Uno de los jugadores más resistidos por la hinchada de Millonarios renovó contrato por un año más

El conjunto Albiazul intenta perfilar su nómina para afrontar la Liga BetPlay en la temporada 2026, luego de un 2025 lleno de altibajos

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Danovis Banguero renovó con Milllonarios- crédito @MillosFCOficial/X

La continuidad de Danovis Banguero en Millonarios se confirmó luego de semanas de incertidumbre sobre su futuro en el equipo bogotano.

El club anunció el 28 de octubre de 2025, a través de sus canales oficiales, que ha alcanzado un acuerdo con Banguero para extender su contrato hasta diciembre del 2026.

Con esta decisión, el defensor nacido en Villavicencio permanecerá vinculado a la institución por un año más, superando el plazo previo que concluía en diciembre del actual año.

Durante un semestre considerado complicado para Millonarios, el rendimiento de Banguero, de 36 años, se ha mantenido entre los más destacados de la plantilla.

Hasta la fecha, el exTolima ha sumado 5.893 minutos distribuidos en 73 partidos, en los que ha aportado cinco goles y seis asistencias vistiendo la camiseta azul.

En el comunicado, el club valoró la experiencia y el peso dentro del vestuario que supone la continuidad del jugador.

La renovación de Banguero forma parte de una estrategia más amplia emprendida por Millonarios a lo largo de las últimas semanas. Los periodistas cercanos al club anticiparon la llegada de “una ola de renovaciones”, escenario que primero incluyó la extensión del vínculo del delantero Leonardo Castro y, posteriormente, del defensor Andrés Llinás.

Danovis Banguero renovó con Millonarios- crédito @MillosFCoficial/X

Desde su incorporación en enero de 2024, procedente de Águilas Doradas, a donde llegó como agente libre, Banguero ayudó al equipo a levantar la Superliga BetPlay ese mismo año.

Sobre los objetivos que tiene para el nuevo ciclo contractual, el lateral manifestó su intención de continuar aportando para la consecución de más títulos junto al cuadro capitalino.

Lo particular del caso es que Danovis Banguero se ha posicionado como uno de los jugadores más criticados por la hinchada de Millonarios durante los últimos meses.

Por ejemplo, tras un partido contra Atlético Nacional el primer semestre de 2025, algunos aficionados lo incluyeron entre los “peores jugadores” del equipo, reprochando tanto su aporte en el juego como su desempeño en tiros libres.

Danovis Banguero estará hasta diciembre de 2026 con Millonarios- crédito @MillosFCoficial/X

“Por favor alguien que le diga a Banguero que el no le pega bien a los tiros libres, que se quite de ahí y le deje eso alguien que si sabe. Bien pelaos, hay que tomar mejores decisiones en el último tercio”, fue uno de los comentarios en redes sociales en aquella ocasión.

Otro foco de descontento se centra en las lesiones recurrentes y en la falta de continuidad que han marcado en la temporada para el lateral. Se reportó que llevaba varias semanas sin jugar por molestias musculares, lo que provocó incertidumbre entre los hinchas sobre su estado físico y su capacidad para mantener el ritmo de exigencia del club.

Finalmente, la posible renovación de su contrato amplió el descontento, pues muchos aficionados consideran que su edad avanzada y los periodos de inactividad le restan valor al planteamiento futuro del equipo. A pesar de que el cuerpo técnico lo valora por experiencia, la afición exige mayor consistencia y rendimiento para ver justificadas sus oportunidades en el once titular.

Millonarios atraviesa su peor momento
Millonarios atraviesa su peor momento deportivo en años, tras la salida de Alberto Gamero de la dirección técnica - crédito Millonarios FC

Danovis Banguero, un lateral con recorrido

Danovis Banguero comenzó su trayectoria profesional en Cúcuta Deportivo en 2008 tras salir de la cantera del club, para luego pasar brevemente por Unión Magdalena en 2011.

En ese mismo año, el lateral se integró a Deportes Tolima donde permaneció gran parte de su carrera; ahí logró consolidarse como carrillero izquierdo, acumulando muchas apariciones, goles y asistencias, lo que lo convirtió en un jugador de experiencia y fiabilidad en la liga colombiana.

La siguiente etapa relevante de su carrera lo llevó al Atlético Nacional (2021-2023), donde continuó sumando minutos y títulos, antes de llegar a Millonarios en enero de 2024.

Danovis BangueroMillonariosHernán TorresEnrique CamachoColombia-Deportes

