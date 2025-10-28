Dimayor obligada a reprogramar la fecha 19 y culpa a la Comisión Local de Seguridad de Bogotá: “Lamentable e inexplicable”

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó que la Comisión Local de Seguridad de Bogotá negó la autorización para realizar el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la jornada 18 de la Liga Betplay Dimayor II-2025 en el Estadio El Campín.

Esta decisión se conoció a pesar de que, según la entidad, los informes de las diferentes autoridades habilitaban la disputa del encuentro en cualquiera de los días dispuestos, 28, 29 o 30 de octubre.

La negativa sorprendió a los organizadores, quienes calificaron la medida como “lamentable e inexplicable”, resaltando la ausencia de una justificación válida por parte de la Comisión, pese a contar con conceptos favorables de otras instancias, de acuerdo a lo expresado por la Dimayor en su comunicado público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A raíz de esta notificación, la Dimayor anunció la reprogramación obligada del partido, señalando que la afectación no solo impacta este duelo, sino el desarrollo de la Fecha 19 en su totalidad.

De acuerdo a la institución, la próxima jornada no podrá iniciarse hasta que todos los clubes involucrados tengan el mismo número de partidos disputados, en aras de “respetar al máximo la integridad de la competencia por las instancias en la que se encuentra”.

En el comunicado oficial, la organización reiteró que continúa haciendo “todos los esfuerzos por cumplir en la mayor medida posible el calendario de competición”, pero manifestó su preocupación ya que sucesos de este tipo “afectan gravemente el fixture de la Liga Betplay DIMAYOR II-2025 y ponen en riesgo la culminación del campeonato en las fechas inicialmente planteadas”.