Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Corinthians y el Deportivo Cali por la gran final de la Copa Libertadores Femenina.
Deportivo Cali tiene una cita con la historia en los próximos días, cuando dispute nada menos que la final de la Copa Libertadores Femenina, que por primera vez accede a esa final y con el objetivo de ser el segundo equipo colombiano en coronarse campeón, pues el primero fue Atlético Huila en 2018.
El partido se disputará el 18 de octubre de 2025 a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Florencio Sola (casa del Club Atlético Banfield de Argentina) y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports, Pluto TV y el canal de YouTube de Telefé.
El cuadro dirigido por Arthur Elias viene de empatar el 15 de octubre de 2025 ante Ferroviaria de Brasil en el estadio Florencio Sola.
Con gol de Mariza al minuto 41 para Corinthians y de Andressa Pereira al 81 para Ferroviaria, la definición del equipo finalista se definió desde los tiros del punto penal.
En el Deportivo Cali, que viene invicta a esta gran final, en su última salida, empató sin goles ante Colo-Colo de Chile, el 15 de octubre de 2025 en el estadio Florencio Sola de Banfield (Buenos Aires).
Allí, en los cobros de los tiros penales, Paola García, Kelly Ibarguen, Melanin Aponzá, Ana Figastiva y Stefanía Perlaza anotaron los goles para darle el paso a la gran final a las “Azucareras”