Figura del Mundial Sub-20 con la selección Colombia sería compañero de James Rodríguez en el Club León: firmó contrato

Colombia quedó dentro de los cuatro mejores del Mundial Sub-20 de la FIFA de Chile 2025 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La participación de la selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile 2025 dejó sensaciones positivas por el tercer puesto obtenido al vencer a Francia.

El buen papel que cumplió la “Tricolor” en la cita orbital, se dio, entre otros, al trabajo de César Torres, y al buen rendimiento individual y en equipó de figuras como Jordan García, Jordan Barrera, Néiser Villarreal, Óscar Perea, entre otros.

El portero de la "Tricolor" y con reciente participación en el Mundial Sub-20- crédito @olsendeportes / X

Resultado de esta participación, ahora se conoció a través de la información del periodista Mariano Olsen, que apenas Jordan García termine su temporada con Fortaleza Ceif, viajará a México para hacer su presentación oficial y pretemporada, ya que firmó contrato.

Entre los detalles destacados de la operación está que el Club León asegura la mayoría de la ficha del joven arquero, quien mantendrá su desarrollo competitivo en Colombia antes de viajar para la preparación con su nuevo club. El traspaso se concretó tras seguir el procedimiento habitual de evaluación médica y administrativa.

“JORDAN GARCIA ya firmó contrato con Club León que compró el 80 % de su ficha en junio. El arquero de la Sel. Colombia Sub 20 cumplirá el semestre en @FortalezaCEIF para incorporarse en enero a la pretemporada del club mexicano, previos exámenes médicos y presentación oficial”, recordó.

Trayectoria de Jordan García

El portero se vinculará de forma oficial en 2026 al cuadro de las "Fieras" que en estos momentos dirige Ignacio Ambriz - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El portero, nacido en El Retén, jugó un total de 7 partidos en 630 minutos, y recibió 6 goles en contra, además dejó su portería en 0 en 3 oportunidades.

Con la selección Colombia, jugó 19 partidos en 1.710 minutos, y recibió 14 goles, y dejó la portería sin recibir gol en 7 oportunidades.

Durante el Mundial Sub-20, jugó los 7 partidos con la Tricolor, dejó el arco en 0 en dos ocasiones y recibió 5 goles:

A continuación, así fue el calendario de resultados de los “Cafeteros”:

18 de octubre de 2025 - Tercer puesto: Colombia 1-0 Francia

15 de octubre de 2025 - Semifinales: Argentina 1-0 Colombia

11 de octubre de 2025 - Cuartos de final: España 2-3 Colombia

8 de octubre de 2025 - Octavos de final: Colombia 3-1 Sudáfrica

5 de octubre de 2025 - Fase de grupos: Nigeria 1-1 Colombia

2 de octubre de 2025 - Fase de grupos: Colombia 0-0 Noruega

29 de septiembre de 2025 - Fase de grupos: Colombia 1-0 Arabia Saudita

Otras figuras destacadas de la selección Colombia destacadas en el Mundial Sub-20

El delantero del Cruzeiro de Brasil se destacó como una de las grandes figuras de la "Tricolor" dirigida por César Torres - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El desempeño de la selección Colombia Sub-20 en el Mundial de 2025 no solo se tradujo en un histórico tercer puesto, sino que también permitió que dos de sus futbolistas fueran incluidos entre las figuras más sobresalientes del torneo, según la prensa internacional. El diario deportivo español Marca seleccionó a Néiser Villarreal y Jordan Barrera dentro de su listado de las 20 joyas del certamen, destacando sus aportes individuales en el equipo dirigido por César Torres.

El recorrido de la Tricolor en el campeonato, que culminó con la victoria 1-0 sobre Francia el 18 de octubre de 2025 en el estadio Nacional de Santiago de Chile, estuvo marcado por actuaciones individuales que captaron la atención de medios especializados. Marca subrayó la evolución de Néiser Villarreal, delantero del Cruzeiro, a lo largo del torneo. El medio español señaló:

“‘Ney’, ‘pichichi’ del Sudamericano, fue de menos a más. Marcó dos goles en octavos y tres a España en cuartos. Se perdió las semis por sanción. Potente al espacio”, según publicó Marca en su artículo sobre las figuras del Mundial Sub-20 2025.

Por su parte, el rendimiento de Jordan Barrera, canterano del Junior y actual jugador del Botafogo, fue calificado como fundamental para el funcionamiento del equipo colombiano. Marca lo describió como “el gran motor de Colombia. Se lesionó ante España -antes asistió- y se notó en las semis. También repartió un gol ante Arabia Saudí”, de acuerdo con la publicación del medio español.

