

Estos serían los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: predicción dejó sorpresas

Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica

La Fiscalía pondría sus ojos en el fútbol colombiano por posible caso de apuestas ilegales en un partido de Liga BetPlay

Así fue como le validaron un polémico penal a Atlético Nacional ante Llaneros: estos son los audios del VAR