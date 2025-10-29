EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín

Millonarios y Once Caldas se juegan todo por seguir vivos en la Liga BetPlay, por la fecha 18 - crédito

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Millonarios y Once Caldas, en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel