David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

El desenlace del caótico Gran Premio de Malasia de Moto2 en Sepang dejó como nuevo líder del campeonato a Diogo Moreira tras una serie de incidentes que alteraron completamente el calendario y pusieron a prueba la fortaleza mental de los pilotos. La jornada, marcada por un fortísimo accidente en Moto3 que involucró a José Antonio Rueda y Noah Dettwiler, obligó a reorganizar todas las carreras, según lo reportado en la competencia.

A raíz de ese impacto, el inicio de la actividad en pista se retrasó una hora y 45 minutos, con la categoría reina, MotoGP, reubicada en el cronograma y Moto2 postergada para el final del día. Esto provocó que la prueba intermedia arrancara con más de tres horas de retraso respecto al plan original, generando condiciones de espera y tensión que afectaron a toda la parrilla.

Desde la sexta posición de largada, el colombiano David Alonso protagonizó un avance decidido durante la primera salida, logrando colocarse en el tercer puesto tras una maniobra sobre Jake Dixon. Posteriormente, Alonso intentó luchar por la segunda plaza, pero un violento accidente de Joe Roberts obligó a interrumpir la carrera con bandera roja, anulando las posiciones conquistadas y reiniciando la competencia con una reducción a 11 vueltas en lugar de las 17 previstas.

Una vez reiniciada, la dirección de carrera volvió a incurrir en un error, emitiendo un aviso de bandera roja cuando se encontraba en marcha el tramo final de la carrera. No obstante, Alonso volvió a realizar una excelente largada, ubicándose rápidamente entre los primeros lugares. Imponiendo un ritmo sólido, logró superar a su compañero del Aspar Team, Daniel Holgado, en la lucha por el segundo puesto. Sin embargo, la distancia respecto al británico Jake Dixon resultó insuperable, llevando a este último a alcanzar la victoria y relegando al colombiano al segundo lugar.

El propio Alonso manifestó tras la carrera: “Estoy feliz por esta carrera. Lo único que quería era terminar y hacer lo mejor que podía para dedicársela a los dos pilotos de Moto3 lastimados, fue difícil mantener la concentración con lo que pasó. Me fui enterando minuto a minuto de la situación de los chicos y esto es para Rueda y Noah”, según declaró antes de subir al podio.

De esta manera, el piloto colombiano sumó su cuarto podio en Moto2 en su temporada debut y el segundo consecutivo, acumulando seis carreras entre los diez primeros en las últimas siete fechas e incluyendo ya una victoria este año en Hungría.

El campeonato, por su parte, modificó drásticamente sus posiciones tras la caída de Manuel González en la curva 15, faltando menos de dos vueltas para el final. González, hasta entonces líder del certamen, no sumó puntos al finalizar 25º, mientras que el brasileño Moreira, al lograr el quinto puesto, pasó a encabezar la tabla con una diferencia de nueve puntos sobre González.

Moreira llegará así a las dos carreras europeas finales con ventajas y la posibilidad de definir el título en la próxima cita, en Portugal. Entretanto, David Alonso, sin posibilidad de ser campeón en su primera temporada en la antesala del MotoGP, seguirá sumando kilómetros de cara a la próxima temporada

Así va David Alonso en la clasificación general en el campeonato de Moto2

D. Moreira: 256 puntos. M. González: 247 puntos. B. Baltus: 221 puntos. J. Dixon: 215 puntos. A. Canet: 213 puntos. D. Holgado: 179 puntos. C. Vietti: 146 puntos. D. Alonso: 137 puntos. A. Arenas: 137 puntos. S. Agius: 133 puntos. I. Guevera: 103 puntos D. Oncu: 100 puntos. J. Roberts: 97 puntos. M. Ramírez: 96 puntos. F. Salac: 82 puntos. A. López: 78 puntos. I. Ortola: 70puntos. T. Arbolino: 69 puntos. C. Veijer: 64 puntos. D. Muñoz: 32 puntos.