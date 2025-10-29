EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: el Tiburón recibe al rojo en el Metropolitano

Junior de Barranquilla y Santa Fe se miden en el estadio Metropolitano, por la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel