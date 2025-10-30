Deportes

Luis Suárez sin puesto fijo en el Sporting Lisboa: esto dijo el entrenador sobre el goleador de la selección Colombia

El futbolista samario tiene un promedio goleador de 0.57 goles por partido, pero la competencia por el puesto de centrodelantero con Fotis Ioannidis está vigente

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Luis Suárez ha marcado ocho
Luis Suárez ha marcado ocho goles en 14 partidos con Sporting Lisboa - crédito REUTERS/Rita Franca

La disputa por el puesto de delantero centro en el Sporting de Lisboa sigue abierta, según reafirmó el técnico Rui Borges en conferencia de prensa, a pesar del destacado momento que atraviesa Luis Javier Suárez desde su llegada al club portugués.

Con 8 goles en 14 partidos oficiales—7 en la liga y 1 en la Champions League—, el atacante colombiano se ha destacado como una de las figuras del equipo, llegando incluso a ser reconocido como el mejor futbolista del campeonato portugués durante agosto y septiembre, distinción que consolidó su impacto reciente en el plantel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, Borges ha evitado otorgar prioridad absoluta a alguno de sus arietes, optando por un enfoque de competencia interna sostenida. El entrenador elogió el desempeño reciente de Fotis Ioannidis, quien anotó en la victoria 4-1 sobre el Alverca en los cuartos de final de la Copa de la Liga, y explicó:

“Son dos delanteros magníficos. Estoy muy contento de tenerlos a ambos. Cuando uno falte, el otro estará ahí para dar un paso al frente, sea quien sea. Fotis ha respondido de maravilla y está feliz en el Sporting, se nota cada día. Me alegro de que haya marcado un gol, se lo merecía”, afirmó Borges ante los medios, remarcando el alto nivel de competencia en la plantilla.

Este equilibrio en la delantera no es una novedad; en el arranque de la Champions League ya se había destacado la contribución ofensiva de ambos jugadores. Borges manifestó en aquella oportunidad: “Me alegra poder contar con Luis y Fotis, hacen brillar a sus compañeros con sus propias virtudes”, subrayando la versatilidad y aportes individuales de sus atacantes.

A pesar de no haber sido convocado en la reciente cita copera, Luis Javier Suárez se perfila para regresar a la titularidad este viernes en el duelo de liga ante el Alverca, rival al que recientemente enfrentó Ioannidis.

La dinámica interna en la plantilla coloca a ambos delanteros en constante lucha por el puesto, alimentando el rendimiento colectivo. Tras este compromiso, el calendario del Sporting se intensificará con el choque ante la Juventus en Turín por la Champions League, instancia donde Suárez buscará consolidar su racha goleadora y mantener su nivel ante uno de los desafíos más exigentes de la temporada.

Temas Relacionados

Luis SuárezSporting LisboaSelección ColombiaFútbol PortugalColombia-Deportes

Más Noticias

Los ojos del fútbol europeo vuelven a mirar a James Rodríguez: el colombiano podría llegar gratis a liga top de Europa

El alto salario y la mala campaña del Club León en el 2025 hacen insostenible la presencia del volante colombiano en la Fiera por un año más, mientras varias ligas sondean sus pretensiones económicas

Los ojos del fútbol europeo

Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América para un día donde el estadio aún no estará disponible: revolcón en el calendario

Nicolás Pimentel, presidente del cuadro boyacense, manifestó su preocupación porque el estadio La Independencia no estará disponible, sino el 7 de noviembre

Dimayor confirmó fecha del partido

Egan Bernal reveló lo que le molesta de Tadej Pogačar en el ciclismo de ruta: “Me da rabia”

El colombiano del Ineos Grenadiers admite que competir contra el campeón mundial es abrumador, pero considera que la presencia del esloveno impulsa a buscar su mejor versión sobre la bicicleta

Egan Bernal reveló lo que

Campeón del mundo en patinaje artístico reveló que tuvo que poner de su plata para participar en el Mundial: “nos tocó asumir varios gastos”

El deportista colombiano Brayan Carreño se colgó la medalla de oro en el Mundial de China 2025, pero tuvo que hacer varios esfuerzos económicos por culpa del recorte al presupuesto del Deporte

Campeón del mundo en patinaje

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, fue reconocido con curiosa publicación por parte del Bayern Múnich: “Aquí camellamos, primo”

La imagen del padre de Luis Díaz, con sombrero vueltiao y sonrisa contagiosa, ha revolucionado las redes sociales del club, luego de la victoria ante el Colonia

Mane Díaz, papá de Luis
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias ‘Místico’, cabecilla del Clan

Alias ‘Místico’, cabecilla del Clan del Golfo, es uno de los abatidos en Abriaquí

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio contó la historia

Yeferson Cossio contó la historia de la vez que una mujer lo rechazó y cómo fue su reacción

Billboard Colombia hot 100: se revelaron las primeras cien canciones más escuchadas en el país, Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

Alejandra Martínez aclaró cómo fue la relación con su ex, que está en la cárcel, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Fernando Solórzano reveló cómo está su relación con Melissa Gate y aclaró rumores sobre su amistad con la finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Los ojos del fútbol europeo

Los ojos del fútbol europeo vuelven a mirar a James Rodríguez: el colombiano podría llegar gratis a liga top de Europa

Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América para un día donde el estadio aún no estará disponible: revolcón en el calendario

Egan Bernal reveló lo que le molesta de Tadej Pogačar en el ciclismo de ruta: “Me da rabia”

Campeón del mundo en patinaje artístico reveló que tuvo que poner de su plata para participar en el Mundial: “Nos tocó asumir varios gastos”

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, fue reconocido con curiosa publicación por parte del Bayern Múnich: “Aquí camellamos, primo”