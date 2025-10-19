Deportes

David Alonso consiguió su tercer podio en la temporada de Moto2: así fue la carrera del colombiano en el GP de Australia

El piloto terminó en el segundo lugar y buscará cerrar de la mejor manera su primera temporada en la antesala del MotoGP en las tres carreras restantes con sede en Malasia, Portugal y España

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

Un intenso duelo entre David Alonso y Diogo Moreira marcó el desarrollo de la última carrera de Moto2 celebrada en Australia, donde el piloto colombo español terminó en la segunda posición del podio tras superar una serie de desafíos en pista.

El primer lugar fue para Senna Agius, que capitalizó su condición de local y se llevó la victoria ante su público. Desde el arranque, Alonso —integrante del Aspar Team— emprendió una remontada firme, tras avanzar dos lugares tras la largada para situarse provisionalmente en el cuarto puesto.

Fue en las primeras vueltas cuando Alonso desplegó su determinación al disputar posiciones clave. Durante la segunda vuelta, superó a Diogo Moreira, asegurando un puesto temporal en el podio y consolidando su avance mediante maniobras precisas y sin titubeos.

David Alonso celebrando con su
David Alonso celebrando con su equipo el segundo puesto en el GP de Australia - crédito MotoGP

En la octava vuelta, el piloto colombiano alcanzó la segunda posición, lo que dio paso a un enfrentamiento directo con Moreira. La batalla se mantuvo pareja hasta que, al cerrar la curva 11, Alonso perdió momentáneamente terreno y cayó al cuarto lugar.

La intensidad siguió en aumento cuando Jake Dixon intentó forzar un adelantamiento, generando un contacto leve con Alonso, aunque ambos evitaron consecuencias mayores y continuaron con normalidad.

Restando cinco vueltas para la conclusión, Alonso recuperó terreno con dos adelantamientos decisivos sobre Manuel González y el propio Moreira, situándose de nuevo en la segunda posición. A esa altura, la diferencia con el líder Agius superaba los seis segundos, por lo que la atención se centró en el podio restante.

Con este resultado, Alonso suma 117 puntos en el campeonato de Moto2 y escala hasta la décima casilla en la clasificación general. El liderazgo permanece en manos de Manuel González con 247 puntos, seguido de cerca por Moreira, que ostenta 245 unidades.

Hasta la bandera a cuadros, la pugna entre Alonso y Moreira no cedió. Esta vez el brasileño no halló la forma de superar al colombiano, consolidando así el segundo puesto de Alonso. El próximo desafío de la temporada será el Gran Premio de Malasia, donde el piloto colombiano intentará mantener el alto rendimiento y terminar lo más alto posible en la clasificación.

Así va la clasificación general del campeonato de Moto2

David Alonso escaló hasta la
David Alonso escaló hasta la décima casilla del campeonato de Moto2 - crédito MotoGP
  1. M. González: 247 puntos.
  2. D. Moreira: 245 puntos.
  3. A. Canet: 212 puntos.
  4. B. Baltus: 205 puntos.
  5. J. Dixon: 190 puntos.
  6. D. Holgado: 166 puntos.
  7. C. Vietti: 141 puntos.
  8. S. Agius: 133 puntos.
  9. A. Arenas: 127 puntos.
  10. D. Alonso: 117 puntos.
  11. D. Oncu: 100 puntos.
  12. I. Guevera: 99 puntos.
  13. J. Roberts: 97 puntos.
  14. M. Ramírez: 96 puntos.
  15. F. Salac: 82 puntos.
  16. A. López: 76 puntos.
  17. I. Ortola: 67 puntos.
  18. T. Arbolino: 63 puntos.
  19. C. Veijer: 57 puntos.
  20. A. Huertas: 27 puntos.

Así fue la única victoria de David Alonso el Moto2 en la temporada 2025

David Alonso durante el Gran
David Alonso durante el Gran Premio de Australia en el campeonato de Moto2 - crédito Moto GP

La primera victoria de David Alonso en la categoría Moto2 quedó definida tras una espectacular remontada en el Gran Premio de Hungría, celebrado en el circuito de Balaton Park. El piloto colombiano se distinguió por un adelantamiento decisivo en la frenada de la curva uno que le permitió superar a Diogo Moreira y situarse a la estela del líder del mundial, Manuel González.

Partiendo desde la octava plaza, Alonso aprovechó de forma táctica los errores de sus rivales y mantuvo una concentración férrea a lo largo de las 22 vueltas de la prueba. Hacia la última vuelta, el campeón mundial de Moto3 en 2024 ejecutó un ataque final para sellar la victoria.

El podio tuvo a Moreira, quien había partido en la pole, en la segunda posición, mientras que González, que defendió su estatus como líder del campeonato, finalizó tercero. Este resultado permitió a González incrementar su ventaja en la general:

