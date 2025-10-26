Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot desde las 6:30 p. m.

