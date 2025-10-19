Colombia vs. España - EN VIVO: fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA
La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur
19 Oct, 2025 08:53 a.m. EST
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia en la primera fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025, en donde enfrentará a su similar de España.
Convocatoria de la selección Colombia Femenina Sub-17 para el Mundial
Estas son las 21 jugadoras convocadas a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA - crédito FCF
- Ana Clavijo – Millonarios Fc
- Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA)
- Camila Cortés – Independiente Santa Fe
- Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA)
- Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA)
- Isabella Amado – Millonarios Fc
- Isabella Santa – Deportivo Cali
- Isabella Tejada – Independiente Medellín
- Izabela Cortés – Independiente Santa Fe
- Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo
- Laura Cano – Acuarium
- London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA)
- María Baldovino – Junior FC
- María Ceballos – Acuarium
- Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo
- Melany Díaz – Independiente Santa Fe
- Shaira Collazos – Millonarios FC
- Sofía García – Real Santander
- Sofía Ortíz – América de Cali
- Sofía Prieto – Deportivo Cali
- Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA)
Ficha del partido
- Selección de España vs. Selección Colombia - Fecha 1 de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025
- Lugar: estadio Academia de Fútbol Mohammed VI - Salé, Marruecos.
- Fecha y hora: domingo 19 de octubre - 2:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
- Posible alineación selección Colombia: Isabella Tejada; Isabella Amado, Laura Cano, Sofía García, Shaira Collazos; Isabella Santa, Ana Clavijo, Ella Martínez, Angélica Castillo; Daniela Todd, María Baldovino.
- D.T. selección Colombia: Carlos Paniagua.