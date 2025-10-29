EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: el Tiburón recibe al rojo en el Metropolitano

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Lunes 27 de octubre
Deportivo Pasto 4-0 Deportivo Pereira
Martes 28 de octubre
Águilas Doradas 1-0 Envigado
Deportivo Cali 0-2 Alianza Valledupar
Miércoles 29 de octubre
La Equidad vs. Fortaleza CEIF: 4:00 p.m.
Junior vs. Independiente Santa Fe: 6:10 p.m.
Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga: 6:10 p.m.
Millonarios vs. Once Caldas: 8:20 p.m.
Jueves 30 de octubre
Unión Magdalena vs. Deportes Tolima: 4:00 p.m.
Boyacá Chicó vs. América de Cali: 6:10 p.m.
Llaneros vs. Atlético Nacional: 8:20 p.m.
Por su parte, Santa Fe llega a este compromiso en la cuerda floja, pues lleva cuatro fechas en las que no sabe lo que es el triunfo en el torneo, salió del grupo de los ocho primeros equipos en la tabla y se alejó de la opción de los cuadrangulares, pese a ser el campeón defensor.
Junior de Barranquilla quiere ser el líder de la Liga BetPlay, pese a que no lleva una campaña lo suficientemente sólida y la irregularidad fue protagonista en muchas jornadas, incluso cuando se ganaba de local o visitante, pero con la capacidad de que nunca da un duelo por perdido.
Sigue la fecha 18 del campeonato colombiano con un clásico entre dos clubes históricos, que en otras épocas pelearon por títulos y en rondas finales, pero que ahora pasan por realidades diferentes y el mismo deseo de conseguir los tres puntos en la capital del Atlántico.