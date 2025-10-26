Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Independiente Medellín es colíder de la tabla de posiciones, mientras que una victoria le dará la clasificación a cuadrangulares semifinales a Atlético Nacional - crédito Colprensa
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot desde las 6:30 p. m.
Ficha del partido
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - Fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025.
Fecha y hora: Domingo 26 de octubre - 6:30 p. m. hora colombiana.
Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.
Posible alineación Atlético Nacional: David Ospina; Simón García, William Tesillo, Andrés Román, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.
D.T. Atlético Nacional: Diego Arias.
Posible alineación Independiente Medellín: Washington Aguerre; Jhon Palacios, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Luis Sandoval y Francisco Fydriszewski.