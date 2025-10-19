Colombia vs. España - EN VIVO: fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia en la primera fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025, en donde enfrentará a su similar de España.

Últimas noticias

América celebró en el clásico en Palmaseca: superó al Deportivo Cali por 0-2 por la Liga BetPlay Con goles de Michael Barrios y Josen Escobar, los rojos lograron un triunfo clave para seguir en la pelea por los cuadrangulares, mientras que los verdes comprometieron la clasificación

Dayro Moreno armó escándalo en Once Calas: habría vuelto a las “malas mañas” y es acusado de indisciplina El delantero, que fue la figura en la Copa Sudamericana, no fue convocado para el partido ante Llaneros y la razón sería una serie de señalamientos por su comportamiento

César Torres sacó pecho por el tercer puesto de Colombia sub-20 en el Mundial Sub-20 de Chile: “Somos una gran selección” El entrenador destacó varias cosas de la plantilla que subió al podio sobre Francia, pese al trago amargo de las semifinales y que se perdió otra oportunidad de salir campeón

Néstor Lorenzo se pronunció por el tercer puesto de Colombia en el Mundial Sub-20 El técnico del combinado mayor envió un mensaje en sus redes sociales al conjunto de César Torres, que hizo un excelente trabajo con la plantilla juvenil