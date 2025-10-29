EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín

Estos son los convocados de Once Caldas, con los que viajó a Bogotá para el partido contra Millonarios - crédito Once Caldas
20:05 hsHoy
Estos son los convocados de Millonarios
Convocados de Millonarios para el partido en El Campín frente a Once Caldas - crédito Millonarios FC
02:15 hsHoy
Posiciones de la Liga BetPlay
Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
Águilas Doradas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Alianza FC: 26 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Independiente Santa Fe: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Once Caldas: 22 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Millonarios: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Deportivo Cali: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Deportivo Pereira: 18 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Unión Magdalena: 18 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Envigado FC: 16 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Deportivo Pasto: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
Boyacá Chicó: 16 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
La Equidad: 11 puntos / -17 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
02:12 hsHoy
Fecha 18 de la Liga BetPlay
Lunes 27 de octubre
Deportivo Pasto 4-0 Deportivo Pereira
Martes 28 de octubre
Águilas Doradas 1-0 Envigado
Deportivo Cali 0-2 Alianza Valledupar
Miércoles 29 de octubre
La Equidad vs. Fortaleza CEIF: 4:00 p.m.
Junior vs. Independiente Santa Fe: 6:10 p.m.
Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga: 6:10 p.m.
Millonarios vs. Once Caldas: 8:20 p.m.
Jueves 30 de octubre
Unión Magdalena vs. Deportes Tolima: 4:00 p.m.
Boyacá Chicó vs. América de Cali: 6:10 p.m.
Llaneros vs. Atlético Nacional: 8:20 p.m.
02:11 hsHoy
Por su parte, Once Caldas busca la sorpresa en Bogotá, en donde necesita con urgencia el triunfo para mantener el sueño de los cuadrangulares, que sería la cuarta ocasión seguida a la que clasifica y así mantener el deseo de llegar a la Copa Sudamericana 2026 por reclasificación.
Once Caldas se puede quedar sin cuadrangulares ni cupo a la Copa Sudamericana 2026, si no avanza en la Liga BetPlay - crédito Club Llaneros
02:05 hsHoy
Millonarios busca una nueva victoria en el campeonato colombiano, pues viene de dar la sorpresa ante Santa Fe con el triunfo por 1-0 y necesita seguir en ese ritmo porque no tiene margen de error, ni siquiera para empatar, por lo que se enfoca en ganar todo lo que queda de la primera ronda.
Millonarios debe ganar sus últimos tres partidos en la Liga BetPlay para aspirar a los cuadrangulares - crédito Cristian Bayona / Colprensa
02:00 hsHoy
Se juega la antepenúltima fecha de la Liga BetPlay, en la que quedan algunos equipos en la pelea por entrar a los cuadrangulares, pese a que la vara cada vez es más alta para ingresar al grupo de los ocho mejores clubes, por lo que el duelo en Bogotá será determinante.