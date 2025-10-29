Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín

Los dirigidos por Hernán Torres llegan obligados a ganar para seguir vivos en el camino a los cuadrangulares, lo mismo que el cuadro de Manizales, que apenas le lleva una unidad en la tabla

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Millonarios y Once Caldas se
Millonarios y Once Caldas se juegan todo por seguir vivos en la Liga BetPlay, por la fecha 18 - crédito

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Millonarios y Once Caldas, en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

20:05 hsHoy

Lista de convocados de Once Caldas

Estos son los convocados de
Estos son los convocados de Once Caldas, con los que viajó a Bogotá para el partido contra Millonarios - crédito Once Caldas
20:05 hsHoy

Estos son los convocados de Millonarios

Convocados de Millonarios para el
Convocados de Millonarios para el partido en El Campín frente a Once Caldas - crédito Millonarios FC
02:15 hsHoy

Posiciones de la Liga BetPlay

  1. Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  3. Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  4. Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  6. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  7. Águilas Doradas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  8. Alianza FC: 26 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  9. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  10. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  11. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 22 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  13. Millonarios: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  14. Deportivo Cali: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 18 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  16. Unión Magdalena: 18 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  17. Envigado FC: 16 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  18. Deportivo Pasto: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  19. Boyacá Chicó: 16 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  20. La Equidad: 11 puntos / -17 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
02:12 hsHoy

Fecha 18 de la Liga BetPlay

Lunes 27 de octubre

Deportivo Pasto 4-0 Deportivo Pereira

Martes 28 de octubre

Águilas Doradas 1-0 Envigado

Deportivo Cali 0-2 Alianza Valledupar

Miércoles 29 de octubre

La Equidad vs. Fortaleza CEIF: 4:00 p.m.

Junior vs. Independiente Santa Fe: 6:10 p.m.

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga: 6:10 p.m.

Millonarios vs. Once Caldas: 8:20 p.m.

Jueves 30 de octubre

Unión Magdalena vs. Deportes Tolima: 4:00 p.m.

Boyacá Chicó vs. América de Cali: 6:10 p.m.

Llaneros vs. Atlético Nacional: 8:20 p.m.

02:11 hsHoy

Por su parte, Once Caldas busca la sorpresa en Bogotá, en donde necesita con urgencia el triunfo para mantener el sueño de los cuadrangulares, que sería la cuarta ocasión seguida a la que clasifica y así mantener el deseo de llegar a la Copa Sudamericana 2026 por reclasificación.

Once Caldas se puede quedar
Once Caldas se puede quedar sin cuadrangulares ni cupo a la Copa Sudamericana 2026, si no avanza en la Liga BetPlay - crédito Club Llaneros
02:05 hsHoy

Millonarios busca una nueva victoria en el campeonato colombiano, pues viene de dar la sorpresa ante Santa Fe con el triunfo por 1-0 y necesita seguir en ese ritmo porque no tiene margen de error, ni siquiera para empatar, por lo que se enfoca en ganar todo lo que queda de la primera ronda.

Millonarios debe ganar sus últimos
Millonarios debe ganar sus últimos tres partidos en la Liga BetPlay para aspirar a los cuadrangulares - crédito Cristian Bayona / Colprensa
02:00 hsHoy

Se juega la antepenúltima fecha de la Liga BetPlay, en la que quedan algunos equipos en la pelea por entrar a los cuadrangulares, pese a que la vara cada vez es más alta para ingresar al grupo de los ocho mejores clubes, por lo que el duelo en Bogotá será determinante.

Temas Relacionados

EN VIVOMillonarios vs Once CaldasLiga BetPlayMillonariosOnce CaldasEl CampínColombia-Deportes

Últimas noticias

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal Palace, Daniel Muñoz es titular en la EFL Cup

El colombiano fue confirmado entre los inicialistas para el choque ante los Reds, en el que destaca la ausencia de Mohamed Salah

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal

EN VIVO Colonia vs. Bayern Múnich: Luis Díaz será titular con el conjunto Bávaro en la Copa de Alemania

El atacante colombiano será de la partida en el duelo que se jugará en el RheinEnergieStadion de Colonia, en territorio germano

EN VIVO Colonia vs. Bayern

Exjugador de Santa Fe dio aval para que vuelvan a contratar a Pablo Peirano: “Tiene muy buen manejo de grupo”

El uruguayo acaba de ser despedido de Nacional, en su país, en donde fue subcampeón en el primer semestre

Exjugador de Santa Fe dio

Colonia vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de la segunda ronda de la Copa de Alemania

El jugador colombiano fue titular en el partido de la primera ronda ante Wehen Wiesbaden, cuando el conjunto bávaro se impuso 3-2 y Díaz disputó los noventa minutos

Colonia vs. Bayern Múnich: hora

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos 2025: golean a la Tricolor en los octavos de final

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen en territorio africano

Colombia vs. Japón EN VIVO,

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nintendo Switch Online revela su

Nintendo Switch Online revela su próximo juego gratuito por tiempo limitado para América

Ingresos Brutos: qué dijo el número 2 del Banco Central ante inversores en EEUU y a qué apunta la reforma tributaria

OpenAI reveló que más de un millón de usuarios hablan con ChatGPT sobre suicidio

El cierre del gobierno le costará USD 14.000 millones a la economía de Estados Unidos

Mariano Mores y Javier Martínez, homenajeados con el Premio Konex de Honor 2025 por su legado en el tango y el rock

INFOBAE AMÉRICA

Qué esconde el genoma de

Qué esconde el genoma de uno de los pingüinos más raros del mundo y por qué es un hito en la conservación de la especie

El cierre del gobierno le costará USD 14.000 millones a la economía de Estados Unidos

La hija menor de Bruce Willis reaparece en fotos en medio de la lucha del actor contra la demencia

Florida eliminó las visas H-1B en universidades públicas

Keanu Reeves, dos películas y un mismo símbolo: cómo la inclusión de un perro marcó el destino de Noviembre dulce y John Wick

DEPORTES

“Puede no gustar, pero es

“Puede no gustar, pero es legal”: la jugada del griego Giannis Antetokounmpo que debate toda la NBA

Racing buscará un histórico pase a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Cilindro: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El arquero de selección candidato a reforzar al Inter Miami, que busca armar un nuevo “Dream Team” alrededor de Messi en 2026

El pedido que realizó Flamengo en su concentración horas antes del partido decisivo contra Racing

Los planes de la AFA con el estadio de La Plata: partidos neutrales, sede para clubes que muden su localía y Mundial 2030