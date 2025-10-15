Millonarios vuelve a sonreír en la Liga BetPlay: anhelado regreso para enfrentar al Deportivo Pereira

Millonarios necesita ganar otro partido para seguir cerca de los cuadrangulares en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Millonarios sigue con la urgencia de ganar para pelear por un cupo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, debido a que viene con una campaña muy irregular y al borde de quedarse no solo afuera en la fase de Todos contra Todos, también de no alcanzar cupo a la Copa Sudamericana por la reclasificación.

Por fortuna, los azules recuperaron a uno de sus mejores jugadores para lo que queda de la temporada, superando una lesión de larga duración y recordando lo que pasó con Leonardo Castro, delantero que esperó cinco meses por una fractura de peroné para regresar a las canchas.

De esta manera, el técnico Hernán Torres cuenta con otro hombre para afrontar los últimos cinco encuentros del campeonato, empezando con Pereira el 15 de octubre, cuando será necesaria la victoria para seguir cerca del octavo puesto y aspirar a la clasificación, pese a que parezca difícil.

Regreso esperado en Millonarios

Los azules han sufrido muchos problemas con la plantilla del segundo semestre, producto del bajo nivel de sus refuerzos y que la mayoría de jugadores no se encuentran en las mejores condiciones, sea por nivel, lesiones o algunos por convocatorias a los seleccionados juveniles, como pasa con Carlos Sarabia.

Sin embargo, Millonarios logró la recuperación de David Mackalister Silva, el volante que esperó ocho meses para volver a las canchas y apareció entre los convocados para enfrentar al Deportivo Pereira, el 15 de octubre en el estadio Hernán Ramírez Villegas por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

Estos son los convocados de Millonarios para medirse con el Pereira, por la fecha 15 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Los Embajadores realizaron todo un trabajo para que el mediocampista superará la lesión de meniscos en la rodilla izquierda, que desde el 11 de febrero de 2025 lo tuvo en el departamento médico y sin saberse cuándo volvería, ya que por momentos sufrió recaídas y aumento del dolor.

El último partido de “Macka” con Millonarios fue ante Llaneros en Villavicencio, en el que marcó uno de los goles del empate 2-2, pero que segundos más tarde provocó la dolencia que lo alejó de las canchas, saliendo en camilla y convirtiéndose en una baja sensible.

En el último partido de David Mackalister Silva con Millonarios, marcó gol y se lesionó en el empate 2-2 con Llaneros en Villavicencio - crédito Colprensa

De otro lado, siguen bajo algodones otras figuras como Andrés Llinas y Juan Carlos Pereira, que hasta la temporada 2026 volverían a ser llamados por los azules a algún encuentro, sin fecha exacta y a la espera de que sea lo antes posible, pues el equipo los necesita.

A ganar y hacer cuentas

Para el Ballet Azul no habrá mañana si no consigue los tres puntos en la capital de Risaralda, pues cada vez le queda poco tiempo para entrar a los cuadrangulares y seguir soñando con el título, además de un cupo a la Copa Libertadores o la Sudamericana por la reclasificación.

Si Millonarios supera al Pereira, alcanza los 20 puntos, que actualmente es el puntaje del octavo, que es Santa Fe, pero debe bajar su diferencia de gol que es de -4, ya que eso será determinante por lo apretado en la tabla y la cantidad de aspirantes para entrar a las semifinales.

Millonarios viene de vencer al América por 2-1 en El Campín, por la fecha 145 de la Liga BetPlay - crédito Lina Gasca / Colprensa

Además, los azules dependen de lo que pase con el Deportivo Cali frente al Atlético Nacional, el 14 de octubre en Medellín, pues los Azucareros son novenos con 20 puntos y, si suman ante los antioqueños, subirán la vara para el resto de rivales al finalizar la fecha 15.

Luego de eso, a Millonarios le quedarán 12 puntos para seguir en la pelea por los cuadrangulares, pero sabiendo que el margen de error es cada vez más corto y dependiendo de otros resultados para saber cuánto necesitará al final.