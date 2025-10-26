Jugador del Tolima arremetió contra la prensa luego de vencer a Deportivo Cali: “En las victorias están muchos”

Marlon Torres arremetió contra la prensa- crédito Dimayor

La victoria del Deportes Tolima sobre Deportivo Cali por 2-1 marcó un momento clave en la campaña del equipo y desató una polémica fuera del campo.

Marlon Torres, defensor central y figura del encuentro, utilizó la conferencia de prensa posterior al partido para lanzar una crítica directa a la prensa deportiva local, cuestionando la escasa presencia de periodistas tras el triunfo y poniendo en debate la relación entre el club y los medios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la rueda de prensa, Torres expresó su molestia por lo que percibe como un interés selectivo de los reporteros. “En las victorias a veces están muchos, hoy estuvieron ustedes tres apenas. Hubiéramos perdido, estuviera esto lleno aquí de periodistas. Y eso es de resaltar, gracias por venir y por el respaldo”, manifestó el zaguero, acompañado por el entrenador Lucas González.

Las palabras del exAmérica, dirigidas a los pocos comunicadores presentes, generaron reacciones inmediatas tanto en la crónica deportiva como entre los aficionados, que siguen de cerca las novedades del equipo.

Marlon Torres arremetió contra la prensa luego de la victoria frente al Cali- crédito @cdtolima/X

El defensor no se limitó a la crítica mediática. Torres también analizó el desarrollo del partido, resaltando la importancia de la remontada conseguida por el Deportes Tolima, algo que el plantel no había logrado en compromisos anteriores.

“Es el primer partido donde remontamos un resultado que, que no era favorable para nosotros. Eso se la debíamos al profe y se la debíamos desde hace rato”, reconoció el jugador, haciendo referencia a la deuda pendiente con el cuerpo técnico y la satisfacción de haber cumplido con ese objetivo.

En su balance, Torres destacó la entrega del grupo, especialmente en los minutos finales, cuando el Deportivo Cali presionó en busca del empate.

“Nos tocó defenderlo a muerte, lo defendimos por el equipo y creo que nos merecemos esta linda victoria”, afirmó el barranquillero, que regresó al once titular tras cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Marlon Torres fue la figura del duelo entre Tolima y Cali- crédito @cdtolima/X

La autocrítica y el reconocimiento al esfuerzo colectivo marcaron el tono de sus declaraciones, aunque la atención mediática se centró en su mensaje inicial sobre la cobertura periodística.

De cara a los próximos desafíos, el defensor anticipó los retos que se presentan para el Deportes Tolima, con especial énfasis en el próximo enfrentamiento ante Unión en Santa Marta.

Torres subrayó la necesidad de corregir errores y mantener la concentración, consciente de la dificultad que representa jugar como visitante ante un rival con buenos jugadores.

El plantel, bajo la dirección de Lucas González, buscará consolidar su rendimiento y responder a las exigencias del calendario con la determinación mostrada en la reciente victoria.

Tolima venció 2-1 al Cali en Ibagué- crédito @cdtolima/X

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Águilas Doradas: 24 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Alianza FC: 23 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Once Caldas: 22 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Millonarios: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Cali: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Pereira: 18 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Unión Magdalena: 18 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Envigado FC: 16 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Boyacá Chicó: 16 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Pasto: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados. La Equidad: 11 puntos / -17 diferencia de gol / 17 partidos jugados.