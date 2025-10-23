Colombia vs. Perú: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Linda Caicedo superó los problemas físicos sufridos con Real Madrid y sería titular contra Perú en el debut de la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito FCF

El recorrido de la Selección Colombia femenina hacia el Mundial de Brasil 2027 comenzará este viernes 24 de octubre, cuando reciba a Perú en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, marcando el primer paso en la innovadora Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo que por primera vez servirá como eliminatoria directa a la Copa del Mundo.

Desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia), el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia buscará ratificar su evolución internacional, luego de alcanzar un histórico desempeño en el Mundial 2023 y el subcampeonato en la Copa América.

El formato de la competición presenta novedades estratégicas: nueve selecciones sudamericanas —Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela— competirán en una sola fase de todos contra todos, con partidos a una sola vuelta entre octubre de 2025 y junio de 2026.

Son ocho partidos para cada equipo, descansando una fecha, y tras las nueve jornadas, los dos primeros obtendrán cupo directo al Mundial, mientras los ubicados en tercer y cuarto lugar accederán al repechaje internacional. Brasil, como anfitrión, ya clasificó y se excluyó del certamen.

Para las ‘cafeteras’, el debut tiene peso extra. Debido al calendario, la selección solo volverá a jugar en casa en la quinta fecha, por lo que una victoria inicial es clave para mantener sus aspiraciones, considerando la corta duración del torneo y la presión competitiva. El entrenador Marsiglia remarcó la trascendencia de empezar bien, asegurando: “Esta selección ha crecido mucho, pero no podemos confiarnos. Cada partido será una final”, según declaraciones entregadas en la previa.

Luisa Agudelo fue la jugadora más destacada del Deportivo Cali en la pasada edición de la Copa Libertadores Femenina - crédito FCF

La nómina tricolor fortalece su estructura con el retorno de Linda Caicedo, recientemente recuperada de una lesión en el Real Madrid de España, sumando así experiencia y calidad a una base reconocida por su mezcla de juventud y solidez, características que impulsaron al equipo en los retos internacionales precedentes.

Perú llegará a Medellín en proceso de reconstrucción, con una plantilla alimentada por futbolistas del medio local. Aunque Colombia parte como favorita, el contexto de las eliminatorias y el carácter renovador de la Liga de Naciones garantizan compromisos intensos, en donde “cada punto será determinante”, tal como resaltó Marsiglia.

Tras enfrentar a las peruanas, la ruta clasificatoria para Colombia continuará con visitas a Ecuador y Bolivia (en El Alto), antes de una fecha de descanso y de tomar de nuevo la localía frente a Venezuela y Chile. Luego deberán viajar para medirse ante Argentina, recibirán a Uruguay y cerrarán la fase en Paraguay.

La selección Colombia hará su debut en la Liga de Naciones Femenina en la ciudad de Medellín - crédito FCF

El debut y los próximos encuentros de la selección femenina podrán seguirse en todo el país a través de las señales de Gol Caracol, RCN Fútbol. Las boletas para el partido en el estadio Atanasio Girardot de Medellín se pueden comprar en TuBoleta y tienen precios que oscilan entre los 40.000 pesos colombianos y los 90.000 pesos colombianos:

Occidental Alta: $90.000

Occidental Baja : $80.000

Oriental Alta y Baja: $60.000

Norte y sur: $40.000

Ficha del partido

La selección Colombia Femenina es favorita al título de la Liga de Naciones Femenina tras la Copa América Femenina 2025 - crédito FCF

Selección Colombia vs. Selección de Perú - Fecha 1 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Lugar : estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia

Fecha y hora : viernes 24 de octubre - 6:00 p. m. hora colombiana

Transmisión : Gol Caracol y RCN Fútbol

Posible alineación selección Colombia : Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Ilana Izquierdo, Lorena Bedoya, Marcela Restrepo; Leicy Santos, Valerin Loboa, Linda Caicedo.

D.T. selección Colombia: Ángelo Marsiglia.

Convocadas a la selección Colombia Femenina para la Liga de Naciones Femenina

Ana María Guzmán — Palmeiras (BRA) Carolina Arias — América De Cali (COL) Daniela Arias — San Diego Wave F.C. (USA) Daniela Caracas — R.C.D. Espanyol (ESP) Daniela Montoya — Gremio (BRA) Greicy Landázury — Palmeiras (BRA) Ilana Izquierdo — Atlético San Luis (MEX) Ivonne Chacón — Chicago Stars F.C (USA) Jorelyn Carabalí — Brighton & Hove Albion F.C. (ENG) Juana Ortegón — Independiente Santa Fe (COL) Katherine Tapia — Palmeiras (BRA) Kelly Caicedo — Deportivo Cali (COL) Leicy Santos — Washington Spirit (USA) Linda Caicedo — Real Madrid C.F. (ESP) Lorena Bedoya — Cruzeiro F.C. (BRA) Luisa Agudelo — Deportivo Cali (COL) Manuela Pavi — West Ham United (Eng) Marcela Restrepo — C.F. Monterrey (MEX) Mary José Álvarez — Atlético Nacional (COL) Natalia Giraldo — América De Cali (COL) Valerin Loboa — Portland Thorns (USA) Wendy Bonilla — Pumas (MEX) Yirleidis Quejada — C.F. Pachuca (MEX)