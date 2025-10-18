Deportes

Presidente del Benfica salió en defensa de Richard Ríos: “Sabemos muy bien por qué lo fichamos”

Rui Costa, leyenda de las Águilas como futbolista, aseguró que tienen plena confianza en las capacidades del colombiano, en medio del creciente rechazo de los hinchas a su rendimiento sobre el campo de juego

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

El papel de Richard Ríos
El papel de Richard Ríos en Benfica viene quedando en entredicho por los hinchas, producto de la presión de ser el fichaje más caro en la historia del club - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Lo que parecía ser la oportunidad de Richard Ríos para potenciar su perfil como futbolista profesional luego de conocerse su llegada al Benfica de Portugal procedente del Palmeiras, parece estar transformándose en una auténtica pesadilla.

El volante, pese a sumar algunos partidos positivos con las Águilas durante la pretemporada y en lo corrido de la Primeira Liga, no ha replicado ese resultado en la Champions League, algo que los hinchas del dos veces campeón de Europa no han dejado pasar.

A lo anterior se suma el flojo desempeño mostrado con la selección Colombia luego de la Copa América en la que los dirigidos por Néstor Lorenzo terminaron subcampeones, siendo señalado por su mal posicionamiento, su ineficacia en los pases, y su displicencia para retroceder cuando la Tricolor necesita defender.

El más reciente partido de Ríos con la Tricolor, ante Canadá, dejó todo lo anterior de manifiesto en las redes sociales y en los programas deportivos, lo que dificulta la situación del antioqueño ahora que regresó a Lisboa para ponerse a las órdenes de José Mourinho, que ya prepara el siguiente partido de Benfica por Champions League, ante Newcastle.

En ese contexto, el presidente y leyenda del Benfica, Rui Costa, pidió paciencia con el colombiano, que no fue convocado por Mourinho para el partido válido por la Taça de Portugal ante el Chaves, al que vencieron por 2-0.

“Acaba de llegar de Sudamérica, sabemos que estos jugadores necesitan un tiempo de adaptación cuando llegan, está jugando al precio que costó, esto afecta al jugador”, empezó diciendo el directivo, explicando las causas de su ausencia en dicho compromiso.

Rui Costa manifestó que la función de Ríos no es de caracter ofensiva, y apuntó que se le están atribuyendo funciones diferentes a las que se esperan del ex-Palmeiras. También apuntó a las circunstancias de su traspaso, pues Palmeiras no quería dejar ir a Ríos, lo que explica el traspaso valorado en 30 millones de euros, el más caro en la historia del Benfica. Todo esto estaría afectando la concentración de Ríos, en palabras del presidente.

No pueden pensar que por su alto costo tiene que hacer 30 regates por partido y marcar 40 goles por temporada. Eso no es lo que se requiere. Es un centrocampista, no un jugador creativo. Sabemos muy bien por qué lo fichamos, sobre todo porque cuando fichamos a Ríos, fue una sorpresa poder adquirir a un jugador de su talla”, afirmó.

De este modo, Costa se suma a lo que ya dijo previamente Mourinho, ante la respuesta hostil de la hincha del Benfica contra Ríos, apuntando su responsabilidad en el flojo inicio de las Águilas en la Champions League. pese a ello, el entrenador se comprometió a proteger y ayudar a Ríos para que muestre su mejor fútbol.

“Veo razones para ayudarlo mucho. Veo razones para intentar sacar lo mejor de él. Veo razones para intentar no pedirle cosas que le cuestan. En otras palabras, veo razones para analizarlo a fondo, estar muy cerca de él, protegerlo al máximo y, al mismo tiempo, intentar que muestre sus fortalezas y oculte sus debilidades”, afirmó el DT.

El concepto de Richard Ríos del partido ante Canadá

En declaraciones a pie de campo luego de que concluyera el partido amistoso de Colombia ante los anfitriones del próximo Mundial, Ríos admitió que se debía mejorar, pero consideró que fue un desempeño colectivo adecuado debido a las caras nuevas que jugaron el compromiso.

La verdad son sensaciones buenas, el primer partido fuimos muy superiores y en el segundo estuvimos con jugadores que nunca jugamos juntos. Creo que no lo hicimos tan mal. Claro que hay muchas cosas por mejorar y siempre tendremos margen para mejorar. Ahora debemos trabajar en nuestros clubes, tenemos otra fecha el mes que viene y esperemos, nos volvamos a juntar y tener más oportunidades”, dijo.

