El fuerte cruce de Rafael Dudamel con periodista tras la eliminación del Pereira en la Copa Colombia: “Solo vienes cuando perdemos”

Durante la rueda de prensa después del partido un periodista le sugirió al técnico del Pereira que no habían preparado las tandas de penalti, lo que molestó al entrenador venezolano

Carlos Pulido

El técnico del Deportivo Pereira se molestó por la pregunta de un periodista - crédito @ToqueSports / X

El desenlace de la serie de penales entre Envigado y Deportivo Pereira en los cuartos de final de la Copa Colombia dejó no solo la eliminación del equipo “Matecaña”.

El 21 de octubre de 2025, se presentó una tensa confrontación entre el entrenador Rafael Dudamel y un periodista durante la rueda de prensa posterior al partido.

- crédito Cristian Bayona / Colprensa

Durante la rueda de prensa, un periodista interrogó a Rafael Dudamel sobre la posible falta de jerarquía de sus jugadores en la tanda de penales y sugirió que el equipo no había preparado adecuadamente esa instancia. La reacción del entrenador fue inmediata y cargada de reproche.

“Me extrañó no verte el otro día que le ganamos a Millonarios, apareces nada más cuando perdemos. Me gusta la valentía, la cobardía no me gusta. No tengo tiempo para discutir contigo”.

El técnico profundizó en su análisis de la serie de penales, defendiendo el trabajo de sus jugadores y reconociendo el mérito de los arqueros rivales:

“Nuestro arquero atajó dos penales, la vez pasada Yesus le hizo gol a Millonarios, Carlos Darwin le hizo gol a Junior y hoy la virtud del arquero. Bazán tiene 18, la edad no te marca el que haya preparado, es virtud para el arquero… Si a un penal atajado le llamamos un penal mal pateado… lo pateó mal también contra Millonarios y Junior y fue al mismo lugar. Entrar a demeritar el trabajo del arquero del otro equipo sería absurdo, porque nuestro arquero atajó los dos penales. Hoy desde los 12 pasos nos ha costado la posibilidad de clasificar y virtud del rival", afirmó Dudamel.

En un momento posterior de la conferencia, Dudamel se dirigió a Samy Merheg, quien lo acompañaba, para reforzar la idea de que el equipo sí practica los penales con regularidad. El entrenador preguntó: “¿Cuántas veces a la semana patean penales?”, a lo que Merheg respondió: “Todos los días, profe”.

El técnico remató la intervención con una crítica directa al periodista:

“Todos los días, ahí está la respuesta. Lo que pasa es que te veo muy pocas veces en la cancha para los entrenamientos porque los ponemos muy temprano, te gusta dormir mucho”, concluyó Dudamel.

Pereira sigue en su mala hora: quedó eliminado de la Copa BetPlay

El cuadro matecaña cayó ante
El cuadro matecaña cayó ante Envigado desde los tiros puntos penal y quedó eliminado de la Copa Colombia - crédito @DeporPereiraFC / X

La definición por penales en el estadio Hernán Ramírez Villegas selló el pase de Envigado a las semifinales de la Copa BetPlay, tras una serie en la que el equipo antioqueño supo capitalizar la ventaja obtenida en el partido de ida.

La efectividad desde los once metros y la actuación sobresaliente de Andrés Tovar, portero del conjunto naranja, resultaron determinantes para que el club asegurara su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El desarrollo del encuentro de vuelta estuvo marcado por la presión del Deportivo Pereira, que, obligado a revertir el 2-1 adverso sufrido en el estadio Polideportivo Sur, dominó la posesión y buscó el arco rival mediante ataques por las bandas y centros al área.

A pesar de su insistencia, la falta de precisión en la definición impidió que el equipo local igualara la serie en el tiempo reglamentario. La defensa de Envigado se mostró sólida y ordenada, agrupándose en su propio campo y neutralizando los intentos ofensivos del rival, mientras que el bloque compacto y disciplinado permitió generar peligro en los contraataques.

El primer tiempo transcurrió sin goles, con Envigado resistiendo los embates del Deportivo Pereira y el arquero Andrés Tovar interviniendo en momentos clave para mantener su arco en cero. La resistencia del conjunto visitante se quebró en el complemento, cuando un error en la salida propició el tanto de Samy Jr. Merheg, quien definió dentro del área con un remate de tacón, estableciendo el 1-0 para el equipo local.

Pese a la derrota en el partido de vuelta, el resultado global obligó a definir la clasificación desde el punto penal. En esa instancia, Envigado se mostró más certero, superando al cuadro Matecaña por 2-1. La figura indiscutible fue el arquero Andrés Tovar, quien detuvo tres cobros y estuvo cerca de atajar un cuarto. En el último disparo del Deportivo Pereira, Tovar adivinó la dirección del tiro, pero el balón se estrelló en el travesaño, sellando así la clasificación del equipo antioqueño.

Con este triunfo, Envigado se prepara para enfrentar a Independiente Medellín en las semifinales de la Copa BetPlay.

Por los lados del Pereira jugará el 24 de octubre de 2025 a las 8:10 p. m. (hora de Colombia) ante Águilas Doradas en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Con 18 puntos, a 4 puntos de Santa Fe, las opciones de ingresar al grupo de los 8 para el “Grande Matecaña” se complican, situación que el equipo de Rafael Dudamel deberá recomponer, ya que solo ganó 12 puntos de 48 posibles.

A continuación, este es el calendario que tendrán los risaraldenses:

  • 24 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Pereira vs. Águilas Doradas
  • 27 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira
  • 1 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín
  • 9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: La Equidad vs. Deportivo Pereira

