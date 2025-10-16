Deportes

José Pekerman, extécnico de la selección Colombia, celebró que Argentina eliminara a la “Tricolor” del Mundial Sub-20: “Es muy merecido”

El exseleccionador de Colombia expresó su alegría por el logro de la albiceleste, resaltó el trabajo de los formadores y la importancia de romper una sequía de dieciocho años sin finales en el Mundial Sub-20

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
José Néstor Perkeman, con paso
José Néstor Perkeman, con paso importante en la selección Colombia desde 2012 hasta 2018, se mostró feliz por el paso a la final de Argentina en el Mundial Sub-20 de Chile - crédito Manaure Quintero / REUTERS

El sueño de conseguir el primer campeonato mundial juvenil en la historia para Colombia se acabó: el 15 de octubre de 2025, la “Tricolor”, dirigida por César Torres, cayó 1-0 ante Argentina en el estadio Nacional de Santiago.

Después de la eliminación de Colombia a manos de la “Albiceleste”, José Néstor Pekerman, uno de los principales protagonistas de la mejor campaña en los mundiales para nuestro país, y que dejó su huella en el la selección Argentina, se pronunció por la clasificación a la final de su país frente a la selección de la que tiene buenos recuerdos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pekerman elogió el trabajo desde
Pekerman elogió el trabajo desde la Asociación Argentina de Fútbol en el proceso de formación de jugadores - crédito Manaure Quintero / REUTERS

En charla con el canal TyC Sports, el 15 de octubre de 2025 habló sobre la hazaña de Diego Placente, técnico argentino (y el cual dirigió en el campeonato mundial de Malasia en 1997), apuntando que el trabajo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ha sido más que destacado.

“Estoy muy feliz, volvemos a una final mundial que llevábamos 18 años sin lograrla. Es muy merecido, los chicos están realizando un gran trabajo y los felicito a todos, pero también a Hugo Tocalli, Pancho Ferraro, Hugo Salorio, toda la gente que recompuso el camino. Se está logrando en todo sentido y los clubes argentinos hacen un trabajo increíble en las inferiores, construyendo predios, mejorando los campos de juego y optimizando las búsquedas de jugadores. Todo eso nos puso en un lugar de avanzada en el mundo y demuestra que tenemos presente”, dijo el extécnico de la selección Colombia.

La trayectoria de José Pekerman: entre los procesos juveniles de Argentina, hasta su llegada a la selección Colombia

Pekerman en la conferencia de
Pekerman en la conferencia de prensa previa a un partido de la Copa América Centenario de 2016 - crédito EFE

La trayectoria de Pekerman al frente de los seleccionados juveniles está marcada por hitos históricos. El 28 de abril de 1995, la Selección Argentina Sub 20 dirigida por él y con Hugo Tocalli como ayudante de campo, conquistó el Mundial juvenil de Qatar tras vencer 2-0 a Brasil en la final disputada en Doha ante 65.000 espectadores.

Aquella consagración, con goles de Leonardo Biagini y Francisco “Panchito” Guerrero, representó el primer título de la era Pekerman y el segundo en la historia de la categoría para Argentina, que había obtenido su primer campeonato en Japón 1979 con Diego Armando Maradona como figura y Ramón Díaz como goleador.

El plantel campeón de 1995 incluyó a futbolistas como Joaquín Irigoytía, Gastón Pezzuti, Federico Domínguez, Juan Pablo Sorín, Sebastián Pena, Gustavo Lombardi, Diego Crosa, Cristian Díaz, Mariano Juan, Guillermo Larrosa, Walter Coyette, Ariel Ibagaza, Germán Arangio, Julio Bayón, Andrés Garrone, Leonardo Biagini, Francisco Guerrero y Raúl Cristian Chaparro.

El 5 de julio de 1997, la Selección Argentina sumó un nuevo título mundial juvenil al imponerse 2-1 ante Uruguay, logrando así su tercera Copa del Mundo Sub 20. En ese plantel sobresalieron nombres como Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Diego Placente, Bernardo Romeo y Lionel Scaloni.

Muchos de ellos ya destacaban en clubes como Boca Juniors, River Plate y Newell’s Old Boys, y algunos iniciarían luego carreras internacionales.Uno de los logros más recordados de Pekerman fue el Mundial Sub 20 de 2001, disputado en Argentina.

El equipo se consagró campeón el 8 de julio tras ganar los siete partidos del torneo, con un saldo de 27 goles a favor y solo cuatro en contra. Entre los integrantes de ese plantel figuraban Javier Saviola, Andrés D’Alessandro, Maxi Rodríguez, Leandro Romagnoli, Willy Caballero, Germán Lux y Alejandro Domínguez.

