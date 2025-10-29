Deportes

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: el Tiburón recibe al rojo en el Metropolitano

Mientras los rojiblancos le apuntan al liderato y buscar la cabeza de serie en los cuadrangulares, los bogotanos necesitan los tres puntos para aspirar a la clasificación

Diego Ariza

Diego Ariza

Junior de Barranquilla y Santa
Junior de Barranquilla y Santa Fe se miden en el estadio Metropolitano, por la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

20:03 hsHoy

Convocados del Junior

Lista de convocados del Junior
Lista de convocados del Junior para su compromiso con Santa Fe, por la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Junior FC
20:03 hsHoy

Estos son los convocados de Santa Fe

Santa Fe presentó la lista
Santa Fe presentó la lista de convocados para medirse con el Junior en Barranquilla - crédito Santa Fe
02:33 hsHoy

Tabla de posiciones

  1. Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  3. Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  4. Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  6. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  7. Águilas Doradas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  8. Alianza FC: 26 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  9. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  10. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  11. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 22 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  13. Millonarios: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  14. Deportivo Cali: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 18 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  16. Unión Magdalena: 18 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  17. Envigado FC: 16 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  18. Deportivo Pasto: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  19. Boyacá Chicó: 16 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  20. La Equidad: 11 puntos / -17 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
02:33 hsHoy

Así va la fecha 18 de la Liga BetPlay

Lunes 27 de octubre

Deportivo Pasto 4-0 Deportivo Pereira

Martes 28 de octubre

Águilas Doradas 1-0 Envigado

Deportivo Cali 0-2 Alianza Valledupar

Miércoles 29 de octubre

La Equidad vs. Fortaleza CEIF: 4:00 p.m.

Junior vs. Independiente Santa Fe: 6:10 p.m.

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga: 6:10 p.m.

Millonarios vs. Once Caldas: 8:20 p.m.

Jueves 30 de octubre

Unión Magdalena vs. Deportes Tolima: 4:00 p.m.

Boyacá Chicó vs. América de Cali: 6:10 p.m.

Llaneros vs. Atlético Nacional: 8:20 p.m.

02:31 hsHoy

Por su parte, Santa Fe llega a este compromiso en la cuerda floja, pues lleva cuatro fechas en las que no sabe lo que es el triunfo en el torneo, salió del grupo de los ocho primeros equipos en la tabla y se alejó de la opción de los cuadrangulares, pese a ser el campeón defensor.

Santa Fe tiene un margen
Santa Fe tiene un margen de error mínimo en las últimas tres fechas de la Liga BetPlay - crédito @SantaFe/X
02:30 hsHoy

Junior de Barranquilla quiere ser el líder de la Liga BetPlay, pese a que no lleva una campaña lo suficientemente sólida y la irregularidad fue protagonista en muchas jornadas, incluso cuando se ganaba de local o visitante, pero con la capacidad de que nunca da un duelo por perdido.

Junior de Barranquilla espera ganar
Junior de Barranquilla espera ganar para ser líder sobre Bucaramanga, que puntea con 34 puntos - crédito Jairo Cassiani / Colprensa
02:29 hsHoy

Sigue la fecha 18 del campeonato colombiano con un clásico entre dos clubes históricos, que en otras épocas pelearon por títulos y en rondas finales, pero que ahora pasan por realidades diferentes y el mismo deseo de conseguir los tres puntos en la capital del Atlántico.

