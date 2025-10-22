Deportes

Cuándo se volverán a reunir los jugadores de la selección Colombia sub-20: tienen un nuevo torneo

Luego de ser tercera en el Mundial de Chile, el equipo de César Torres volverá para un certamen en el que los cafeteros están en deuda hace más de tres décadas

Diego Ariza

La selección Colombia sub-20 celebrando
La selección Colombia sub-20 celebrando la medalla de bronce en el Mundial de Chile 2025, igualando su mejor campaña en el certamen juvenil - crédito FCF

Terminó el ciclo de la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile, cerrando con éxito el proceso al subirse al podio con la medalla de bronce, por detrás de la campeona Marruecos y Argentina, además de dejar jugadores de alto nivel como Jordan Barrera y Néiser Villarreal.

El equipo de César Torres se volverá a reunir para un nuevo certamen en los próximos años, que también es de alta importancia y en el que los cafeteros no han destacado hace 33 años, pues en las últimas dos ediciones se quedó sin opciones de título ni clasificar a otro torneo reconocido.

Por otra parte, el combinado nacional espera que, para ese entonces, cuente con Neyser en buen rendimiento, más allá de sus polémicas en 2025 con Millonarios con el que no quiso renovar contrato, el preacuerdo con Cruzeiro, rechazar ofertas de venta para Europa y ahora ausentarse de las prácticas.

El próximo objetivo de la selección Colombia juvenil

Luego de un excelente mundial, el cuadro juvenil se desintegró después de más de un año de preparación y trabajo, con varios microciclos, torneos juveniles y un Sudamericano en Venezuela, culminando el camino en Chile y con un tercer puesto que resalta el nivel de la plantilla.

El nuevo objetivo de los jugadores de la selección Colombia sub-20 será el Torneo Preolímpico de 2028, que se disputará en enero de ese año en sede por confirmar y que dará, por el momento, dos cupos a los Juegos Olímpicos de Los Angeles, en el que peleará por la medalla de oro.

Una de las grandes figuras
Una de las grandes figuras de la selección fue tajante con las críticas que recibieron los jugadores tras quedar eliminados ante Argentina-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Lo primero es que esta generación del técnico César Torres pasará a la categoría sub-23, que es para menores de 23 años y cuyo trabajo seguramente empezará en 2027, usando esta misma base con la que venía trabajando desde 2024 y apoyados por otros talentos que se sumen con el paso del tiempo.

Colombia no destaca en un Torneo Preolímpico desde 1992, cuando fue subcampeona en la edición que dio dos tiquetes a las olimpiadas de Barcelona, con una plantilla liderada por Faustino Asprilla y que, en territorio catalán, fue eliminada en la fase de grupos a manos de España, Qatar y Egipto.

En el Torneo Preolímpico de
En el Torneo Preolímpico de Venezuela 2024, Colombia se quedó afuera en la fase de grupos y no ganó ninguno de sus cuatro partidos - crédito FCF

La última vez que la Tricolor fue a unos Juegos Olímpicos, en la rama masculina, fue en Río de Janeiro 2016, esa vez por medio del tercer puesto en el Sudamericano Sub-20 de 2015 y ganándole el repechaje a Estados Unidos, además de alcanzar los cuartos de final en el torneo internacional.

Nueva polémica con Neyser

Millonarios enfrenta un nuevo conflicto con Néiser Villarreal, quien no se presentó a los entrenamientos del club el lunes 20 de octubre, pese a la convocatoria realizada por el técnico Hernán Torres. El delantero, que ya firmó un precontrato con Cruzeiro de Brasil y quedará libre a finales de noviembre, mantiene su negativa a renovar con el equipo bogotano.

La situación se agrava porque, tras su destacada actuación como goleador en el Sudamericano Sub-20 en enero, Villarreal se distanció del club y, asesorado por su agente, rechazó la oferta de renovación. Desde entonces, disputó 15 partidos de Liga BetPlay sin marcar goles y no volvió a jugar en el fútbol colombiano desde el 20 de junio, reapareciendo únicamente en la Copa Mundo de Chile.

Néiser Villarreal fue una de
Néiser Villarreal fue una de las figuras de la selección Colombia sub-20 en Chile, con cinco anotaciones en seis partidos - crédito FCF

El técnico Hernán Torres había solicitado tanto a Villarreal como a Carlos Sarabia que regresaran de la selección Colombia y retomaran las prácticas con el club. Sarabia sí cumplió con la citación y se reincorporó a los entrenamientos, mientras que Villarreal no se presentó y no ha dado explicaciones sobre su ausencia.

Según el portal Futbolred, citando a una fuente, “Neyser y Carlos tenían que presentarse hoy (lunes), y solo llegó Carlos. A esta hora no ha llamado, aunque no es la primera vez que lo hace, pues después del Sudamericano fue igual… él tiene contrato hasta el 30 de noviembre, esperamos que aparezca a ver qué dice”.