Después, el técnico oriundo de Villa Domínguez, tuvo la posibilidad de estar en el fútbol mexicano, antes de dirigir a la “Tricolor” en 2012.

Desde el 2007 hasta el 2009 dirigió en 51 partidos en la Liga MX al Toluca y al Tigres UANL, antes de llegar a la selección Colombia en 2012.

Paso por la selección Colombia

José Pekerman durante la Copa
José Pekerman durante la Copa del Mundo de Rusia 2018 junto a James Rodríguez - crédito Filippo Monteforte / AFP PHOTO

Con la “Tricolor” estuvo presente desde 2012 hasta 2018, y le permitió la clasificación al Mundial de Brasil de 2014, después de 16 años de ausencia en las copas del mundo, después del histórico empate ante Chile por 3-3 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el 11 de octubre de 2013.

Con la llegada de 2014, Pekerman logró alcanzar los cuartos de final con los “Cafeteros”, luego de ser eliminados ante Brasil, el 4 de julio de aquel añom y continuó su proceso hasta Rusia 2018 durante las eliminatorias de dicha cita orbital.

En total, fueron 78 partidos los que dirigió Pekerman a la “Tricolor” entre amistosos, Copas América y Mundiales, en donde dejó un balance de 43 victorias, 17 empates y 18 derrotas.

Temas Relacionados

José PekermanSelección Colombia Sub-20Mundial Sub-20Selección Argentina Sub-20Chile 2025Colombia-Deportes

Más Noticias

Las cuentas de Millonarios para clasificar a las finales del fútbol colombiano tras perder contra Deportivo Pereira

El equipo capitalino no tiene margen de error, por lo que no se puede dar el lujo de perder ninguno de los cinco partidos que restan para terminar la fase todos contra todos de la Liga Betplay II-2025

Las cuentas de Millonarios para

Esta es la estrella de la selección Colombia Sub-20 que Carlos Antonio Vélez pidió para el Mundial 2026: “Quiero ver si lo llevan”

El debate sobre la integración de nuevos talentos se intensifica tras el protagonismo de Néiser Villarreal en la Sub-20, mientras crecen las críticas a la continuidad de jugadores como el Cucho en el equipo mayor

Esta es la estrella de

Alfredo Morelos se pronunció luego de conocer la sanción que lo deja varios partidos afuera de las canchas por simular un penalti

El delantero de Atlético Nacional aceptó simular una falta en el partido de la fecha 14 contra Boyacá Chicó, por lo que le abrieron un expediente disciplinario que terminó en la polémica sanción

Alfredo Morelos se pronunció luego

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 15: Deportivo Cali, Millonarios y América por fuera de los ocho

Restan cinco jornadas para culminar la fase ‘todos contra todos’ del campeonato colombiano y el líder, Atlético Bucaramanga, con treinta puntos, necesita de al menos dos puntos más para asegurar su presencia en las finales

Así quedó la tabla de

Víctor Hugo Aristizábal defendió a su hijo de las críticas tras la eliminación de la selección Colombia Sub-20 ante Argentina: “La ignorancia es muy atrevida”

Durante el partido entre “Cafeteros” y la “Albiceleste”, el rendimiento del atacante fue muy cuestionado por su falta de efectividad goleadora

Víctor Hugo Aristizábal defendió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Valentina Castro reveló nuevos detalles

Valentina Castro reveló nuevos detalles de su proceso para desfilar en Victoria’s Secret y cómo fue conocer a Karol G

Valentina Taguado relató incómodo examen médico por un supuesto embarazo: “Me dio tanta rabia”

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s Secret Fashion Show 2025′: Karol G y Valentina Castro se se robaron la pasarela

Presentadora de Caracol Televisión reveló que fue víctima de malos tratos de un jefe, que la llevaron a la depresión: “Quería que se cayera el avión”

La mamá de Valentina Castro habla sobre el sueño cumplido: el primer desfile de su hija para Victoria’s Secret

Deportes

Las cuentas de Millonarios para

Las cuentas de Millonarios para clasificar a las finales del fútbol colombiano tras perder contra Deportivo Pereira

Esta es la estrella de la selección Colombia Sub-20 que Carlos Antonio Vélez pidió para el Mundial 2026: “Quiero ver si lo llevan”

Alfredo Morelos se pronunció luego de conocer la sanción que lo deja varios partidos afuera de las canchas por simular un penalti

Estos son los siete equipos del fútbol profesional colombiano que se salvaron de ser sancionados por la SIC: esta fue la razón

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 15: Deportivo Cali, Millonarios y América por fuera de los ocho