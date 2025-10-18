Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund por la fecha 7 de la Bundesliga 2025-2026.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La salida de Luis Díaz del Liverpool en 2025 ha marcado un antes y un después en el vestuario de Anfield. El capitán Virgil Van Dijk reconoció que la marcha del extremo colombiano supuso una pérdida de calidad fundamental para el equipo, algo que se ha reflejado en el rendimiento durante el inicio de la temporada.
Después de la fecha FIFA, en la que Colombia jugó contra México y Canadá, con Luis Díaz en la titular, el retorno de actividades en las principales ligas de Europa vuelven a la acción.
Unión Berlín 3-1 Borussia Mönchengladbach
El partido se jugará el 18 de octubre de 2025 por la fecha 7 de la Bundesliga en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de la pantalla de Espn y de la aplicación de Disney Plus (Estándar y Premium).
El árbitro del partido será Bastian Dankert.
En su último partido, Bayern Múnich aplastó por 3-0 al Eintracht Frankfurt, el 4 de octubre de 2025 en el estadio Deutsche Bank Park, con doblete de “Lucho” al minuto de juego y al 83 de partido.
Por los lados del Borussia Dortmund, también jugaron el 4 de octubre de 2025 ante el RB Leipzig en el Signal Iduna Park.
Allí, los dirigidos por el croata Niko Kovač empataron en un emocionante 1-1 ante los “Toros” (apodo del Leipzig por el convenio con la marca de bebidas energizantes de Red Bull).
Con gol de Christoph Baumgartner al minuto 7 para el visitante y de Yan Couto al 23 de partido para el Dortmund, los amarillos y negros cedieron puntos en la lucha por el campeonato