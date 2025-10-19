Deportes

Colombia vs. España - EN VIVO: fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Juan Camilo Rodríguez Parrado
Camilo Zabaleta

Juan Camilo Rodríguez Parrado y Camilo Zabaleta

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia en la primera fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025, en donde enfrentará a su similar de España.

12:53 hsHoy

Convocatoria de la selección Colombia Femenina Sub-17 para el Mundial

Estas son las 21 jugadoras
Estas son las 21 jugadoras convocadas a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA - crédito FCF
  • Ana Clavijo – Millonarios Fc
  • Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA)  
  • Camila Cortés – Independiente Santa Fe 
  • Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA)
  • Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA)
  • Isabella Amado – Millonarios Fc
  • Isabella Santa – Deportivo Cali
  • Isabella Tejada – Independiente Medellín
  • Izabela Cortés – Independiente Santa Fe
  • Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo
  • Laura Cano – Acuarium
  • London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA)
  • María Baldovino – Junior FC 
  • María Ceballos – Acuarium
  • Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo 
  • Melany Díaz – Independiente Santa Fe
  • Shaira Collazos – Millonarios FC
  • Sofía García – Real Santander
  • Sofía Ortíz – América de Cali
  • Sofía Prieto – Deportivo Cali
  • Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA)
11:29 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección de España vs. Selección Colombia - Fecha 1 de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025
  • Lugar: estadio Academia de Fútbol Mohammed VI - Salé, Marruecos.
  • Fecha y hora: domingo 19 de octubre - 2:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Isabella Tejada; Isabella Amado, Laura Cano, Sofía García, Shaira Collazos; Isabella Santa, Ana Clavijo, Ella Martínez, Angélica Castillo; Daniela Todd, María Baldovino.
  • D.T. selección Colombia: Carlos Paniagua.

