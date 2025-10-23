Técnico de la selección Colombia femenina confirmó que Catalina Usme no va más: “Una apuesta a la juventud”

La delantera del Galatasaray está próxima a su retiro en la selección - crédito Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

La selección Colombia debutará en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol el próximo viernes 24 de octubre ante Perú en el estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín. El entrenador Ángelo Marsiglia citó a 23 jugadoras, en donde la ausencia más destacada fue la de Catalina Usme, máxima goleadora histórica de la Tricolor con 62 goles.

El seleccionador ofreció una rueda de prensa previa al partido de la Amarilla para explicar los motivos por los que la jugadora del Universitario de Deportes de Perú no está en la lista de convocadas: “Lo de Cata, ella está bien, es una decisión netamente técnica, una apuesta a lo que es la parte de la juventud en la propuesta ofensiva con mucha velocidad y otras características que queremos ver”.

La ausencia de la historia delantera colombiana coincide con sus declaraciones tras perder la final de la Copa América Femenina 2025: “Lo que a mí me enorgullece enormemente ver tantas niñas que vienen detrás de nosotros, ya quizás para nosotras no fue y pues también es triste, pero yo creo que hay que ver también lo bueno y lo que hemos podido hacer por estas nuevas generaciones. Así que nada, que crean que sueñen muy grande, que al final de tanto intentarlo y de tanto hacer las cosas bien porque se han hecho las cosas bien. Así que feliz por ellas que van a tener mucho y seguiremos teniendo cada una para rato. No sé, Gracias. Lo veremos después de esto”.

Catalina Usme a la fecha jugó 127 partidos con la camiseta de la selección Colombia, siendo la futbolista que más veces vistió la Amarilla y además ha celebrado 62 goles con las “Superpoderosas”, siendo no solo la goleadora de la selección femenina, sino también de todas las categorías de la selección.

Linda Caicedo es la llamada a tomar el relevo de Catalina Usme - crédito Conmebol

En la reciente Copa América, la atacante sumó 251 minutos, producto de 4 partidos en donde dio dos asistencias, en el partido contra la selección de Bolivia.

Otra de las bajas destacadas en el frente de ataque es el de Mayra Ramírez, que sufrió una delicada lesión muscular con el Chelsea FC, después de la Copa América, y que la mantendrá por fuera de las canchas hasta el próximo año: de Mayra, ella estaría para el 2026, no se alcanza a recuperar. No contaremos con ella para la próxima fecha FIFA".

Por último, el entrenador destacó el crecimiento del fútbol femenino en Colombia y la llegada de varias jugadoras a ligas importantes como la española y la de Inglaterra: “Eso muestra el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino colombiano. Antes teníamos entre 7 y 9 jugadoras en el exterior, hoy podemos decir que la mayoría están jugando y en grandes ligas, y son jugadoras que son destacadas en sus clubes”.

Estas son las 23 jugadoras convocadas a la selección Colombia Femenina

Convocatoria de la Selección Colombia femenina para los dos partidos de la fecha 1 y 2 de la Liga de Naciones Femenina - crédito FCF

Ana María Guzmán — Palmeiras (BRA) Carolina Arias — América De Cali (COL) Daniela Arias — San Diego Wave F.C. (USA) Daniela Caracas — R.C.D. Espanyol (ESP) Daniela Montoya — Gremio (BRA) Greicy Landázury — Palmeiras (BRA) Ilana Izquierdo — Atlético San Luis (MEX) Ivonne Chacón — Chicago Stars F.C (USA) Jorelyn Carabalí — Brighton & Hove Albion F.C. (ENG) Juana Ortegón — Independiente Santa Fe (COL) Katherine Tapia — Palmeiras (BRA) Kelly Caicedo — Deportivo Cali (COL) Leicy Santos — Washington Spirit (USA) Linda Caicedo — Real Madrid C.F. (ESP) Lorena Bedoya — Cruzeiro F.C. (BRA) Luisa Agudelo — Deportivo Cali (COL) Manuela Pavi — West Ham United (Eng) Marcela Restrepo — C.F. Monterrey (MEX) Mary José Álvarez — Atlético Nacional (COL) Natalia Giraldo — América De Cali (COL) Valerin Loboa — Portland Thorns (USA) Wendy Bonilla — Pumas (MEX) Yirleidis Quejada — C.F. Pachuca (MEX)