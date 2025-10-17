Deportes

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

Los “Cafeteros” quieren igualar su mejor participación en los mundiales juveniles, así como ocurrió en el torneo de 2003, en la cita orbital en los Emiratos Árabes Unidos

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Los "Cafeteros" quieren cerrar su participación de Chile 2025 consolidando su entrada al podio - crédito Rodrigo Garrido / REUTERS - Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El campeonato juvenil mundial en la categoría Sub-20 de Chile 2025 llega a su fin, y la selección Colombia bajo el mando de César Torres quiere terminar en el podio del certamen.

Por esta razón, la “Tricolor” ya se prepara para lo que será el séptimo partido en la cita orbital, y donde tendrá la posibilidad de igualar su mejor puesto en los Mundiales Sub-20, tal como ocurrió en Emiratos Árabes 2003.

Para ello, tendrá que enfrentar a una de las mejores selecciones del certamen, y que también con el orgullo herido.

Los Cafeteros quieren terminar en el top-3 ante los galos

Los "Cafeteros" quieren cerrar su participación de Chile 2025 consolidando su entrada al podio - crédito Rodrigo Garrido y Pablo Sanhueza / REUTERS

El partido se jugará el 18 de octubre de 2025 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Nacional de Santiago, Chile y se podrá ver a través de las pantallas de Dsports, Gol Caracol y de Fútbol RCN.

El árbitro central del encuentro será el egipcio Omar Artan.

Ficha del partido

  • Fecha: 18 de octubre de 2025
  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Dsports, Gol Caracol y de Fútbol RCN.

Como vienen ambos equipos al encuentro y así fue su camino en el Mundial

Francia

Tadjidine Mmadi y Naim Byar en el último Francia vs. Marruecos - crédito Rodrigo Garrido / REUTERS

La selección francesa, dirigida por el exjugador francés Bernard Diomède, se consolidó como una de las mejores en el campeonato, ya que a través de figuras como Lucas Michal y de Ilane Touré (atacante y volante del AS Mónaco de Francia respectivamente), mostraron un juego físico combinado con técnica para sorprender a lo largo del campeonato.

En su último partido, empató en el tiempo reglamentario ante Marruecos, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el 15 de octubre de 2025, en donde el gol marroquí llegó después de un autogol del portero Lisandru Olmeta de tiro penal al minuto 32, luego de que Yassir Zabiri fallara su cobro.

Para el segundo tiempo, un gol de Lucas Michal al 59 de partido empató el partido para Francia, y llevó la definición del finalista al tiempo extra, en donde no se hicieron daño y luego a los tiros del punto penal.

Allí, Marruecos fue más efectivo y aprovechó los cobros para ganar por 5-4 y clasificar a la final, y dejar a los dirigidos por Diomedé resignados a pelear por el tercer puesto.

A continuación, así fue el camino de los “Galos” para llegar a este partido:

  • 15 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Marruecos 1-1 Francia (ganaron los africanos desde los tiros del punto penal)
  • 12 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Noruega 1-2 Francia
  • 8 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Japón 0-0 Francia (los europeos vencieron en el tiempo extra a los nopones)
  • 5 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Nueva Caledonia 0-6 Francia
  • 2 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Estados Unidos 3-0 Francia
  • 29 de septiembre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Francia 2-1 Sudáfrica

Colombia

Colombia viene de caer ante Argentina, y quedó con el deseo de luchar por el título - crédito Pablo Sanhueza / REUTERS

Por los lados de Colombia, viene de perder 1-0 ante Argentina con anotación de Matteo Silvetti al 72 de partido, y acabó el sueño de llegar a conquistar el título mundial.

Es por ello que la “Tricolor” buscará por segunda vez en la historia entrar en el podio, situación que no ocurre desde el campeonato que se llevó a cabo en Emiratos Árabes Unidos en 2003.

El 19 de diciembre de 2003 durante el choque por el tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos, ocasión en la que Colombia se impuso 2-1 a Argentina con goles de Erwin ‘el Alpinito’ Carrillo y Jaime Castrillón. Ese triunfo supuso el mejor resultado histórico para la selección juvenil dirigida por Reinaldo Rueda en ese momento.

Así fue el camino de Colombia durante esta cita orbital:

  • 15 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Argentina 1-0 Colombia
  • 11 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: España 2-3 Colombia
  • 8 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Colombia 3-1 Sudáfrica
  • 5 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Nigeria 1-1 Colombia
  • 2 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Colombia 0-0 Noruega
  • 29 de septiembre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA: Colombia 1-0 Arabia Saudita

