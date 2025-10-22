ABC de la Liga de Naciones Femenina: la selección Colombia quiere conquistar Sudamérica para ir al Mundial

La selección Colombia tiene la esperanza de ganar el torneo que reúne a todas las nueve naciones del fútbol femenino, con miras a clasificar a la Copa del Mundo de 2027 - crédito Cristina Vega / REUTERS

El fútbol femenino sudamericano experimentará un cambio estructural con la llegada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, un torneo que redefine el proceso clasificatorio hacia el Mundial de Brasil 2027 y establece un calendario competitivo sin precedentes para las selecciones de la región.

Por primera vez, los equipos nacionales contarán con un certamen oficial, con fechas y formato definidos, que reemplaza el tradicional sistema de eliminatorias por Copa América y se asemeja al modelo de todos contra todos utilizado en la rama masculina.

Calendario de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de Conmebol - crédito FCF

El nuevo torneo, que se disputará entre el 24 de octubre de 2025 y el 9 de junio de 2026, reunirá a nueve selecciones: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Brasil no participará, ya que tiene asegurada su plaza como país anfitrión del próximo Mundial.

A lo largo de nueve fechas FIFA oficiales, se jugarán 36 partidos, en los que cada equipo disputará ocho encuentros —cuatro como local y cuatro como visitante— y descansará en una jornada debido al número impar de participantes.

Es importante recordar que en cada fecha habrá una jornada de descanso para cada equipo.

Los nueve equipos se enfrentarán una vez, con cuatro partidos por país en casa y cuatro fuera. Los dos primeros clasificados se clasificarán directamente para la Copa Mundial Femenina.

El tercer y cuarto puesto participarán en el Torneo Clasificatorio de la FIFA.

A continuación, así se llevará a cabo la primera fecha del torneo:

Fecha 1

24 de octubre de 2025

Bolivia vs. Ecuador

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 4:00 p. m.

Venezuela vs. Chile

Estadio: Metropolitano de Cabudare

Hora: 4:00 p. m.

Colombia vs. Perú

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 6:00 p. m.

Argentina vs. Paraguay

Estadio: Diego Armando Maradona de Buenos Aires

Hora: 6:00 p. m.

28 de octubre de 2025

Fecha 2

Chile vs. Bolivia

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 4:00 p. m.

Uruguay vs. Argentina

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 4:00 p. m.

Paraguay vs. Venezuela

Estadio: La Huerta

Hora: 6:00 p. m.

Ecuador vs. Colombia

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:00 p. m.

Es importante recordar que la selección Colombia tomará su descanso en la fecha 4, programada para el 2 de diciembre de 2025.

Estas son las jugadoras que estarán con la selección Colombia

Convocatoria de la Selección Colombia femenina para los dos partidos de la fecha 1 y 2 de la Liga de Naciones Femenina - crédito FCF

Arqueras

Luisa Agudelo (Deportivo Cali)

Katherine Tapia (Palmeiras)

Natalia Giraldo (América de Cali)

Defensas

Mary José Álvarez (Atlético Nacional)

Daniela Arias (San Diego Wave de Estados Unidos)

Carolina Arias (América de Cali)

Ana María Guzmán (Palmeiras)

Jorelyn Carabalí (Brighton de Inglaterra)

Daniela Caracas (Espanyol)

Yirleidis Quejada (Pachuca)

Kelly Caicedo (Deportivo Cali)

Volantes

Lorena Bedoya (Cruzeiro)

Ilana Izquierdo (Atlético San Luis)

Daniela Montoya (Gremio de Brasil)

Juana Ortegón (Santa Fe)

Marcela Restrepo (Monterrey)

Leicy Santos (Washington Spirit)

Delanteras

Linda Caicedo (Real Madrid)

Wendy Bonilla (Pumas)

Ivonne Chacón (Chicago Stars FC)

Greicy Landazury (Palmeiras)

Valerin Loboa (Portland Thorns)

Manuela Pavi (West Ham)

Linda Caicedo, la gran ausente por lesión

Linda Caicedo es la gran ausente de la convocatoria de la selección Colombia - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

La selección Colombia femenina afronta un momento de incertidumbre en torno a la condición física de Linda Caicedo, quien recientemente sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante un partido de la Champions League con el Real Madrid frente al PSG en París. La atacante, considerada una de las figuras más influyentes del equipo nacional en los últimos años, abandonó el campo a los 62 minutos, lo que generó preocupación tanto en su club como en la Tricolor.

Según información del canal deportivo Espn, no se trataría de una lesión grave. La decisión sobre su convocatoria para ese partido y su posible descanso previo a la Liga de Naciones dependerá del cuerpo técnico, mientras la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) evalúa si la jugadora llegará en condiciones óptimas para los compromisos ante Perú y Ecuador, considerados fundamentales para las aspiraciones del equipo en el certamen.

La FCF anunció la lista de 23 jugadoras convocadas para este torneo, introduciendo varias novedades respecto a la nómina utilizada en el campeonato continental. Entre los cambios más destacados figura el regreso de Natalia Giraldo, quien había quedado fuera de la Copa América Femenina por lesión, lo que obligó a Luisa Agudelo a ocupar su lugar como tercera guardameta. Recuperada, Giraldo vuelve a ser la elegida por el cuerpo técnico para defender el arco nacional.

En contraste, la ausencia de Mayra Ramírez ha generado inquietud entre los aficionados. La delantera del Chelsea, pieza clave durante la Copa América en Ecuador, no fue incluida en la convocatoria debido a una lesión que le impidió estar disponible para el inicio de la Liga de Naciones. Además, Catalina Usme tampoco fue considerada para los partidos ante Perú y Ecuador, esta vez por decisión técnica.