Arquero de Pereira fue amonestado en dos ocasiones y no fue expulsado: esto dice el reglamento

Salvador Ichazo salvó dos penaltis, pero no fue suficiente para evitar la eliminación de Deportivo Pereira - crédito Deportivo Pereira

La clasificación de Envigado F.C. a las semifinales de la Copa Colombia marcó un retorno del equipo a esta instancia, algo que no lograba desde 2008.

En la próxima ronda, el conjunto antioqueño enfrentará a Deportivo Independiente Medellín, a la espera de la confirmación de fechas por parte de Dimayor.

El encuentro de vuelta de los cuartos de final tuvo como punto más destacado una situación poco habitual, involucrando al portero de Deportivo Pereira, Salvador Ichazo.

El partido, disputado en el estadio de Pereira, terminó con victoria local 1-0 tras un gol de Samy Merheg al minuto 90+1, igualando el global tras el 2-1 conseguido por Envigado en la ida, según la crónica difundida.

Esta anotación llevó a que la serie se definiera en una tanda de penaltis donde los arqueros se convirtieron en figuras clave.

Durante la serie desde los once metros, Andrés Tovar para Envigado detuvo los cobros de Yesús Cabrera, Adrián Estacio y Gustavo Torres.

Carlos Darwin Quintero es uno de los referentes del Deportivo Pereira - crédito Deportivo Pereira

En el lado del Deportivo Pereira, Ichazo consiguió atajar los remates de Johan Hinestroza y Neymar Uribe. Envigado aseguró el pase al imponerse 2-1 en la tanda de penaltis gracias a las ejecuciones acertadas de William Hurtado y Juan Manuel Quejada.

La controversia de la noche surgió en la definición final. El árbitro principal, Edwin Trujillo, mostró tarjeta amarilla a Ichazo después de que, en el tercer penal de Envigado, el arquero incurriera en agresión verbal contra un futbolista rival.

Ante esto, los jugadores del equipo antioqueño reclamaron la expulsión del guardameta de Pereira, dado que ya había sido amonestado durante el tiempo reglamentario.

Además, hubo confusión en la transmisión televisiva por la interpretación de la norma disciplinaria.

El cuadro matecaña cayó ante Envigado desde los tiros puntos penal y quedó eliminado de la Copa Colombia - crédito @DeporPereiraFC / X

La respuesta arbitral estuvo respaldada por el reglamento de la International Football Association Board (IFAB), específicamente el Artículo 10.3 relativo a las tandas de penales.

Según esta disposición, “las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales”, por lo que las tarjetas mostradas en el tiempo regular no cuentan para las sanciones disciplinarias en la definición por penaltis.

El protocolo de Ifab también señala que si un portero es expulsado durante la tanda de penales, podrá ser reemplazado por un jugador autorizado para participar en la definición.

En esta ocasión, no se llegó a esa situación, ya que lo ocurrido con Ichazo correspondió a una única amonestación durante la tanda. Esta situación también fue explicada por los analistas arbitrales en redes sociales:

“¿Por qué Ichazo, que fue amonestado en los 90′ y luego en la tanda de penales no fue expulsado por Ferney Trujillo? Esto dice la regla 10: las amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del CT durante el encuentro NO SE TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN en la tanda de penales" @ElVARCentral

“NO ERA ROJA. El portero Ichazo del Pereira fue amonestado al minuto 29 del juego vs Envigado. El partido se acabó y se fueron a los tiros penaltis para definir el ganador de la clasificación, en ésta fue otra vez amonestado, NO PASA NADA, es una fase diferente y la 1ra no cuenta” @Borda_analista

Así van las semifinales de la Copa Colombia 2025

Envigado a pesar del descenso sigue con vida en la Copa Colombia - crédito Envigado FC

El panorama de la Copa BetPlay 2025 se intensifica a medida que el torneo se acerca a la fase decisiva, quedando a solo un paso de definir los equipos que buscarán el cupo directo a la Copa Sudamericana 2026. Los conjuntos de Independiente Medellín, América de Cali y Envigado ya aseguraron su presencia en las semifinales, mientras que la cuarta casilla se definirá tras el enfrentamiento entre Atlético Nacional y Once Caldas, programado para este miércoles.

En cuanto al avance de las semifinales, tanto Independiente Medellín como América de Cali se convirtieron en los primeros clasificados al derrotar a sus respectivos rivales en las fases anteriores. Envigado logró su acceso en una serie de penales ante Deportivo Pereira, consiguiendo el boleto tras una definición tensa y cerrada. Así, la estructura de la instancia quedó establecida de la siguiente manera: la Semifinal I será protagonizada por Independiente Medellín contra Envigado, mientras que la Semifinal II enfrentará a América de Cali con el ganador de Atlético Nacional u Once Caldas.