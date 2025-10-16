Carlos Antonio Vélez reaccionó tras la eliminación de la selección Colombia en el Mundial Sub-20: “Otra vez en el casi”

Vélez volvió a criticar a Colombia tras su eliminación de la Copa del Mundo Sub-20 - crédito Jesús Aviles / Infobae

La selección Colombia Sub-20 quedó por fuera de la gran final del Mundial de Chile 2025 tras caer 1-0 ante Argentina en el estadio Nacional de Santiago, el 15 de octubre de 2025.

Pese a que la ilusión y la expectativa por lo que podía hacer la “Tricolor” dirigida por César Torres, un gol de Mateo Silvetti (delantero del Inter Miami) al minuto 72, enterró las ilusiones del combinado nacional.

El comentarista deportivo habló sobre la eliminación de la "Tricolor" de la gran final de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile - crédito @velezfutbol / X

Como era de esperarse, las reacciones del mundo y los amantes del fútbol no se hicieron esperar, y uno de los que se unió al análisis del fracaso fue Carlos Antonio Vélez, que en su cuenta de X, el 15 de octubre de 2025, después del Argentina 1-0 Colombia, habló sobre el partido y se lamentó por el resultado.

“Otra vez nos quedamos en el “casi “…otra vez aparece la frustración.. otra vez nos ahogamos llegando a la orilla... y eso que este equipo había demostrado estar hecho de otro material... nos ganaron bien! La pizarra la manejaron como se debía.. el cambio de estructura y de funcionamiento para el ST los elevó y no tuvimos soluciones. Y luego del gol volvimos a ser como todas las selecciones Colombia, volvimos a la normalidad, alejándonos de lo que había sido el fuerte que era reaccionar a tiempo y bien ante la adversidad. Muchos errores juntos y en definitiva los ausentes nuestros hicieron más falta que los de Argentina. Ganaron bien!“, analizó.

Más complemento del análisis de Carlos Antonio Vélez tras el fracaso de la selección Colombia en el Mundial Sub-20

El momento cuando la selección Argentina celebró junto a la hinchada en el estadio Nacional de Santiago su paso a la final del Mundial Sub-20 tras ganarle a Colombia - crédito Pablo Sanhueza / REUTERS

En complemento a su opinión sobre el fracaso de la selección Colombia, Vélez habló en las redes sociales de Deportes RCN, el 15 de octubre de 2025, explicando a detalle lo que fue el partido desde el punto de vista táctico:

“Casi que es la palabra que tenemos acuñada. El colombiano arruga y se cae, no pudimos cambiar la historia y ya está. Nos ganaron bien, antes del partido teníamos un buen equipo pero que Argentina era mejor, llevaban 10 victorias seguidas, que saben trabajar los resultados y Placente hizo lo que tenía que hacer. En el segundo tiempo desarmó el 5-4 y dejó el 4-4, abrió los dos puntas, le quitó la referencia a los dos centrales y nos pusieron a parir por el medio”, comenzó.

Luego, fue crítico con el entrenador César Torres a la hora de hacer los cambios para intentar neutralizar el ataque argentino:

“Yo creo que el profesor Torres se equivocó al no meter un segundo volante de marca, cuando ellos empiezan a hacer el 4-4-2 y nos atacan por dentro, debimos tener un respaldo para Elkin Rivero, no se tuvo, y nos hacen el gol, afortunadamente Silvetti se equivocó dos veces, pero la tercera fue la vencida, le ganaron la espalda a Arizala, lo hicieron correctamente, nos estudiaron muy bien, hicieron su partido, y después Colombia se enloqueció con la roja, los nervios del arquero, esas cosas que tantas veces sufrió el fútbol colombiano”, analizó.

Aunque su análisis táctico sobre el juego de la selección Colombia fue contundente, destacó que la Sub-20 hizo buenos partidos a lo largo del campeonato disputado en Chile:

“Este equipo tuvo dos partidos en donde cambió la habitual forma de jugar del colombiano. Arrugan y se caen después del marcador adverso y este equipo había cambiado la historia, pero hoy no pudieron. Pero hoy Argentina nos ganó bien, además si uno se pone a analizar ya al final del partido, nos hubieran marcado, pero Jordan García nos salvó, ya, una vez nos quedamos en el camino, una vez más volvimos al casi, y ahora hay que buscar la medalla de bronce para mantener lo que hizo la selección en el 2003. No pudimos cambiar la historia”, finalizó.

Cuando vuelve a jugar Colombia

El momento cuando Jhon Rentería es expulsado en el partido ante Argentina - crédito Pablo Sanhueza / REUTERS

Ahora los “Cafeteros” disputarán el partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20 ante Francia a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Nacional de Santiago.

Por otra parte, la final entre Argentina y Marruecos, se jugará el mismo día y estadio, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).