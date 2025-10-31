Técnico del Bayern Múnich habló sobre el estado de Luis Díaz tras la seguidilla de partidos que ha jugado el colombiano

El técnico de los "Gigantes de Baviera" habló sobre la seguidilla de partidos que jugó el delantero colombiano - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, despejó cualquier duda sobre el estado físico de Luis Díaz al asegurar que el futbolista colombiano se encuentra en óptimas condiciones para mantener el exigente ritmo de la temporada.

De acuerdo con Kompany, el extremo de 28 años ha demostrado estar habituado a disputar varios encuentros consecutivos sin mostrar señales de fatiga, lo que refuerza su presencia como titular en el próximo compromiso ante el Bayer Leverkusen.

Vincent Kompany pidió a Luis Díaz para reforzar su ataque - crédito Thilo Schmuelgen / lREUTERS

El técnico belga fue consultado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que Díaz requiera descanso, considerando que, según datos de Transfermarkt (con 1.168 minutos, por encima de jugadores como Harry Kane, Michael Olise y Joshua Kimmich), el colombiano es el jugador del Bayern con más minutos acumulados en la actual campaña.

Kompany explicó que la experiencia previa de Díaz en escenarios de alta exigencia le otorga una ventaja.

“Tenemos una ligera ventaja porque está acostumbrado a esta máxima intensidad. A lo largo de su carrera, ha jugado con frecuencia tres partidos seguidos. Parece estar en plena forma y no hay indicios de que necesite descansar. Es humano, así que puede suceder”, declaró el entrenador sobre el rendimiento del atacante.

El propio Kompany añadió que la edad de Díaz es un factor favorable para sostener este ritmo competitivo:

“Con 27 años, Lucho está en su mejor momento para afrontar este ritmo, pero si necesita un descanso, tenemos opciones disponibles. Por ahora, sin embargo, parece tener muchas ganas de jugar”, afirmó el técnico.

Estadísticas de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Diaz llegó como la gran figura en el ataque de los "Gigantes de Baviera" - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

Durante la temporada 2025-2026, Díaz disputó 14 partidos: ocho en la Bundesliga, dos en la Copa de Alemania, tres en la Champions League y uno en la Supercopa de Alemania, acumulando un total de 1.168 minutos en el terreno de juego.

Su aporte ofensivo se refleja en su participación directa en trece goles, con 8 goles y cinco asistencias cifras que subrayan su influencia en el esquema de Kompany y su capacidad para marcar diferencias en el ataque del Bayern.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: 90 minutos y gol en el Stuttgart 1-2 Bayern Múnich

Cuando vuelve a jugar el Bayern Múnich

Bayern Múnich quiere seguir en lo más alto de Alemania - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El siguiente desafío para el colombiano será el sábado 1 de noviembre de 2025, a las 12:30 p.m. (hora colombiana), cuando el Bayern Múnich reciba en el Allianz Arena al Bayer Leverkusen por la novena jornada de la Bundesliga, un encuentro que pondrá a prueba el momento de forma de Díaz frente a uno de los animadores más destacados de la Bundesliga.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán los “Gigantes de Baviera” en el mes de noviembre:

1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

4 de noviembre de 2025 - Champions League: PSG vs. Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Union Berlin vs. Bayern Múnich

22 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Friburgo

26 de noviembre de 2025 - Champions League: Arsenal vs. Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. St. Pauli