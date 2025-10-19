Dayro Moreno armó escándalo en Once Calas: habría vuelto a las “malas mañas” y es acusado de indisciplina

Dayro Moreno se perderá el partido de Once Caldas ante Llaneros por un escándalo de posibles actos de indisciplina en los últimos días - crédito Conmebol

La ausencia de Dayro Moreno en la convocatoria de Once Caldas para el partido ante Llaneros ha generado un escándalo en el fútbol colombiano, al quedar el goleador fuera de la lista de convocados para el duelo de la fecha 16 de la Liga BetPlay en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé.

Todo se debe a que Dayro fue acusado por actos de indisciplina, que nuevamente sacuden su carrera deportiva y que se da en medio de la crisis de resultados en el Torneo Finalización, en el que vienen de ser goleados 5-1 ante el Independiente Medellín en Manizales.

Polémica con Dayro Moreno

Según informó La Patria, la decisión sorprendió tanto a la afición como al entorno del club, ya que el delantero figuraba como titular en los planes del técnico Hernán Darío Herrera durante la semana previa al encuentro. La exclusión del máximo referente ofensivo del equipo ha generado incertidumbre sobre el ambiente interno y ha elevado la expectativa por un pronunciamiento oficial que aclare la situación.

La lista de convocados para el compromiso en Villavicencio, no incluyó a Dayro Moreno, pese a que el entrenador había trabajado con él como inicialista. En su lugar, Jefry Zapata aparece como posible reemplazo en el once titular.

Sin Dayro Moreno, Once Caldas viajó a Villavicencio para enfrentar a Llaneros, en la fecha 16 de la Liga BetPlay - crédito Once Caldas

El resto de los citados para el partido incluye a James Aguirre, Joan Felipe Parra, Juan David Cuesta, Jerson Malagón, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo, Tomás García, Mateo García, Robert Mejía, Iván Rojas, Kevin Villada, Déinner Quiñones, Mateo Zuleta, Luis Palacios, Felipe Gómez, Andrés Ibargüen y Michael Barrios.

La exclusión de Moreno se produce tras una serie de episodios que, según La Patria, han puesto en entredicho la disciplina del delantero. El medio señala que, después de la eliminación de Once Caldas frente a Independiente del Valle el 24 de septiembre, en los penales, el jugador cometió varios comportamientos contrarios a las normas internas del club, lo que le costó la pérdida de la titularidad.

Dayro Moreno ha jugado cuatro partidos tras la eliminación de Once Caldas en Copa Sudamericana, sin marcar gol - crédito Once Caldas

El rendimiento reciente de Dayro Moreno ha estado lejos de sus mejores registros. Tras la despedida en la Copa Sudamericana, el delantero disputó cuatro partidos, dos como titular y dos como suplente, sin lograr anotar goles. Sus minutos en cancha se distribuyeron entre 57 frente a Deportivo Pasto, 45 ante La Equidad, 90 contra Atlético Nacional y 17 frente a Independiente Medellín, reflejando una participación irregular y una merma en su protagonismo ofensivo.

El “Arriero” tambalea en Once Caldas

Mientras la atención se centra en la situación de Moreno, el futuro de Hernán Darío Herrera como técnico del Once Caldas también se encuentra bajo escrutinio. Antena 2 informa que la continuidad del entrenador depende de la obtención de un título en el semestre, una condición que la dirigencia considera indispensable para renovar su contrato.

Herrera, que asumió el cargo en octubre de 2023, ha dirigido 114 partidos con un balance de 51 victorias, 25 empates y 38 derrotas, lo que representa un rendimiento cercano al 53%. No obstante, la directiva estima que el equipo no ha alcanzado el nivel competitivo necesario para consolidarse entre los protagonistas del fútbol nacional.

Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas, tomó el mando desde octubre de 2023 - crédito Once Caldas

La posibilidad de un relevo en la dirección técnica ya se discute en el entorno del club. El medio radial señaló que el nombre de Juan Carlos Osorio, exentrenador de Once Caldas y actualmente sin equipo tras su paso por los Xolos de Tijuana, figura entre los candidatos para asumir el banquillo en caso de una salida de Herrera. La experiencia y el conocimiento del club que posee Osorio lo convierten en una opción valorada por la dirigencia para encarar una eventual nueva etapa.