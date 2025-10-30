Luis Suárez sin puesto fijo en el Sporting Lisboa: esto dijo el entrenador sobre el goleador de la selección Colombia

Luis Suárez ha marcado ocho goles en 14 partidos con Sporting Lisboa - crédito REUTERS/Rita Franca

La disputa por el puesto de delantero centro en el Sporting de Lisboa sigue abierta, según reafirmó el técnico Rui Borges en conferencia de prensa, a pesar del destacado momento que atraviesa Luis Javier Suárez desde su llegada al club portugués.

Con 8 goles en 14 partidos oficiales—7 en la liga y 1 en la Champions League—, el atacante colombiano se ha destacado como una de las figuras del equipo, llegando incluso a ser reconocido como el mejor futbolista del campeonato portugués durante agosto y septiembre, distinción que consolidó su impacto reciente en el plantel.

Sin embargo, Borges ha evitado otorgar prioridad absoluta a alguno de sus arietes, optando por un enfoque de competencia interna sostenida. El entrenador elogió el desempeño reciente de Fotis Ioannidis, quien anotó en la victoria 4-1 sobre el Alverca en los cuartos de final de la Copa de la Liga, y explicó:

“Son dos delanteros magníficos. Estoy muy contento de tenerlos a ambos. Cuando uno falte, el otro estará ahí para dar un paso al frente, sea quien sea. Fotis ha respondido de maravilla y está feliz en el Sporting, se nota cada día. Me alegro de que haya marcado un gol, se lo merecía”, afirmó Borges ante los medios, remarcando el alto nivel de competencia en la plantilla.

Este equilibrio en la delantera no es una novedad; en el arranque de la Champions League ya se había destacado la contribución ofensiva de ambos jugadores. Borges manifestó en aquella oportunidad: “Me alegra poder contar con Luis y Fotis, hacen brillar a sus compañeros con sus propias virtudes”, subrayando la versatilidad y aportes individuales de sus atacantes.

A pesar de no haber sido convocado en la reciente cita copera, Luis Javier Suárez se perfila para regresar a la titularidad este viernes en el duelo de liga ante el Alverca, rival al que recientemente enfrentó Ioannidis.

La dinámica interna en la plantilla coloca a ambos delanteros en constante lucha por el puesto, alimentando el rendimiento colectivo. Tras este compromiso, el calendario del Sporting se intensificará con el choque ante la Juventus en Turín por la Champions League, instancia donde Suárez buscará consolidar su racha goleadora y mantener su nivel ante uno de los desafíos más exigentes de la temporada.