Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

El Verdolaga será el local en una nueva edición del derbi antioqueño, en donde ambos clubes luchan por la parte más alta de la tabla de posiciones

Camilo Zabaleta
Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Camilo ZabaletayJuan Camilo Rodríguez Parrado

Independiente Medellín es colíder de la tabla de posiciones, mientras que una victoria le dará la clasificación a cuadrangulares semifinales a Atlético Nacional - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot desde las 6:30 p. m.

13:01 hsHoy

Atlético Nacional se burló de Independiente Medellín en la previa del clásico Paisa

Burla de Atlético Nacional a Independiente Medellín con la ruda - crédito Atlético Nacional
11:56 hsHoy

Ficha del partido

  • Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - Fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025.
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia.
  • Fecha y hora: Domingo 26 de octubre - 6:30 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.
  • Posible alineación Atlético Nacional: David Ospina; Simón García, William Tesillo, Andrés Román, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.
  • D.T. Atlético Nacional: Diego Arias.
  • Posible alineación Independiente Medellín: Washington Aguerre; Jhon Palacios, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Luis Sandoval y Francisco Fydriszewski.
  • D.T. Independiente Medellín: Alejandro Restrepo.

EN VIVOAtlético NacionalIndependiente MedellínNacional vs MedellínClásico PaisaLiga BetPlayFPCColombia-Deportes

