Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” continuarán la defensa del título del fútbol alemán ante su máximo rival en el estadio Allianz Arena

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Luis Díaz espera ser protagonista
Luis Díaz espera ser protagonista en el primer clásico de Alemania con los "Gigantes de Baviera" Thilo Schmuelgen - Angelika Warmuth/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund por la fecha 7 de la Bundesliga 2025-2026.

12:11 hsHoy

Luis Díaz brilla en Bayern y Liverpool sufre su ausencia: un referente lamentó la salida del colombiano

El club inglés atraviesa una etapa de transición y busca soluciones ofensivas tras la partida del atacante guajiro, que habría dejado un vacío enorme que le está costando en la temporada

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Luis Díaz ha tenido un
Luis Díaz ha tenido un excelente inicio de temporada con el Bayern Múnich, recordando sus mejores momentos con Liverpool - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La salida de Luis Díaz del Liverpool en 2025 ha marcado un antes y un después en el vestuario de Anfield. El capitán Virgil Van Dijk reconoció que la marcha del extremo colombiano supuso una pérdida de calidad fundamental para el equipo, algo que se ha reflejado en el rendimiento durante el inicio de la temporada.

12:00 hsHoy

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver a Luis Díaz por el clásico de Alemania por la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” vuelven a jugar en la Bundesliga cuando jueguen el “Der Klassiker” (que traduce al alemán El Clásico) ante el Borussia Dortmund

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Luis Díaz disputará por primera
Luis Díaz disputará por primera vez el clásico de Alemania - crédito - Angelika Warmuth - Kai Pfaffenbach / REUTERS

Después de la fecha FIFA, en la que Colombia jugó contra México y Canadá, con Luis Díaz en la titular, el retorno de actividades en las principales ligas de Europa vuelven a la acción.

11:34 hsHoy

La Bundesliga sigue en marcha

La fecha 7 del fútbol
La fecha 7 del fútbol alemán se abrió con una victoria de los de la capital en condición de local - crédito Soeren Stache/dpa vía AP

Unión Berlín 3-1 Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Stadion An der Alten Försterei
  • Goles: Doblete de Danilho Doekhi al minuto 3 y 26 de partido, Rani Khedira al minuto 81 para Unión Berlín, Haris Tabakovic al minuto 33 para Borussia Mönchengladbach
  • Árbitro: Tobias Reischel
11:30 hsHoy

Se juega otra edición del clásico de Alemania: el primero de “Lucho”

"Lucho" espera conseguir su
"Lucho" espera conseguir su sexto gol en el clásico de Alemania-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El partido se jugará el 18 de octubre de 2025 por la fecha 7 de la Bundesliga en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de la pantalla de Espn y de la aplicación de Disney Plus (Estándar y Premium).

El árbitro del partido será Bastian Dankert.

En su último partido, Bayern Múnich aplastó por 3-0 al Eintracht Frankfurt, el 4 de octubre de 2025 en el estadio Deutsche Bank Park, con doblete de “Lucho” al minuto de juego y al 83 de partido.

Por los lados del Borussia Dortmund, también jugaron el 4 de octubre de 2025 ante el RB Leipzig en el Signal Iduna Park.

Allí, los dirigidos por el croata Niko Kovač empataron en un emocionante 1-1 ante los “Toros” (apodo del Leipzig por el convenio con la marca de bebidas energizantes de Red Bull).

Con gol de Christoph Baumgartner al minuto 7 para el visitante y de Yan Couto al 23 de partido para el Dortmund, los amarillos y negros cedieron puntos en la lucha por el campeonato

