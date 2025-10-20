Hinchas del Once Caldas que viajaron hasta Villavicencio insultaron y pidieron la salida del entrenador: “Ladrón”

Once Caldas complicó sus aspiraciones de clasificación a las semifinales - crédito Club Llaneros

Con un sólido triunfo en el Bello Horizonte Rey Pelé, Llaneros reafirmó su posición dentro de los ocho mejores del campeonato, alcanzando 25 puntos y fortaleciendo sus opciones de avanzar a la siguiente fase.

El encuentro, que se disputó bajo un ambiente de alta expectativa en Villavicencio, mostró a los dirigidos por Jorge Luis García dominando desde el inicio, presionando al Once Caldas y generando claras oportunidades.

Una de ellas llegó al minuto 5, cuando Carlos Barreiro conectó de cabeza un centro de Anderson Mojica y obligó a una intervención destacada del arquero James Aguirre, según la información original.

Durante la primera mitad, el equipo visitante intentó responder principalmente a través de la velocidad de Michael Barrios, quien buscó desarticular la defensa de Llaneros en varias incursiones.

Sin embargo, la etapa terminó marcada por el juego fuerte, lo que limitó la creación de más opciones de cara a portería.

El segundo tiempo comenzó con un Once Caldas más incisivo, situando a Déinner Quiñones cerca de abrir el marcador al minuto 50, lo que generó tensión entre los aficionados.

Once Caldas completó tres derrotas al hilo entre Copa y Liga en el segundo semestre del 2025 - crédito Club Llaneros

Pero fue Llaneros quien capitalizó ese momento. Bryan Urueña marcó el primer gol del partido al minuto 54, tras recibir un pase hacia atrás de Julián Ángulo, lo que desató la euforia de la hinchada.

Apenas dos minutos después, los locales ampliaron la diferencia cuando Luis Miranda orquestó un contragolpe y asistió a Julián Ángulo, quien eludió con calidad al portero para definir tras detenerse frente al arco.

Ante la desventaja, Once Caldas intentó reaccionar. Kevin Tamayo protagonizó una de las aproximaciones más peligrosas para el visitante con un potente disparo al minuto 70.

Hacia el cierre del encuentro, Llaneros debió afrontar los minutos finales con un hombre menos, ya que Michael Rangel fue expulsado por una infracción sobre Mateo Zuleta.

A pesar de volcarse al ataque, Once Caldas evidenció una vez más su falta de eficacia ofensiva cuando no cuenta con Dayro Moreno, quedando de esta manera en desventaja de cara a las fechas siguientes.

Los dirigidos por el Arriero Herrera, que suman ahora 19 unidades, tendrán que ganar sus próximos compromisos y hacer cuentas para mantener la ilusión en el torneo.

Insultos al Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera y el equipo a su salida del estadio de Villavicencio

Tras perder contra Llaneros 2-0 en Villavicencio, los hinchas expresaron su malestar con los jugadores y el cuerpo técnico - crédito Juan Esteban Londoño

Algunos hinchas del equipo caldense se desplazaron hasta el estadio Belo Horizonte - Rey Pelé para acompañar a su equipo.

Luego de la derrota esperaron varias horas alrededor del escenario para una vez salieron los jugadores expresar su malestar por el rendimiento en el segundo semestre del 2025.

El principal señalado por los barristas fue el entrenador del Once Caldas, Hernán Darío “el Arriero” Herrera, al que, aparte de insultos, lo trataron de traicionero y le pidieron devolverse a Atlético Nacional.

Otros jugadores también fueron víctimas de los reclamos de los hinchas, que tuvieron un breve cruce de miradas y de palabras con miembros del plantel.

“Ándate pa’ Nacional, care’ verga”, “Respeta la hinchada, malparido! ¡Hijueputa, respete!“ y ”¡Hijo de perra! ¡Ladrón! ¡Ladrón!“, fueron algunos de los gritos en contra de los miembros del Once Caldas.

Sin embargo, la custodia de la logística y las barreras de seguridad impidieron que aficionados y futbolistas quedaran de frente, por lo que una vez los jugadores subieron al bus, estos iniciaron su regreso a Manizales.

El malestar de los hinchas caldenses es ambientado además por la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle, de local, luego de imponerse 2-0 en el partido de ida en Ecuador.

Así va Once Caldas en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

La última victoria de Once Caldas se remonta a la jornada 14 de la Liga BetPlay ante La Equidad por la mínima diferencia en Bogotá - crédito Once Caldas

Junior FC: 31 puntos / +11 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Independiente Medellín: 30 puntos / +12 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 28 puntos / +5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportes Tolima: 23 puntos / +4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Águilas Doradas: 21 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. América de Cali: 20 puntos / +1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Alianza FC: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Cali: 20 puntos / -3 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Once Caldas: 19 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados.